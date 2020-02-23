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Müge Anlı'dan Lokum itirafı! İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...

Müge Anlı'nın kaç çocuğu olduğu merak ediliyor. 46 yaşındaki güzel sunucu Müge Anlı, Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. Tecrübeli sunucu Müge Anlı yalnızca insanları değil sevimli dostlarımızı da bulmak için büyük çaba gösteriyor. Patibuldular sitesi ile kayıp dostlarını Müge Anlı ve ekibine bildiren vatandaşlar, sevimli dostlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar. 20 Şubat Müge Anlı canlı yayınına katılan Emriye Yıldırım, 7 Şubat'tan bu yana kayıp olan kedisi Duman için Müge Anlı'dan yardım istedi. Müge Anlı'ya, "Çok üzülüyorum, onu çocuğum gibi seviyorum, lütfen bulun Duman'ı" diyen gözü yaşlı Emriye Hanım, Müge Anlı'nın canlı yayında Lokum hakkında itirafta bulunmasına neden oldu. İşte Müge Anlı'nın Lokum itirafı ve herkesin merak ettiği Lokum...

23.02.2020 11:57 - Son Güncelleme: 23.02.2020 11:57
Müge Anlı'dan Lokum itirafı! İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...

Müge Anlı, oğlu Lokum hakkında ATV canlı yayınında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı itirafla hayranlarının sevgisini bir kez daha kazandı. Müge Anlı'nın kaç çocuğu var? Müge Anlı'nın oğlu kim? gibi soruların cevabını merak eden Anlı hayranları, Müge Anlı2nın oğlu Lokum'u bir hayli merak ediyor... Geçtiğimiz günlerde oğlu Lokum'u özlediğini açıklayan Müge Anlı, canlı yayında yaptığı itirafla çok konuşuldu.

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Müge Anlı'dan Lokum itirafı! İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...

Müge Anlı 20 Şubat Perşembe günü ATV canlı yayınında, "En çok kimi seviyorsun diye sorduklarında 'Lokum' diyorum" itirafıyla herkesi gülümsetti. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında oğlundan bahseden Müge Anlı herkesi merak içinde bıraktı. İşte Müge Anlı ve ailesi hakkında çok özel bilgiler...

Müge Anlı'dan Lokum itirafı! İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...

Müge Anlı'dan Lokum itirafı! İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...

19 Aralık 1973'te İstanbul'da doğan Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Ardından Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Hukuk bölümünde yüksek lisans yaptı.

Müge Anlı'dan Lokum itirafı! İşte herkesin merak ettiği Müge Anlı'nın oğlu...

Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Müge Anlı maçları izlemeye gidiyor, sevgisini sık sık dile getiriyor.

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