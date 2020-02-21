Müge Anlı'da Sezai Harman'ın ölmeden önceki sözleri kan dondurdu! Ağzından köpükler gelerek...

Müge Anlı canlı yayınına konuşan Sezai Harman'ın yeğeni Sefa Bey, amcasını yengesinin zehirleyerek öldürdüğünden şüphelendiğini anlattı. Sefa Bey amcasının kendisine anlattıklarını Müge Anlı ekibine aktardı: Sezai amcam daha önce yengem tarafından zehirlendi bunu tüm aile zaten biliyor. Amcam, yengemin 'Seni zehirledim köpek yine ölmedin.' dediğini anlattı. Amcamın bana anlatmasına göre adam zaten her gün zehirlenerek ölmekten korkuyordu. Hatta ölmemek için cebinde bisküvi taşıdığını, onu yediğini ifade etmişti.