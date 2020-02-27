Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Sezai Harman'ın şüpheli ölümü ve esrarengiz bir şekilde kaybolan Özcan Eren hakkında çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Sezai Harman evli ve iki çocuk babasıydı. 18 Mart 2019 tarihinde Manisa Ahmetli'deki evinde yaşamını yitiren 64 yaşındaki Sezai Harman cinayete mi kurban gitti? Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili baş şüpheli isim olan Ayşe Hanım, Müge Anlı canlı yayınında herkesi şoke edecek açıklamalarda bulunuyor.

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 27 ŞUBAT PERŞEMBE - TIKLA

Manisalı 22 yaşındaki Özcan Eren, 7 Şubat tarihinde esrarengiz bir şekilde kayboldu. Aradan zaman geçtikten sonra 450 bin lira fidye istemek için birtakım kişiler aile ile iletişime geçti. Özcan Eren'in başına ne geldi? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 27 Şubat Atv Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!