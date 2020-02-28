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    • 28.02.2020 10:15
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    canlı yayın Atv izle 28 Şubat! Sezai Harman'ın katili eşi Ayşe Hanım mı? Şok gelişme

    Atv ekranlarında yayınlanan  ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Milyonların büyük bir ilgiyle takip ettiği Müge Anlı canlı yayınında bugün, Manisalı 64 yaşındaki Sezai Harman'ın ölümünde şoke eden iddialar devam ediyor. Evli ve iki çocuk babası Sezai Harman nasıl öldü? Sezai Harman cinayete mi kurban gitti? Sezai Harman'ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkan iki kardeşin akılalmaz öyküsü. Murat ve Özlem kardeş olarak büyüdüler ancak yıllar sonra gerçek bambaşka çıktı. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 28 Şubat yebilir detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

    Müge Anlı canlı izle!

    canlı yayınında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Sezai Harman'ın şüpheli ölümü ve Özlem Yılmaz - Murat Baruk kardeşler hakkında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

    ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 28 ŞUBAT - TIKLA

    Sezai Harman evli ve iki çocuk babasıydı. 18 Mart 2019 tarihinde Manisa Ahmetli'deki evinde yaşamını yitiren 64 yaşındaki Sezai Harman cinayete mi kurban gitti? Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili baş şüpheli isim olan Ayşe Hanım, Müge Anlı canlı yayınında herkesi şaşırtan açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Ancak Ayşe Hanım hakkında ortaya çıkan gerçekler şoke edecek!

    Müge Anlı canlı yayınına katılan Özlem Yılmaz ve Murat Barut, kardeş büyüdüklerini ancak yıllar sonra evlatlık olduklarını öğrendiklerini ifade ederek gerçek ailelerini bulmak için yardım istediler. Özlem ve Murat, hiç tanımadıkları ailelerine kavuşabilecek mi? Heyecanlandıran gelişmeler 28 Şubat Atv Müge Anlı canlı yayınında!

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