Salim Ensarioğlu İyi Parti’den istifa etti!

İYİ PARTİ'DE SULAR DURULMUYOR
Öte yandan CHP ile yapılan ortaklık sonrası genel seçimlerde hezimet yaşayan İyi Parti'de sular durulmuyor.
İYİ PARTİ'DE KRİZ ÜSTÜNE KRİZ
Yerel seçimlere giderken "Hür ve müstakil" çıkışı yaparak 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayan İYİ Parti her gün yeni bir krizle sallanıyor. Taciz akçeli iş iddiaları ve istifaların ardık arkası kesilmiyor.
Geçtiğimiz haftalarda İYİ Parti'nin ağır topları Bahadır Erdem Adnan Beker ve Durmuş Yılmaz Parti'den istifa ederken Ümit Dikbayır ise ihraç edildi.
EKREMCİLER YA KAÇIYOR YA AVLANIYOR!
Son olarak CHP ile ittifakı savunan Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler parti içinde krizi körüklüyor. Akşener İstanbul'da ittifak isteyen İYİ Parti İBB Grup Başkanı İbrahim Özkan'ın istifasını istedi.
Özkan istifa ederken yapılan yeni seçimde Akşener'e baş kaldırı olarak yine Özkan seçildi. İl Başkanlığı da Grup Başkanvekili ve oy veren tüm üyelerini kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.
GÖREVDEN ALMA VE İSTİFA
Öte yandan parti içinde yeni gelişmeler de yaşandı.
ÜÇOK GÖREVDEN ALINDI
CHP ile ittifakı açık bir şekilde savunan İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçüok görevden alındı.
NEDEN GÖREVDEN ALINDI?
Üçok'un İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu toplantısında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile iş birliğini savunduğu ve attığı tweet yüzünden görevden alındığı iddia edildi.
Üçok'un GİK toplantıda sunduğu bir harita geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Üçok'un haritasına göre; CHP-İYİ Parti ittifakı olmadan seçime girilirse İYİ Parti bir ilçede, CHP dört il ve 131 ilçede kazanıyordu. CHP-İYİ Parti ittifakı yapılarak seçime girilirse İYİ Parti yedi il, 55-85 ilçede, CHP 18 il 189 ilçede kazanıyordu. Toplamda ise CHP-İYİ Parti 25 il ve 260'a yakın ilçede belediye başkanlıklarını alıyordu.
ÜÇOK'U ELEŞTİRMİŞTİ: PARTİYİ SATTI
İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Üçok'un GİK toplantısında sunduğu bu tabloyu katıldığı bir canlı yayında eleştirerek, 'Ben GİK'te bu sunumu yapmıştım, ben işbirliği istiyordum' demek bana göre siyaseten partiyi satmaktır. ifadelerine yer vermişti.
İYİ Parti'deki harita skandalı ilerleyen günlerde halı altına süpürülmüş ve üstü kapatılmıştı.
Bu hafta ise yeni bir gelişme yaşandı. Şeyh Said'le ilgili açıklamalarda bulunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun da disipline sevk edildiği açıklandı.
Salim Ensarioğlu'nun "Şeyh Sait" açıklaması üzerine de Ahmet Zeki Üçok bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
Ahmet Zeki Üçok bir sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Ben, Cumhuriyet ve devrimlerine destek verenlerin canlarını helal kılan fetvalar yayınlayanları kutsayanlarla aynı partide olmak istemiyorum. Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda cumhuriyet değerlerinin en önemli savunucusu olan partimizden derhal ihraç edilmelidir."
Üçok'un paylaşımın ardından ipler kopma noktasına geldi. Yaşanan süreci CHP yandaşı Sözcü Gazetesi'nden Aytunç Erkin'e anlatan Üçok şunları söyledi:
O TWEET PARTİDE SORUN YARATTI
Önceki akşam bende kayıtlı olmayan bir numaradan WhatsApp mesajı geldi. 'Tüzüğün 48 ya da 50'nci maddesine göre görevinizden el çektirildiniz. İmza Meral Akşener.' Evet... Genel Başkan Meral Akşener imzalı ve görevimden alındığım yazılıydı. Sonrasında Meral Hanım'ı aradım o da doğruladı. Kendisine 'Böyle bir yazı aldım. Neden?' diye sorduğumda bana yanıtı şu oldu: 'Evet talimatı ben verdim. Bir tweet atmışsın. O tweet partide sorun yarattı. Herkes beni aradı.'
Ben de dedim ki: 'Sizi destekleyen bir paylaşımdı o. Kürşad Bey beni aradı 'Partiden ayrılacakmışsınız gibi anlaşılıyor. Bunu değiştirir misiniz?' dedi, ben de ekleme yaptım.'
ÖNCE MESAJ ATTI SONRA SİLDİ
Meral Akşener'in sözlerine şu şekilde devam ettiğini söyleyen Üçok,
Ama değiştirmeden önce bu parti gibi cümleler kurmuşsunuz.' Ben de arkasından 'Bir rahatsızlık yaratıyorsam isterseniz partiden ayrılabilirim' cümlesini kurdum. Sayın Genel Başkan şu cümleleri kurdu: 'Çalışmalarınızı beğeniyorum. Sizi korumak istiyorum. 31 Mart'a kadar dik durmalıyız. Ben karar alıyorum İstanbul'da başka uygulanıyor. Parti içine çeki düzen vermeliyiz. Sinirlendiyseniz takdir sizin, ayrılabilirsiniz.'"
Yazıya tekrar bakmak istediğinde silindiğini gören Üçok, " Numarayı aradım. 'Neden gönderdiniz, neden sildiniz?' dedim. Genel Sekreter Ayfer Yılmaz'ı aradım yanıt vermedi. Dün sabah gazeteci Hilal Köylü aradı ve görevden alındığımı duyduğunu söyledi. Sonra Ayfer Hanım aradı: 'Benim böyle bir yazıdan haberim yok.' Ben de 'Ben genel başkan yardımcısıyım usulü böyle olmamalıydı' diye konuştum. Bir kez daha Ayfer Yılmaz'ı aradım tekrar ve gazetecilerin aradığını söyledim bana 'Yarım saat, bir saat müsaade verin bana bilgi vereceğim' dedi." ifadelerini kullandı.
Görevden alınmasına ilişkin Ahmet Zeki Üçok şaşkınlık içerisinde olduğunu ancak partiden istifa etmeceğini söyledi.
Öte yandan Milletvekili Ece Güner'in istifası da şok etkisi yarattı.
GÜNER İSTİFA ETTİ
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner ise istifa etti.
Güner, yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi, en azından İstanbul ve Ankara'da iş-birliği için mücadele ettim ve GİK toplantısında bu yönde güçlü şekilde söz almış, cesaretle mücadele etmiş, az sayıda kişiden biriyim. Çıkan kararı savunamayacağımı düşünerek, yapabileceğim tek şey saygı duymak ve istifa etmektir." dedi.