Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Sezai Harman'ın şüpheli ölümü ve Özlem Yılmaz - Murat Baruk kardeşler hakkında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 28 ŞUBAT - TIKLA

Sezai Harman evli ve iki çocuk babasıydı. 18 Mart 2019 tarihinde Manisa Ahmetli'deki evinde yaşamını yitiren 64 yaşındaki Sezai Harman cinayete mi kurban gitti? Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili baş şüpheli isim olan Ayşe Hanım, Müge Anlı canlı yayınında herkesi şaşırtan açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Ancak Ayşe Hanım hakkında ortaya çıkan gerçekler şoke edecek!

Müge Anlı canlı yayınına katılan Özlem Yılmaz ve Murat Barut, kardeş büyüdüklerini ancak yıllar sonra evlatlık olduklarını öğrendiklerini ifade ederek gerçek ailelerini bulmak için yardım istediler. Özlem ve Murat, hiç tanımadıkları ailelerine kavuşabilecek mi? Heyecanlandıran gelişmeler 28 Şubat Atv Müge Anlı canlı yayınında!