Karsu’nun kız kardeşini oynayacak isim belli oldu! Sandık Kokusu hayranları çılgına döndü

Sandık Kokusu dizisi çarşamba akşamları izleyicilerle buluşuyor. Dizinin devam eden bölümlerinde kadroya katılacak oyuncu ise sosyal medyada merak konusu oldu.

Bu büyük gelişmenin ardından Karsu adeta yeniden hayata dönerken, bu durum Reha ile evliliklerini de olumlu etkilemeye başlıyor ancak Reha'nın kendisini aldattığına şahit olan Karsu'nun hayatı kökünden değişiyor.