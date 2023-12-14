Son dakika: CHP’nin emanetçi başkanı Özgür Özel İstanbul ve Ankara’da yine DEM’lenecek! İşte kirli pazarlığın perde arkası

Özgür Özel 'in DEM ziyareti sonrası Özgür Özel, Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları açıklama yaptı.

CHP'Yİ YÖNETEMİYORSUN ÖZGÜR HDPKK /DEM'in Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları 'nın Özgür Özel 'e sarf ettiği sözleri köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Espriyle de olsa DEM Partililerin, Özel'in CHP'yi tek başına yönetemediğini, esas aktörün arka planda Ekrem İmamoğlu olduğunu kamuoyu önünde seslendirmeleri bir hayli manidardı. Bunun siyasi bir anlamı olduğu da çok açık. Kimbilir belki de esas görüşülmesi gereken aktörün kim olduğu böylece hatırlatılmış oldu. Tıpkı Muharrem İnce'nin Özel'den önce İmamoğlu ile görüşmesi gibi. Yakında yeni bir "protokol skandalı" patlak verirse hiç şaşırmam" ifadelerini kullandı.

ALEVİLERİN OYUNA OYNAMAK İÇİN DEM! Öte yandan isim değişikliğinde DEM'in seçilmesi hakkında da ilginç bir detaya dikkat çeken Övür, "Tesadüf mü bilemem ama DEM ismi, ister istemez dikkat çekti. Demokrasinin "dem"i diyenler de oldu, Alevi kültüründeki "Dem"e işaret edenler de. Bilinenin aksine Alevi kültüründe "dem", "olgunlaşma, sakin ve oturaklı olma" hâlidir. Mevcut siyasete ne kadar yansır bilemem ama son dönemde HDP siyasetinde yaşanan savrulmalar ciddi bir "olgunlaşma" ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İşin bir başka yanı da CHP'yle ilgili. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'nı kaybetmesiyle Alevilerde derin bir kırılma yaşandığı ve bunun CHP'den bir kaçışa yol açtığı biliniyor. DEM Parti "olgunlaşırken" bu kaçışın da adresi olmak istiyor. İlginç bir siyaset mühendisliği..." dedi.

YİNE ANKARA VE İSTANBUL YİNE HDPKK/DEM

Peki Özgür Özel ve HDPKK/DEM arasındaki kirli pazarlıkta ne istendi?

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, iki parti iş birliği için uzlaştı. İki parti de ilk olarak kurul kurup yerelde iş birliğine ve bunun yöntemlerine yönelik çalışma yapacak.

Özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde ittifak kararı alınırken Cumhur İttifakı'na karşı yeni bir masa kurma çabalarının olduğu bilgisi sızdı.