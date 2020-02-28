Müge Anlı'daki Zeynep Ergül olayında şok gelişme! Bir izleyici o görüntüyü Müge Anlı'ya attı

ZEYNEP ERGÜL KİMDİR, İTİRAFLARI NELER?

Zeynep hanım ile ilgili programa gelen bir iddiayı ise Müge Anlı açıkladı. Anlı'nın açıklamasına göre Zeynep hanım yakınlarına:"Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı...Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." dediği ortaya çıktı.



Müge Anlı ise asit konusuyla ilgili şunları söyledi "Asit olayı benim çok dikkatimi çekti. Zeynep abisi Cahit asidin üzerine oturuyor. Fakat hastaneye bile gitmiyor polisler soracaklar ne oldu diye. O dönemden hatırlıyorum ben bunu". Ayrıca Zeynep Ergül'ün kızı kaybolduktan aylar sonra programa katılması da dikkatlerden kaçmadı. Müge Anlı'ya göre Zeynep hanım birisine gözdağı vermek için programa katıldı.