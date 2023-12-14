Son dakika: İyi Parti İstanbul’da yaşanan küfürlü kavganın perde arkası! Parti üyeleriyle küfürleşen İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan yaşananları ilk kez takvim.com.tr’ye anlattı

İŞTE OLAYIN PERDE ARKASI Her şeyin CHP 'nin emanetçi başkanı Özgür Özel 'in İYİ Parti Genel Merkezi 'ni ziyaret edip iş birliği konusunu yeniden görüşmelerini istemesiyle başladığını aktaran Özkan, "GİK toplantısı öncesinde Ankara ve İstanbul il teşkilatları Sayın Akşener'in yanına gitti. Yerel seçimde iş birliği yapılması gerektiği yönündeki taleplerini ilan ettiler. Ancak GİK'ten hür ve müstakil seçim kararı çıktı" dedi.

KÜFÜRLEŞME GENEL MERKEZE KADAR GİTMİŞ Bir siyasi partide teşkilatların kararının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Özkan, sosyal medya hesabından "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" paylaşımı yaptığını sonrasında İstanbul il teşkilatı ve Meclis üyeleriyle yapılan toplantıda kendisinin iş birliği isteğini tekrar ettiğini söyledi.

Toplantıda 40 üyenin bulunduğunu bu üyelerin sadece 4'ünün GİK'in kararının doğruluğunu savunduğunu söyleyen Özkan, "İstanbul'da meclis üyelerinin yüzde 90'ı iş birliği istiyor. Ben de bu talebi toplantıda dile getirdim. Bağcılar meclis üyesi Gökhan Yiğit ile küfürleşmeye kadar giden bir tartışma yaşandı. Toplantıda yaşananlar birileri tarafından Genel Merkez'e iletilmiş" diye konuştu.

Özkan istifasının tam da toplantıdan sonra istendiğini ifade ederek, "İstifamı isteyen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'du. Ben de talebi üzerine istifa ettim ancak İBB Meclisi'nde parti olarak varlığımızı sürdürmemiz gerekiyordu. Yeniden seçim yapalım dedik. Kimse aday olmadı ve Meclis üyesi diğer 7 arkadaşımız yeniden beni seçti. Söz konusu durumu Genel Merkez kendisine isyan olarak düşünüp beni ve diğer 7 arkadaşımı ihraç için disipline sevk etti" ifadelerini kullandı.

"TÜZÜĞE GÖRE HAREKET ETTİK DİSİPLİNİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİK"

İhraç talebinin kendilerine tebliğ edilmediğini, Yücel Coşkun'un televizyon kanalında yaptığı açıklama ile öğrendiklerini söyleyen Özkan, "Parti tüzüğüne uygun hareket ettik. Usulsüz hiçbir şeyimiz yok. Bizi hangi gerekçeyle ihraç edeceklerini bilmiyoruz" şeklinde konuştu.