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İYİ Parti'de 'ittifak' krizi: Meral Akşener "CHP" diyeni biçecek! CHP'nin asıl zorluğu...

İYİ Parti yerel seçimlere giderken "hür ve müstakil" kararını almasıyla ortalık yangın yerine döndü. CHP ile işbirliğini savunan isimler ile parti yönetimi birbirine girdi. Söz konusu isimler ya istifa ediyor ya da görevden alınıyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok'un GİK toplantısında bir harita sunarak partiyi ittifaka zorlaması ve bunu basına sızdırmasının ardından görevden alınması bunun kanıtı oldu. GİK toplantısında işbirliğini savunan isimlerin, Akşener tarafından “biçileceğini” konuşulurken CHP'yi de zor bir süreç bekliyor... İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Aralık 2023, 09:19 Güncelleme 16 Aralık 2023, 09:42
İYİ Parti’de ’ittifak’ krizi: Meral Akşener CHP diyeni biçecek! CHP’nin asıl zorluğu...

Yerel seçimlere giderken "Hür ve müstakil" çıkışı yaparak 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti her gün yeni bir krizle gündeme geliyor.

Taciz akçeli iş iddiaları ve istifaların ardık arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti'nin ağır topları Bahadır Erdem, Adnan Beker ve Durmuş Yılmaz Parti'den istifa ederken Ümit Dikbayır ise partiden ihraç edildi.

İTTİFAKI SAVUNAN İSİMLER YA İSTİFA EDİYOR YA DA GÖNDERİLİYOR
İYİ Parti'nin özellikle İstanbul ve Ankara'da CHP ile ittifak yapmasını savunan Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler parti içinde krizi körüklüyor.

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DİSİPLİNE SEVK EDİLDİLER
Meral Akşener İstanbul'da açık açık ittifakı savunan İYİ Parti İBB Grup Başkanı İbrahim Özkan'ın istifasını istedi. Özkan istifa ederken yapılan yeni seçimde Akşener'e baş kaldırı olarak yine Özkan seçildi. İl Başkanlığı da Grup Başkanvekili ve oy veren tüm üyeleri kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

KAÇAN KAÇANA
CHP ile ittifakı savunan İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner ise istifa etti.

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GÖREVDEN ALINDI
Takip eden süreçte CHP ile ittifakı açık bir şekilde savunan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçüok görevden alındı. Üçok GİK toplantıda sunduğu bir haritayı CHP medyasına çıkarak konuşmuş ve ittifakı savunmuştu.

Son olarak "Şeyh Said" savunması yapan ve disiplibe sevk edilen Salim Ensarioğlu partiden istifa etti.

Salim Ensarioğlu İyi Partiden istifa etti!

KAOS DEVAM EDECEK: AKŞENER HEPSİNİ BİÇECEK
İyi Parti'de "ittifak" krizi yaşanırken CHP yandaşı medyada yer alan bir haber dikkat çekti. CHP yandaşı Cumhuriyet'e konuşan İyi Parti kaynaklarının ittifakı savunanın Akşener tarafından biçileceği iddia edildi. Haberde, "İşbirliği kararına ilişkin istifa ve görevden almaların yerel seçimlere kadar süreceğini kaydeden kurmaylar, GİK toplantısında işbirliğini savunan isimlerin, Akşener tarafından "biçileceğini" belirtiyor." denildi.

CHP'NİN ASIL ZORLUĞU
Öte yandan Sabah Yazarı Burhanettin Duran İyi Parti'de yaşanan kaosu ve CHP'ye yansımalarını kaleme aldı.

Duran yazısında şu ifadelere yer verdi:

İyi Parti'deki fırtına, istifalar ve ihraçlarla devam ediyor. Bu fırtınanın temel sebebi yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararlılığı. İstanbul ve Ankara'da CHP'nin adaylarına destek vermeye zorlanan İyi Parti'nin bunu reddetmesi, söz konusu belediyeler tarafından beslenen teşkilat, meclis üyesi ve diğer düzeydeki ittifak yanlılarını harekete geçirdi. Diğer bir deyişle, "2019 ittifakının belediye başkanları" olarak görülen İmamoğlu ve Yavaş'ın İyi Parti içerisindeki etki ve nüfuz alanlarını bu şekilde hareketlendirmesi, Akşener ve partisine fatura edilen "ittifakın maliyeti" olarak yorumlanabilir. Bu "ittifak yapma" faturası kaçınılmazdı. Er ya da geç ödenecekti. CHP ile ittifakta olmak İyi Parti'ye zaten kaybettirmişti. Şimdi ise İyi Parti'nin kısa vadede kayıp ile yüzleşme, orta ve uzun vadede toparlanma ve yükseliş denemesi yapma fırsatı olacak.

2019 ve 2023 seçim süreçlerinde CHP ve İyi Parti arasındaki siyaseten yakınlaşma ve iç içe geçme halini küçümsememek gerekir. Kılıçdaroğlu-Akşener düzlemindeki sorunlara rağmen "abla-kardeş" ve "kazanacak aday" söylemleri ile kişiler (İmamoğlu ve Yavaş) üzerinden ve seçmen tabanındaki ortaklaşma üzerinden bu yakınlığın kırılmasının zor olacağı belliydi. İyi Parti, CHP'den "hür" siyaset yapmanın tüm zorluklarını bugünlerde yaşıyor. İşbirliği önerisi reddedilen CHP'nin "toplumsal tabanda güç birliği arayışı" doğrudan İyi Parti'yi ve 2023 seçimlerinde CHP listesinde olan küçük sağ partileri hedefliyor.

Bu sebeple İyi Parti'deki siyasi fırtına bir süre daha devam edecekse de 2028 öncesinde ve yerel seçim düzleminde tek başına seçime girme hamlesi yapması bu partinin "üçüncü yol olma" iddiasını güçlendirebilir. Akşener, Mart 2024 yerel seçimlerinde birkaç büyükşehirde seçmenini kendi adayına yönlendirmekte zorlanabilirse de ülke genelinde "müstakil" tabanını tahkim edebilir. Hem Cumhur İttifakı'ndan hem de muhalefet tabanından yeni seçmen çekebilme imkânına kavuşabilir. Elbette mevcut kriz iyi yönetilemez ve tutarlı-etkili bir siyasi çerçeve kurulamazsa İyi Parti'nin krizi yerel seçimlerde düşük performans göstermesi durumunda daha sorunlu bir yere gidebilir.

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2023 seçimlerinde CHP ile güç birliği yapan ve şimdilerde şeffaf görüşmelerle işbirliğini müzakere eden partilerden diğeri de HDP-DEM. HDP-DEM çizgisi de CHP birlikteliğinden oy kaybetti. Ancak seçmen tabanı daha kemikleşen ve Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan devrilmesinden sonra Alevi seçmene açılan DEM'in işi İyi Parti'ye göre daha kolay. İdeolojik sadakati yüksek seçmen tabanını hem kendi adayını çıkarmaya hem de CHP adaylarını desteklemeye yönlendirebilir.

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Tabanda firesinin az olacağını bilmek DEM'e ideolojik söylemlerini yükseltme rahatlığı veriyor. DEM Eşbaşkanı Bakırhan TBMM'de yaptığı konuşmada Şeyh Said'i överek kayyumları "sömürge valisi" olarak niteledi. Dahası, Bakırhan, "Kürtleri düşman ilan etmek işe yaramıyor" cümlesini kullandığı gibi "Gazze" benzetmesi yapmaktan da çekinmedi. Bu sert ve sorunlu dille, CHP Genel Başkanı Özel'in "Kürtler daha az eşit" söyleminin açtığı alanı genişletmek istiyor olabilir.

Mart 2024 yerel seçimlerine giderken DEM, CHP'yi ideolojik-siyasal alanda sıkıştırabilecek bir çizgiye yöneliyor. İyi Parti'nin restinden sonra DEM ve TİP ile İstanbul ve Ankara'da işbirliğine daha fazla mecbur kalan CHP, kontrol edemeyeceği bir ideolojik tartışmaya sürüklenebilir. Küçük sağ partilerin de olmadığı bu yeni işbirliği modeli CHP'yi hedeflediğinden daha fazla sola iterek toplumsal tabanı birleştirme hedefinden uzaklaştırabilir. Asıl zorluk İstanbul ve Ankara'yı kaybetmek ile daha sola savrulmak arasında denge kurabilmekte görünüyor.

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