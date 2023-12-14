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Son dakika: İyi Parti İstanbul'da yaşanan küfürlü kavganın perde arkası! Parti üyeleriyle küfürleşen İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan yaşananları ilk kez takvim.com.tr'ye anlattı

Türkiye günlerdir İYİ Parti'deki yaşanan krizleri, İYİ Parti de İstanbul teşkilatındaki İBB Meclis Başkanvekili İbrahim Özkan’ın istifası ve devamında yaşananları konuşuyor. Yerel seçimlerde CHP ile iş birliği isteyen ve Ekrem İmamoğlu'na destek veren İbrahim Özkan, GİK’ten çıkan kararın doğru olmadığını dile getirince görevden alındı. Ertesi gün yine İBB Meclis üyeleri tarafından seçilince Genel Merkez, İbrahim Özkan ve diğer meclis üyelerini ihraç talebiyle disipline sevk etti. Özkan'ın istifasından bir gün önce İstanbul Küçükçekmece'deki toplantıda parti yöneticileriyle küfürlü kavga eden Özkan, yaşananları sadece Takvim.com.tr'ye anlattı. Peki yaşananlar buraya nasıl geldi? İşte İYİ Parti'yi karıştıran küfürlü kavganın başrolündeki isim İbrahim Özkan'ın anlattıkları...

Fatma Gül Fatma Gül takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 16:06 Güncelleme 14 Aralık 2023, 16:49
Son dakika: İyi Parti İstanbul’da yaşanan küfürlü kavganın perde arkası! Parti üyeleriyle küfürleşen İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan yaşananları ilk kez takvim.com.tr’ye anlattı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde alınan tarihi yenilginin ardından tıpkı CHP gibi İYİ Parti'de de kazan kaynıyor.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun yerel seçimler hakkında aldığı "Hür ve Müstakil Seçim" kararı sonrası özellikle İstanbul'da yer yerinden oynuyor.

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Bilindiği üzere GİK'in yerel seçimler kararının ardından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Yanıkömeroğlu, istifa etmişti.

Yanıkömeroğlu'nun istifasının ardından İYİ Parti'nin İstanbul teşkilatında yaşananlar saklanamaz boyuta ulaştı.

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Siyaset gündemine bir anda bir istifa haberi daha düştü: İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan.

Özkan'ın istifasını Genel Başkan Meral Akşener'in istediği öğrenildi. Özkan, "Genel Başkan Meral Akşenerin talebi doğrultusunda artık "Hür ve Müstakilim" İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum." dedi.

Peki yaşananlar buraya nasıl geldi? Olayı başrolündeki isim İbrahim Özkan, takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.

Özkan, yaşananların perde arkasını anbean anlattı.

İŞTE OLAYIN PERDE ARKASI
Her şeyin CHP'nin emanetçi başkanı Özgür Özel'in İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret edip iş birliği konusunu yeniden görüşmelerini istemesiyle başladığını aktaran Özkan, "GİK toplantısı öncesinde Ankara ve İstanbul il teşkilatları Sayın Akşener'in yanına gitti. Yerel seçimde iş birliği yapılması gerektiği yönündeki taleplerini ilan ettiler. Ancak GİK'ten hür ve müstakil seçim kararı çıktı" dedi.

KÜFÜRLEŞME GENEL MERKEZE KADAR GİTMİŞ
Bir siyasi partide teşkilatların kararının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Özkan, sosyal medya hesabından "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" paylaşımı yaptığını sonrasında İstanbul il teşkilatı ve Meclis üyeleriyle yapılan toplantıda kendisinin iş birliği isteğini tekrar ettiğini söyledi.

Toplantıda 40 üyenin bulunduğunu bu üyelerin sadece 4'ünün GİK'in kararının doğruluğunu savunduğunu söyleyen Özkan, "İstanbul'da meclis üyelerinin yüzde 90'ı iş birliği istiyor. Ben de bu talebi toplantıda dile getirdim. Bağcılar meclis üyesi Gökhan Yiğit ile küfürleşmeye kadar giden bir tartışma yaşandı. Toplantıda yaşananlar birileri tarafından Genel Merkez'e iletilmiş" diye konuştu.

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Özkan istifasının tam da toplantıdan sonra istendiğini ifade ederek, "İstifamı isteyen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'du. Ben de talebi üzerine istifa ettim ancak İBB Meclisi'nde parti olarak varlığımızı sürdürmemiz gerekiyordu. Yeniden seçim yapalım dedik. Kimse aday olmadı ve Meclis üyesi diğer 7 arkadaşımız yeniden beni seçti. Söz konusu durumu Genel Merkez kendisine isyan olarak düşünüp beni ve diğer 7 arkadaşımı ihraç için disipline sevk etti" ifadelerini kullandı.

"TÜZÜĞE GÖRE HAREKET ETTİK DİSİPLİNİ TELEVİZYONDAN ÖĞRENDİK"
İhraç talebinin kendilerine tebliğ edilmediğini, Yücel Coşkun'un televizyon kanalında yaptığı açıklama ile öğrendiklerini söyleyen Özkan, "Parti tüzüğüne uygun hareket ettik. Usulsüz hiçbir şeyimiz yok. Bizi hangi gerekçeyle ihraç edeceklerini bilmiyoruz" şeklinde konuştu.

"YA DİRENECEĞİZ YA İSTİFA EDECEĞİZ"
İYİ Parti olarak iş birliği olmadan mevcut sistemle devam etmesinin mümkün olmadığını söyleyen Özkan, "Arkadaşlarımızla Genel Merkez'in kararını bekliyoruz. Ona göre ya direnip savunma vereceğiz ya da istifa edeceğiz. Sadece benim istifam söz konusu olmayacak. İYİ Parti İBB Meclis üyesi 7 arkadaşım da istifa edecek" dedi.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU
Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da kendisini arayıp geçmiş olsun dileklerini sunduğunu ileten Özkan, "Haksız bir görevden almaydı. Süreci takip ediyoruz. Sonuca göre basın açıklamamızı yapacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ HÜSRAN YÜKLENİYOR
İYİ Partili isimler Genel Merkez'in İstanbul'da yaşanan krizin büyüklüğünün farkında olmadığını ifade ederek, yerel seçimlerde partinin büyük bir hüsranla karşı karşıya kalacaklarını söyledi.

İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili 1975 Trabzon Köprübaşı doğumludur.

1987 yılında hafızlık icazetini aldı. Endüstri Mühendisliği alanında lisans eğitimini tamamladı. Yangın ve Afet Yönetimi alanında yurtiçi ve yurtdışında çalışmaları oldu.

Türkiye Yangınla Mücadele Vakfı, Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği ile BNU Bizim Neslin Uşakları Derneği üyesidir. 2009 ve 2014 yıllarında yapılan mahalli idareler seçimlerinde MHP Sancaktepe Belediye Başkan adayı oldu. 2017 yılında İyi Parti Sancaktepe kurucu ilçe başkanı olarak görev yaptı. 2019 yerel seçimlerinde Sancaktepe ve İstanbul Büyükşehir Belediye meclis üyesi olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkanvekili olarak görev yapmaktadır.

Trabzonspor kongre üyesi olan Özkan profesyonel futbol oynamış, yelken sporu ve dalgıçlık yapmıştır. Evli ve iki kız çocuğu babası olup İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir.

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