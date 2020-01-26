Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ gerçeği ile şaşırttı! 20 yaşında evlenen Müge Anlı meğer...
Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ hakkında her şey merak ediliyor. Özel hayatı ve ailesiyle ilgili konularla değil de işiyle, yaptığı anlamlı projelerle gündeme gelmeyi tercih eden Müge Anlı, her ne kadar magazinden uzak kalsa da hayranları onu merak etmeye devam ediyor. Özellikle Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ kaç yaşında? ve Müge Anlı kaç yaşında evlendi? gibi soruların yanıtını arayan Anlı hayranları, merak ettiği bilgilerin cevabına haberimizden ulaşabilecek. İşte hafta içi her gün milyonlarca kişiyi Atv ekranlarına bağlayan Müge Anlı ve kızı hakkında şaşırtan gerçek!
Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı her ne kadar özel hayatıyla gündeme gelmek istemese de hayranları Müge Anlı'nın kızı hakkında her şeyi merak ediyor. Büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in dobra sunucusu Müge Anlı hakkında en çok merak edilen konu Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ'ın yaşı oldu. 20 yaşında evlenen Müge Anlı, kızını kaç yaşında dünyaya getirdi?
Müge Anlı kaç yaşında evlendi? Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Peki Müge Anlı kaç yaşında evlendi? Kızı Lidya Akdağ'ı kaç yaşında dünyaya getirdi? İşte merak edilen sorunun cevabı...