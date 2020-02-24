Müge Anlı son dakika gelişmesini aktardı! 15 ay sonra bulunan Burhan Aykurt'un cesedi kan dondurdu...

ÖLÜM NEDENİ...

Bu arada Ortaca Cumhuriyet Savcısı da hemen olay yerine gitti. Ceset üzerinde yapılan incelemede 'Burhan Aykurt'a' ait kimlik çıktı. Ceset inceleme ve araştırmanın ardından geniş çaplı otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Burhan Aykurt'un ölüm nedeninin otopsi sonrası belirlenebileceği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü sürdürülüyor.