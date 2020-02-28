Haberler Galeri Televizyon Müge Anlı son dakika Sezai Harman gelişmesiyle şoke oldu! O isim konuştu: Boğazına bıçak dayadı ve...

Müge Anlı son dakika Sezai Harman gelişmesiyle şoke oldu! O isim konuştu: Boğazına bıçak dayadı ve...

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Sezai Harman gelişmesi! Evli ve iki çocuk babası Sezai Harman, eşi Ayşe Hanım tarafından zehirlenerek mi öldürüldü? Akılalmaz ölüm hakkında ortaya atılan iddialar kan dondurmaya devam ederken, Müge Anlı, Sezai Harman'ın komşusundan duydukları karşısında şoke oldu. 28 Şubat Müge Anlı canlı yayınında herkesin ağzını açık bırakan sözlerin sahibi ise Sezai Harman'ın eşi Ayşe Hanım'dı... İşte Müge Anlı'da son dakika Sezai Harman cinayeti gelişmesi!

28.02.2020 14:15 - Son Güncelleme: 28.02.2020 14:49
Müge Anlı son dakika Sezai Harman gelişmesiyle şoke oldu! O isim konuştu: Boğazına bıçak dayadı ve...

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Sezai Harman gelişmesi herkesi şoke etti. Kan donduran Sezai Harman olayında Müge Anlı'ya konuşan komşu anlattıklarıyla tüyler ürpertti. İşte 28 Şubat Müge Anlı canlı yayınında Sezai Harman gelişmesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı son dakika Sezai Harman gelişmesiyle şoke oldu! O isim konuştu: Boğazına bıçak dayadı ve...

Müge Anlı'da ölümü araştırılan 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde Manisa Ahmetli'deki evinde ölü olarak bulundu. Sezai Harman'ın ailesi Sezai Bey'i, eşi Ayşe Hanım'ın zehirleyerek öldürdüğünden şüphelendiklerini ileri sürdü. Ayşe Hanım'ın kızları da üvey babalarını annelerinin zehirlemiş olabileceğini iddia etti.

Müge Anlı son dakika Sezai Harman gelişmesiyle şoke oldu! O isim konuştu: Boğazına bıçak dayadı ve...

"ÇOK UTANIYORUM"

Baş şüpheli Ayşe Hanım'ın kızı Eda, önceki gün annesi ile sevgilisinin fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından bugün Müge Anlı canlı yayınında, "Annemin yaptıklarından dolayı çok utanıyorum. Buraya ilk geldiğimde susmak istedim ama yapamadım. Susamıyor insan. Ölene kadar bu benimle olacak, unutamayacağım artık." dedi.

Müge Anlı son dakika Sezai Harman gelişmesiyle şoke oldu! O isim konuştu: Boğazına bıçak dayadı ve...

"Ben annem acaba benim yediğim gibi güzel yemekler yiyor mudur? diye düşünürken, annemin yaptıkları çok gücüme gitti" diyen Eda Hanım, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Müge Anlı son dakika Sezai Harman gelişmesiyle şoke oldu! O isim konuştu: Boğazına bıçak dayadı ve...

"ELLERİ AYAKLARI TİTRİYORDU"

Sezai Harman'ı hastaneye götüren köy sakini de konuştu. "Elleri ayakları titriyordu, daha önce zehirlendiğinde olduğu gibiydi." diyen köy sakinine mahalle muhtarı da katıldı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Müge Anlı'daki Zeynep Ergül olayında şok gelişme! Bir izleyici o görüntüyü Müge Anlı'ya attı
Müge Anlı'daki Zeynep Ergül olayında şok gelişme! Bir izleyici o görüntüyü Müge Anlı'ya attı