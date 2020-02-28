Müge Anlı'daki Zeynep Ergül olayında şok gelişme! Bir izleyici o görüntüyü Müge Anlı'ya attı
Müge Anlı'daki Zeynep Ergül olayı kan dondurmuş, Türkiye bu durumu ikinci Palu vakası olarak nitelendirmişti. Mehmet Muharrem Elbay cinayetinden tutuklu olan Zeynep Ergül'den gelen son dakika görüntüsü herkesi şoke etti. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Müge Anlı, hastaneye giden bir izleyicinin 0535 663 5252 Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına attığı görüntüyü 28 Şubat Atv Müge Anlı canlı yayınında seyirciler ile paylaştı. İşte Müge Anlı'daki Zeynep Ergül'ün son görüntüsü...
Müge Anlı Zeynep Ergül olayını merak eden izleyiciler için Ergül'ün son görüntüsünü paylaştı. Müge Anlı'ya damga vuran ve ikinci Palu vakası olarak nitelendirilen Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde adı geçen Zeynep Ergül'ün son durumu herkes tarafından merak ediliyordu. Ttutuklanan Zeynep Ergül'ü hastanede gören bir Müge Anlı izleyicisi o görüntüyü canlı yayında gönderdi.
Müge Anlı 28 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bir izleyiciden WhatsApp ihbar hattına gelen Zeynep Ergül'ün hastanedeki görüntüsünü paylaştı. Canlı yayında bulunduğu sırada da durmadan hasta olduğunu belirten ancak bir rahatsızlığı çıkmayan Zeynep Ergül yine hastane koridorlarında ancak bu kez başında askerlerle görüntülendi.
MÜGE ANLI ZEYNEP ERGÜL OLAYI NEDİR?
Gaziantep'te yaşayan Zeynep Ergül 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızını bulmak için Müge Anlı'nın programına geldi. Kızına ulaşan Zeynep hanım 2017 yılından beri kaybolan Mehmet Muharrem Erbay dosyasının açılmasına sebep oldu. Engelli maaşıyla geçindiğini söyleyen Zeynep hanım programa yaptığı işler ve çelişkili açıklamalarla damga vurdu.
ZEYNEP ERGÜL KİMDİR, İTİRAFLARI NELER?
Zeynep hanım ile ilgili programa gelen bir iddiayı ise Müge Anlı açıkladı. Anlı'nın açıklamasına göre Zeynep hanım yakınlarına:"Evimin yanındaki kuyuya eve su çekmek için kuyu açtık. Ancak orada su çıkmadı...Ben,eşim ve Cahit, Mehmet'in ölüsünü buraya attık. Üzerine de asit döktük arasalar da bulamazlar." dediği ortaya çıktı.
Müge Anlı ise asit konusuyla ilgili şunları söyledi "Asit olayı benim çok dikkatimi çekti. Zeynep abisi Cahit asidin üzerine oturuyor. Fakat hastaneye bile gitmiyor polisler soracaklar ne oldu diye. O dönemden hatırlıyorum ben bunu". Ayrıca Zeynep Ergül'ün kızı kaybolduktan aylar sonra programa katılması da dikkatlerden kaçmadı. Müge Anlı'ya göre Zeynep hanım birisine gözdağı vermek için programa katıldı.