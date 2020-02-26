Müge Anlı sayesinde 6 günlük kaçış sona erdi! İzmirliler harekete geçti, 3 genç kız bulundu! İşte o anlar
Müge Anlı'da yaklaşık bir haftadır konu edinilen kendilerinden haber alınamayan 3 kız çocuğu İzmir'de bulundu. Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının gücü bir kez daha kendini gösterdi! Isparta'dan kaçıp otostop çekerek İzmir'e giden lise 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız (16), Gülizar Soy (16) ve Buse Aydoğan (16), Müge Anlı izleyicisi Fazıl Yavaş'ın ihbarı sonucunda bulundu. İşte İzmirlileri harekete geçiren olayda son dakika gelişmeleri...
26.02.2020 12:02
- Son Güncelleme: 26.02.2020 12:21
Henüz çocuk yaşta olan 3 kız çocuğu aralarında anlaşarak macera için Isparta'dan yola çıkıp Türkiye'yi dolaşmak istediler. Aileleri ise o esnada Müge Anlı'dan ve ekran başındaki izleyicilerden gözyaşları içinde yardım istediler. Müge Anlı'nın endişeleri her geçen gün büyüyen annelerin sesini duyurmasından hemen sonra izleyiciler yayını telefon yağmuruna tuttu ve kızları gördüklerini söylediler.
ISPARTA'DAN KAÇTILAR İZMİR'DE BULUNDULAR
Çıktıkları yolda birçok izleyici tarafından görülen üç kız çocuğunun otostop çekerek önce Denizli'ye ardından İzmir'e gittiklerini tespit edildiğini yayına bağlanan izleyicilerin ihbarıyla öğrenildi. İhbar üzerine İzmir İl Emniyet Kayıp Şahıslar Amirliği harekete geçti.
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