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Müge Anlı'dan Lokum itirafı! İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...

Müge Anlı'nın kaç çocuğu olduğu merak ediliyor. 46 yaşındaki güzel sunucu Müge Anlı, Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. Tecrübeli sunucu Müge Anlı yalnızca insanları değil sevimli dostlarımızı da bulmak için büyük çaba gösteriyor. Patibuldular sitesi ile kayıp dostlarını Müge Anlı ve ekibine bildiren vatandaşlar, sevimli dostlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar. 20 Şubat Müge Anlı canlı yayınına katılan Emriye Yıldırım, 7 Şubat'tan bu yana kayıp olan kedisi Duman için Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı'ya, "Çok üzülüyorum, onu çocuğum gibi seviyorum, lütfen bulun Duman'ı" diyen gözü yaşlı Emriye Hanım, Müge Anlı'nın canlı yayında Lokum hakkında itirafta bulunmasına neden oldu. İşte Müge Anlı'nın Lokum itirafı ve herkesin merak ettiği Lokum...

23.02.2020 11:57 - Son Güncelleme: 23.02.2020 11:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





