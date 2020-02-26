Gün içerisinde ekranları başında dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler özellikle şu saatlerde hangi yapımın birinci olduğunu araştırıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 12. bölümüyle, Show TV'de Zemheri 7. bölümüyle, TV 8'de Doğduğun Ev Kaderindir 8. bölümüyle ve Benim Adım Melek dizisi TRT 1'de 22. bölümüyle ekranlara geldi. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 26 Şubat reyting sonuçları araştırılıyor.

26 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

26 Şubat tarihinde ekranlara gelen yapımların reyting sonuçları belli oldu. Total'de 1.sırada ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman", 2.sırada "Fatih Portakal İle Fox Ana Haber", 3.sırada "Kuruluş Osman"ın özeti yer aldı. AB'de ise 1.sırada "Kuruluş Osman", 2.sırada "Fatih Portakal İle Fox Ana Haber", 3.sırada TV8'de yayınlanan "Doğduğun Ev Kaderindir" yer aldı.