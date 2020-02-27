Müge Anlı'daki DNA raporu ortalığı karıştırdı! Ablam dediği kadınla görüntüleri de ortaya çıkınca...

"ARABANIN FRENİNİ KESECEĞİM!"

Eda Ünlükoç sözlerine şu şekilde devam etti," Annem babama 'Seni zehirlicem' diye çok diyordu. Hatta bir gün 'Hiç bir şey yapamazsan arabanın frenini keseceğim' demişti. Asıl yürek sızlatan konu ise şimdi geliyor... Eda Hanım, 5 yaşındaki oğlunun, dedesi Sezai Harman ile ilgili sözlerini aktardı: Dedem pekmez içtikten sonra fenalaştı, bağrını açarak 'yanıyorum' dedi ve hastaneye gitmek için kendisini evden dışarı attı ama anneannem dedemi yoldan çevirdi ve hastaneye götürmedi. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum anne çünkü çok korkuyorum.