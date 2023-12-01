Namaz vakti miting yapan HDP’li Tuncer Bakırhan’dan rezillik: Cumanın kazasını kılarız

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'li Tuncer Bakırhan Hakkari'de büyük bir skandala imza attı. Cuma saatinde yaptığı mitingde hem namaz kılanlarla dalga geçti hem de dini bilgisinin olmadığını gösterdi.

"CUMANIN KAZASINI KILARIZ"

Cuma namazı sebebebiyle hareketlilik olunca "Hakkarililer dağılmayın" diyen Tuncer Bakırhan bir de gülerek, "Sevgili Hakkarililer dağılmayın. Bi' sigara içelim zaman geçsin. Cumanın kazasını kılarız. Namazımızı da kılarız bekleyelim" skandal ifadeler kullandı. CHP'Lİ HURŞİT GÜNEŞ'İ AKILLARA GETİRDİ

HDP'li Tuncer Bakırhan'ın kazası olmayan cuma namazı için "Kazasını kılarız" demesi akıllara eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Hurşit Güneş'i getirdi.