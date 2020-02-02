Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ı meğer... 20 yaşında evlenen Müge Anlı şaşırttı
Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ gerçeği ile şaşırttı. Atv ekranlarında hafta içi her gün Müge Anlı ile Tatlı Sert ile ekranlarda akılalmaz kayıp ve cinayetleri aydınlatan Müge Anlı, dobra kişiliği ve başarılı programcılığı ile reyting rekorları kırıyor, gündeme adeta yön veriyor. Hal böyle olunca Müge Anlı'nın özel hayatı da merak konusu oluyor. Tecrübeli sunucu hakkında en çok merak edilen konu ise Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ ve Müge Anlı'nın yaşı... Müge Anlı kaç yaşında evlendi ve şu an kaç yaşında? Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ı kaç yaşında dünyaya getirdi? İşte Müge Anlı hakkında merak edilen soruların cevabı...
Müge Anlı kaç yaşında evlendi? Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Babası İhsan Anlı'dır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını ise Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde hukuk üzerine yaptı. Peki Müge Anlı kaç yaşında evlendi? Kızı Lidya Akdağ'ı kaç yaşında dünyaya getirdi? İşte merak edilen sorunun cevabı...