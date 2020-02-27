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    • 27.02.2020 16:21
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    • 27.02.2020 16:34
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    koronavirüsüne mi yakalandı? Karantinaya alındığı iddia edilen Hong Kong'lu oyuncudan açıklama geldi

    'in koronavirüse yakalandığı iddia edilmişti. 65 yaşındaki Hong Kong'lu oyuncu Jackie Chan'in bulunduğu ortamdaki bir misafirinde korona virüsünün tespit edildiği ve Chan'in bu nedenle konuklarla birlikte karantinaya alındığı öne sürülmüş ancak yetkililer bu iddianın doğru olmadığına yönelik açıklama yapmıştı. Her ne kadar yetkililerin açıklaması Jackie Chan'in koronavirüse yakalanmadığı yönünde olsa da herkes ünlü isimden gelecek açıklamayı bekliyordu. Dünyaca ünlü isimden beklenen açıklama geldi. İşte Jackie Chan'in son dakika koronavirüs açıklaması.

    Jackie Chan koronavirüsüne mi yakalandı?

    Uzak Doğu ve Asya merkezli bazı yayın kuruluşları, Hong Kong'da bir etkinliğe katılan Chan'in burada virüs kaptığını ve 65 yaşındaki oyuncunun karantinaya alındığı haberlerini vermişti. Hatta haberlerde Chan ile birlikte eşi ve kayınvalidesinin de karantinaya alındığı ileri sürülmüştü.

    Hong Kong'lu yetkililer bu haberler üzerine bir açıklama yaptı. 'in corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındığına dair iddiaları yalanladı. Chan'ın Hong Kong'un kuzeyinde bulunan Kowloon'da bir akşam yemeğinde olduğunu, corona virüsü taşıyan kişilerle aynı ortamda olmadığı bildirildi.

    Instagram sayfasında bir fotoğrafını paylaşan Chan "İlgilenen, merak eden herkese teşekkürler. Güvendeyim, sağlamım ve çok sağlıklıyım. Lütfen endişe etmeyin, karantinada değilim. Umarım herkes güvende ve sağlıklı kalır" mesajını yazdı. Jackie Chan'in bu paylaşımı da takipçilerini son derece mutlu etti.

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