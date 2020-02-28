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Müge Anlı son dakika Sezai Harman gelişmesiyle şoke oldu! O isim konuştu: Boğazına bıçak dayadı ve...

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Sezai Harman gelişmesi! Evli ve iki çocuk babası Sezai Harman, eşi Ayşe Hanım tarafından zehirlenerek mi öldürüldü? Akılalmaz ölüm hakkında ortaya atılan iddialar kan dondurmaya devam ederken, Müge Anlı, Sezai Harman'ın komşusundan duydukları karşısında şoke oldu. 28 Şubat Müge Anlı canlı yayınında herkesin ağzını açık bırakan sözlerin sahibi ise Sezai Harman'ın eşi Ayşe Hanım'dı... İşte Müge Anlı'da son dakika Sezai Harman cinayeti gelişmesi!

28.02.2020 14:15 - Son Güncelleme: 28.02.2020 14:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





