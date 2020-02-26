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    • Magazin
    • 27.02.2020 11:53
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    • 27.02.2020 11:53
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    kim birinci oldu? Kuruluş Osman, Zemheri reyting sıralaması belli oldu

    26 Şubat Çarşamba gününün günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Dizi, haber bültenleri ve programların sona ermesiyle birlikte reyting sonuçları hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 26 Şubat Çarşamba günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, açıklandı mı? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir, Zemheri ? İşte reyting sıralamasına dair merak edilenler

    26 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?

    Gün içerisinde ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler özellikle şu saatlerde hangi yapımın birinci olduğunu araştırıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 12. bölümüyle, Show TV'de Zemheri 7. bölümüyle, TV 8'de Doğduğun Ev Kaderindir 8. bölümüyle ve Benim Adım Melek dizisi TRT 1'de 22. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 26 Şubat reyting sonuçları araştırılıyor.

    26 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    26 Şubat tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. Total'de 1.sırada ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman", 2.sırada "Fatih Portakal İle Fox Ana Haber", 3.sırada "Kuruluş Osman"ın özeti yer aldı. AB'de ise 1.sırada "Kuruluş Osman", 2.sırada "Fatih Portakal İle Fox Ana Haber", 3.sırada TV8'de yayınlanan "Doğduğun Ev Kaderindir" yer aldı.

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