Müge Anlı sayesinde 6 günlük kaçış sona erdi! İzmirliler harekete geçti, 3 genç kız bulundu! İşte o anlar

Henüz çocuk yaşta olan 3 kız çocuğu aralarında anlaşarak macera için Isparta'dan yola çıkıp Türkiye'yi dolaşmak istediler. Aileleri ise o esnada Müge Anlı'dan ve ekran başındaki izleyicilerden gözyaşları içinde yardım istediler. Müge Anlı'nın endişeleri her geçen gün büyüyen annelerin sesini duyurmasından hemen sonra izleyiciler yayını telefon yağmuruna tuttu ve kızları gördüklerini söylediler.