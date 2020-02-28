Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 28.02.2020 10:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2020 10:24
    ABONE OL

    ne zaman düzelecek? , neden açılmıyor?

    'de yaşanan son gelişmeler doğrultusunda dezenformasyonun önlenebilmesi amacıyla , Facebook, Twitter ve Youtube erişiminin geçici olarak kapatıldığı bildiriliyor. Ekşi Sözlük kullanıcıları uygulamanın ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. İdlib'te yaşanan saldırı sonrasında şehir ve yaralı askerlerimizden haberler gelmeye devam ediyor. İşte ? Ekşi sözlük neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

    Ekşi sözlük çöktü mü? Ekşi sözlük neden açılmıyor?

    Ekşi sözlük çöktü mü? İdlib'te yaşanan saldırı sonrasında şehir ve yaralı askerlerimizden haberler gelmeye devam ediyor. Saldırı açıklaması bültenlere son dakika olarak geçiliyor. Sosyal medya organlarına ulaşımda büyük sorunlar yaşanıyor. Ekşi Sözlük kullanıcıları uygulamanın ne zaman düzeleceğini araştırmaya başladı. İşte Ekşi sözlük çöktü mü? Ekşi sözlük neden açılmıyor? Ne zaman düzelecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin 28 Şubat ekşi sözlük ne zaman düzelecek? Ekşi sözlük çöktü mü, neden açılmıyor?
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri