Müge Anlı'daki DNA raporu ortalığı karıştırdı! Ablam dediği kadınla görüntüleri de ortaya çıkınca...
Müge Anlı canlı yayınında son dakika Sezai Harman gelişmesi! Evli ve iki çocuk babası Sezai Harman, eşi Ayşe Hanım tarafından zehirlenerk mi öldürüldü? Akılalmaz ölüm hakkında ortaya atılan iddialar kan dondurmaya devam ederken, Müge Anlı, "DNA raporunu benim görme ya da burada yayınlama gibi bir yetkim yok ancak Sezai Amca'nın ölümüyle ilgili vücudunda zehir bulgusuna rastlanmış." dedi. Müge Anlı'nın bu açıklamasının ardından Ayşe Hanım'ın 64 yaşındaki eşi Sezai Harman'ı zehirleyerek öldürdüğünden şüphelenen aile fertleri bir kez daha sinirlerine hakim olmakta zorlandı. Müge Anlı ekibinin ortaya çıkardığı görüntülerden sonra ise Ayşe Hanım'ın, "Damadım bana tecavüz etti, üstümü başımı parçaladı" dediği damadı Fuat Dağcı, "Artık gerçeği itiraf et, kaçışın kalmadı" diyerek canlı yayında Sezai Harman'ın ölümünün aslında cinayet olduğunu bir kez daha ileri sürdü. İşte 27 Şubat Müge Anlı son bölümde son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı'daki Sezai Harman olayında son durum! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde Sezai Harman'ın eşi Ayşe Hanım'ın ortaya çıkan görüntüsü stüdyoda gergin anlara neden oldu. Sezai Harman'ı eşi Ayşe Hanım'mı öldürdü? İşte 27 Şubat son dakika Müge Anlı gelişmeleri...
Müge Anlı'da ölümü araştırılan 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde Manisa Ahmetli'deki evinde ölü olarak bulundu. Sezai Harman'ın ailesi Sezai Bey'i, eşi Ayşe Hanım'ın zehirleyerek öldürdüğünden şüphelendiklerini ileri sürdü. Ayşe Hanım'ın kızları da üvey babalarını annelerinin zehirlemiş olabileceğini iddia etti.
Manisalı çiftçi Sezai Harman şüpheli bir şekilde ölünce çocukları Müge Anlı'ya başvurdu. Zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Sezai Harman'ın eşi Ayşe'nin başkası ile görüştüğü iddia edildi. Ayşe'nin sevgilisine para yedirdiği de iddialar arasında yer aldı. Ayşe'nin öz kızı Eda, annesinin başka kişilerle görüştüğünü yakaladığını anlattı. Fakat Ayşe, bunun üzerine kızını evde istemedi.Sezai'nin ölümünden hemen sonra traktörleri ve malları satan Ayşe ise malların nereye kaybolduğunu soran üvey kızı Canan'ı suçladı. Canan ile eşinin onu evden atmaya çalıştığını ve Canan'ın eşinin kendisine tecavüz etmeye çalıştığını iddia etti. Ayşe'nin öz kızı Eda ise annesinin yalan söylediğini iddia etti.
Sezai Harman'ın eşi Ayşe Hanım hakkında kan donduran bir başka iddia da öz kızı Eda Hanım'dan geldi. Eda Hanım, "Annem bir ara bana 'Bu ay aylığını bana ver babanı zehirlicem' dedi. Ben de ağzından laf alabilmek için'Daha önce nasıl zehirliyordun?' diye sordum annem de 'Bastım şırıngayı, bastım şırıngayı' dedi. Babam zaten annemin yanında anlatıyordu kendisine yapılanları. Hatta babam tatlıyı çok sever, bir gün anneme 'Yemekten sonra bana neden durmadan tatlı getiriyosun sonra da kafan dönüyor mu?, iyi misin? diye soruyorsun' demişti.
"ARABANIN FRENİNİ KESECEĞİM!"
Eda Ünlükoç sözlerine şu şekilde devam etti," Annem babama 'Seni zehirlicem' diye çok diyordu. Hatta bir gün 'Hiç bir şey yapamazsan arabanın frenini keseceğim' demişti. Asıl yürek sızlatan konu ise şimdi geliyor... Eda Hanım, 5 yaşındaki oğlunun, dedesi Sezai Harman ile ilgili sözlerini aktardı: Dedem pekmez içtikten sonra fenalaştı, bağrını açarak 'yanıyorum' dedi ve hastaneye gitmek için kendisini evden dışarı attı ama anneannem dedemi yoldan çevirdi ve hastaneye götürmedi. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum anne çünkü çok korkuyorum.