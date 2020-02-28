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    • Magazin
    • 28.02.2020 13:02
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    • 28.02.2020 13:02
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    ? 28 Şubat ? Turkcell, Vodafone, Türk Telekom erişim sorunu

    Dün saat 23.30 sularından itibaren Facebook, YouTube, Instagram ve Twitter gibi pek çok sosyal medya platformlarında erişim problemleri yaşanıyor. İnternete giriş yapamayan ya da zor şekilde giriş yapan milyonlarca kişi ise arama motorlarında "?" sorusuna yanıt arıyor. Saat 00.00 sularından itibaren internette sorun yaşandığı kullanıcılar arasında konuşuluyor. Bazı kullanıcılar bu kapsamda İnternet ne zaman düzelecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, 28 Şubat ? İşte Turkcell, Vodafone, Türk Telekom erişim sorunu

    İnternet ne zaman düzelecek?

    Turkcell, Vodafone, Türk Telekom internet erişim sorunu! 28 Şubat İnternet neden açılmıyor? Dün gece saatlerinden itibaren sosyal medya ağları başta olmak üzere internette yavaşlık görülüyor. Facebook, YouTube, Instagram'a özellikle saat 00.00'dan sonra zor erişim sağlayan insanlar internetin ne zaman düzeleceğine dair araştırmalar yapıyor. Konu hakkında açıklama beklenirken internette yaşanan sorunun yoğunluk nedeniyle olduğu tahminler arasında yer alıyor.

    İNTERNET NE ZAMAN DÜZELECEK?

    Konu hakkında henüz bir açıklama gelmedi. İlerleyen saatlerde internet hızının normale dönmesi bekleniyor.

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