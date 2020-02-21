Müge Anlı'da Sezai Harman'ın ölmeden önceki sözleri kan dondurdu! Ağzından köpükler gelerek...
Müge Anlı son dakika Sezai Harman gelişmesi kan dondurdu! Hafta içi her gün ATV ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman'ın ölümündeki sır perdesi aralandı. Sezai Harmn, 18 Mart 2019 tarihinde Manisa Ahmetli'deki evinde yaşamını yitirdi. Kendi çocukları da dahil herkes Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili eşi Ayşe Hanım'dan şüpheleniyordu. 21 Şubat Müge Anlı son bölümde canlı yayında yaşanan son dakika gelişmesi Müge Anlı ve izleyicisini şoke etti. Ayşe Hanım'ın öz kızı Eda Ünlükoç, annesinin üvey babasını zehirlediğini Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti. Ardından Sezai Harman'ın yeğeni Seda Bey ise amcasının ölmeden önceki halini ve son sözlerini Müge Anlı ekibine anlattı. Müge Anlı'daki korku filmlerini aratmayan Sezai Harman cinayetinde son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı'daki Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmeleri şoke etti. Sezai Harman 64 yaşında evli ve iki çocuk babasıydı. Manisa'da çiftçilik yapan Sezai Bey 18 Mart 2019 tarihinde evinde hayatını kaybetti. Sezai Harman'ın şüpheli ölümünün ardından tüm aile fertleri eşi Ayşe Hanım'dan şüphelendi. Ancak Müge Anlı canlı yayınında ortaya çıktan gerçeklere bakıldığında durum yalnızca şüpheden ibaret değildi... Sezai Harman'ın yeğeni Sefa Bey ve Sezai Harman'ın üvey kızı Eda Hanım, 21 Şubat Müge Anlı'nın bugünkü programında anlattıklarıyla kan dondurdu! İşte Müge Anlı'da son dakika gelişmesi!
Evli ve iki çocuk babası 64 yaşındaki Sezai Harman, 18 Mart 2019 tarihinde, Manisa Ahmetli'deki evinde zehirlenerek, yaşamını yitirdi. Canan Hanım, üvey annesini, babasını zehirlemekle suçluyor. Ayrıca o dönem üvey annesinin birliktelik yaşadığı başka bir kişi olduğunu da iddia ediyor. Babasının zehirlenme olayı başta olmak üzere, üvey annesi Ayşe Hanım'ı sevgilisiyle gören görgü şahitlerinin Müge Anlı ile Tatlı Sert programına ulaşmalarını istiyor…
Müge Anlı canlı yayınına konuşan Sezai Harman'ın yeğeni Sefa Bey, amcasını yengesinin zehirleyerek öldürdüğünden şüphelendiğini anlattı. Sefa Bey amcasının kendisine anlattıklarını Müge Anlı ekibine aktardı: Sezai amcam daha önce yengem tarafından zehirlendi bunu tüm aile zaten biliyor. Amcam, yengemin 'Seni zehirledim köpek yine ölmedin.' dediğini anlattı. Amcamın bana anlatmasına göre adam zaten her gün zehirlenerek ölmekten korkuyordu. Hatta ölmemek için cebinde bisküvi taşıdığını, onu yediğini ifade etmişti.