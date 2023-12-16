16 milyon İstanbulluya az önce duyuruldu! Beklenen gün için tarih verildi! Aralık sonu itibarıyla...

Meteorolojinin uyarılarının ardından Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.
Meteorolojinin uyarılarının ardından Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi.
Yağışların İstanbul'da bu gece ve yarın etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor.
İSTANBUL KAR YAĞIŞI TARİHİ!
Bu hafta için İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor ancak hafta sonu Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de beklenen yağışın İstanbul'un yüksek kesimlerine de taşınabileceği yönünde görüşler bulunuyor.
YILBAŞINDA HAVA DURUMU
Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, kar yağışı için merak edilen soruları yanıtladı:
"Türkiye genelinde sıcaklıklar 8-9 derecek düşecek. Cumartesi ve pazar gününden itibaren Türkiye'ye kar gelecek ama mega kent sakinleri bu hafta da kara hasret kalacak. İç Anadolu, İç Ege, Marmara güneyi ve doğusunda, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı görülecek."
PROF. DR. ŞEN: YAĞIŞLAR AKŞAM SAATLERİNDE KUVVETLENECEK
Prof. Dr. Şen, "Sıcaklıklar azalacak. Yağışlar akşam saatlerinde kuvvetlenecek. Antalya'nın doğusunda şiddetli yağışa dikkat. Yağış pazar günü batıda etkisini kaybedecek. Karadeniz iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam edecek, pazartesi sabah ülkeyi terk edecek" dedi.
İSTANBUL VALİSİ'NDEN UYARI
İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından kentte yaşayan vatandaşları uyardı. Vali Gül, 'Yapılan son değerlendirmelere göre; İstanbul'da rüzgarın, Cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzey doğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlanmıştır.' ifadelerini kullandı.