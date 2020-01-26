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Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ gerçeği ile şaşırttı! 20 yaşında evlenen Müge Anlı meğer...

Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ hakkında her şey merak ediliyor. Özel hayatı ve ailesiyle ilgili konularla değil de işiyle, yaptığı anlamlı projelerle gündeme gelmeyi tercih eden Müge Anlı, her ne kadar magazinden uzak kalsa da hayranları onu merak etmeye devam ediyor. Özellikle Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ kaç yaşında? ve Müge Anlı kaç yaşında evlendi? gibi soruların yanıtını arayan Anlı hayranları, merak ettiği bilgilerin cevabına haberimizden ulaşabilecek. İşte hafta içi her gün milyonlarca kişiyi Atv ekranlarına bağlayan Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek!

26.01.2020 12:17 - Son Güncelleme: 26.01.2020 12:17
Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ gerçeği ile şaşırttı! 20 yaşında evlenen Müge Anlı meğer...

Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı her ne kadar özel hayatıyla gündeme gelmek istemese de hayranları Müge Anlı'nın kızı hakkında her şeyi merak ediyor. yük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dobra sunucusu Müge Anlı hakkında en çok merak edilen konu Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ'ın yaşı oldu. 20 yaşında evlenen Müge Anlı, kızını kaç yaşında dünyaya getirdi?

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Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ gerçeği ile şaşırttı! 20 yaşında evlenen Müge Anlı meğer...

Müge Anlı kaç yaşında evlendi? Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Peki Müge Anlı kaç yaşında evlendi? Kızı Lidya Akdağ'ı kaç yaşında dünyaya getirdi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ gerçeği ile şaşırttı! 20 yaşında evlenen Müge Anlı meğer...

ÇAĞLA ŞIKEL

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile 2008 yılında evlenen Çağla Şikel, 2015 yılında boşandı. Bu evliliğinden iki erkek çocuk dünyaya getiren ünlü manken, ilk oğlu olan Kuzey'i doğurduğunda 30 yaşındaydı. İkinci oğlu olan Uzay'ı ise 33 yaşında kucağına aldı.

Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ gerçeği ile şaşırttı! 20 yaşında evlenen Müge Anlı meğer...

BADE İŞÇİL

2013 yılında Malkoç Sualp ile evlenen güzel oyuncu Bade İşçil, 31 yaşında anne olarak oğlu Azur'u dünyaya getirdi.

Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ gerçeği ile şaşırttı! 20 yaşında evlenen Müge Anlı meğer...

ESRA EROL

Esra Erol, 2011 yılında Ali İdris isimli çocuğunu dünyaya getirdiğinde 29 yaşındaydı. Ünlü sunucu ikinci çocuğu Ömer'i ise 34 yaşında doğurdu.

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