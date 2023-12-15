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Karsu'nun kız kardeşini oynayacak isim belli oldu! Sandık Kokusu hayranları çılgına döndü

Televizyon dünyasına damgasını vuracak yeni bir yapım olan "Sandık Kokusu," geçtiğimiz haftalarda ekranlara merhaba dedi. Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili gibi başarılı oyuncuların yer aldığı yapım yayınlandığı ilk günden itibaren büyük bir ilgi görüyor. Son olarak dizide Karsu'nun büyük merakla beklenen kız kardeşini oynayacak isim ise belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 20:56 Güncelleme 15 Aralık 2023, 20:59
Karsu’nun kız kardeşini oynayacak isim belli oldu! Sandık Kokusu hayranları çılgına döndü

Sandık Kokusu dizisi çarşamba akşamları izleyicilerle buluşuyor. Dizinin devam eden bölümlerinde kadroya katılacak oyuncu ise sosyal medyada merak konusu oldu.

SANDIK KOKUSU 2. BÖLÜM ÖZETİ

3 yıl sonra Kuzey'in eve geri döndüğü tanıtımda Karsu ve Reha çocuğuna kavuşuyor.

Bu büyük gelişmenin ardından Karsu adeta yeniden hayata dönerken, bu durum Reha ile evliliklerini de olumlu etkilemeye başlıyor ancak Reha'nın kendisini aldattığına şahit olan Karsu'nun hayatı kökünden değişiyor.

Eşyalarını toplayıp evi terk eden Karsu, üç çocuğu ile birlikte İstanbul'a gitmek için harekete geçiyor. Tanıtımda Metin Akdülger'in canlandırdığı Atilla karakteri de dikkat çekiyor. Gelecek hafta neler yaşanacağı şimdiden büyük bir merakla bekleniyor..

KARSU'NUN KIZ KARDEŞİNİ OYNAYACAK!

Dizide sürekli bahsedilen Karsu'nun kız kardeşi halen gizliliğini koruyor.

Sosyal medyada ise ilerleyen bölümlerde bu karakteri Seda Türkmen'in canlandıracağı iddia edildi. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda da Seda Türkmen'in ismi yer alıyor.

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