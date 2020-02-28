Müge Anlı son dakika Sezai Harman gelişmesiyle şoke oldu! O isim konuştu: Boğazına bıçak dayadı ve...
Müge Anlı canlı yayınında son dakika Sezai Harman gelişmesi! Evli ve iki çocuk babası Sezai Harman, eşi Ayşe Hanım tarafından zehirlenerek mi öldürüldü? Akılalmaz ölüm hakkında ortaya atılan iddialar kan dondurmaya devam ederken, Müge Anlı, Sezai Harman'ın komşusundan duydukları karşısında şoke oldu. 28 Şubat Müge Anlı canlı yayınında herkesin ağzını açık bırakan sözlerin sahibi ise Sezai Harman'ın eşi Ayşe Hanım'dı... İşte Müge Anlı'da son dakika Sezai Harman cinayeti gelişmesi!
Müge Anlı'da ölümü araştırılan 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde Manisa Ahmetli'deki evinde ölü olarak bulundu. Sezai Harman'ın ailesi Sezai Bey'i, eşi Ayşe Hanım'ın zehirleyerek öldürdüğünden şüphelendiklerini ileri sürdü. Ayşe Hanım'ın kızları da üvey babalarını annelerinin zehirlemiş olabileceğini iddia etti.
"ÇOK UTANIYORUM"
Baş şüpheli Ayşe Hanım'ın kızı Eda, önceki gün annesi ile sevgilisinin fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından bugün Müge Anlı canlı yayınında, "Annemin yaptıklarından dolayı çok utanıyorum. Buraya ilk geldiğimde susmak istedim ama yapamadım. Susamıyor insan. Ölene kadar bu benimle olacak, unutamayacağım artık." dedi.