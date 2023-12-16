16 milyon İstanbulluya az önce duyuruldu! Beklenen gün için tarih verildi! Aralık sonu itibarıyla...

YILBAŞINDA HAVA DURUMU Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, kar yağışı için merak edilen soruları yanıtladı: "Türkiye genelinde sıcaklıklar 8-9 derecek düşecek. Cumartesi ve pazar gününden itibaren Türkiye'ye kar gelecek ama mega kent sakinleri bu hafta da kara hasret kalacak. İç Anadolu, İç Ege, Marmara güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı görülecek."

PROF. DR. ŞEN: YAĞIŞLAR AKŞAM SAATLERİNDE KUVVETLENECEK Prof. Dr. Şen, "Sıcaklıklar azalacak. Yağışlar akşam saatlerinde kuvvetlenecek. Antalya'nın doğusunda şiddetli yağışa dikkat. Yağış pazar günü batıda etkisini kaybedecek. Karadeniz iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edecek, pazartesi sabah ülkeyi terk edecek" dedi.

İSTANBUL VALİSİ'NDEN UYARI İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından kentte yaşayan vatandaşları uyardı. Vali Gül, 'Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır.' ifadelerini kullandı.