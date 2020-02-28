Turkcell, Vodafone, Türk Telekom internet erişim sorunu! 28 Şubat İnternet neden açılmıyor? Dün gece saatlerinden itibaren sosyal medya ağları başta olmak üzere internette yavaşlık görülüyor. Facebook, YouTube, Instagram'a özellikle saat 00.00'dan sonra zor erişim sağlayan insanlar internetin ne zaman düzeleceğine dair araştırmalar yapıyor. Konu hakkında açıklama beklenirken internette yaşanan sorunun yoğunluk nedeniyle olduğu tahminler arasında yer alıyor.

İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?

Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde internet hızının normale dönmesi bekleniyor.