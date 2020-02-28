Ekşi sözlük çöktü mü? İdlib'te yaşanan saldırı sonrasında şehir ve yaralı askerlerimizden haberler gelmeye devam ediyor. Saldırı açıklaması bültenlere son dakika olarak geçiliyor. Sosyal medya organlarına ulaşımda büyük sorunlar yaşanıyor. Ekşi Sözlük kullanıcıları uygulamanın ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. İşte Ekşi sözlük çöktü mü? Ekşi sözlük neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek? Merak edilen detaylar haberimizde...