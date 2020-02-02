Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ı meğer... 20 yaşında evlenen Müge Anlı şaşırttı

Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ gerçeği ile şaşırttı. Atv ekranlarında hafta içi her gün Müge Anlı ile Tatlı Sert ile ekranlarda akılalmaz kayıp ve cinayetleri aydınlatan Müge Anlı, dobra kişiliği ve başarılı programcılığı ile reyting rekorları kırıyor, gündeme adeta yön veriyor. Hal böyle olunca Müge Anlı'nın özel hayatı da merak konusu oluyor. Tecrübeli sunucu hakkında en çok merak edilen konu ise Müge Anlı'nın kızı Lidya Müge Akdağ ve Müge Anlı'nın yaşı... Müge Anlı kaç yaşında evlendi ve şu an kaç yaşında? Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ı kaç yaşında dünyaya getirdi? İşte Müge Anlı hakkında merak edilen soruların cevabı...

02.02.2020 16:02 - Son Güncelleme: 02.02.2020 16:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





