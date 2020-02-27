Uzak Doğu ve Asya merkezli bazı yayın kuruluşları, Hong Kong'da bir etkinliğe katılan Chan'in burada virüs kaptığını ve 65 yaşındaki oyuncunun karantinaya alındığı haberlerini vermişti. Hatta haberlerde Chan ile birlikte eşi ve kayınvalidesinin de karantinaya alındığı ileri sürülmüştü.

Hong Kong'lu yetkililer bu haberler üzerine bir açıklama yaptı. Jackie Chan'in corona virüsü şüphesiyle karantina altına alındığına dair iddiaları yalanladı. Chan'ın Hong Kong'un kuzeyinde bulunan Kowloon'da bir akşam yemeğinde olduğunu, corona virüsü taşıyan kişilerle aynı ortamda olmadığı bildirildi.

Instagram sayfasında bir fotoğrafını paylaşan Chan "İlgilenen, merak eden herkese teşekkürler. Güvendeyim, sağlamım ve çok sağlıklıyım. Lütfen endişe etmeyin, karantinada değilim. Umarım herkes güvende ve sağlıklı kalır" mesajını yazdı. Jackie Chan'in bu paylaşımı da takipçilerini son derece mutlu etti.