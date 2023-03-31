Yeniden inşa ve ihyada sıra Gaziantep'te! Başkan Erdoğan'dan temel atma töreninde önemli açıklamalar

Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi 7'li koalisyonlarla bu ülke geçmişte bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez. Ben sizlere inanıyorum. Dün nasıl durmak yok yola devam dediysek mücadele verdiysek şimdi de bunu Cumhur İttifakı olarak vereceğiz. Dünya ve ülkemizin kritik yol ayrımında olduğu dönemde doğru adımlarla yola devam diyerek Türkiye'yi daha büyük vizyona ulaştırmak istiyoruz. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

"İŞPORTACI MANTIĞIYLA ULUFE DAĞITIYORLAR"

Ülkemizin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, haberleşme, enerjide, tarımda, sanayide, sporda, sosyal desteklerde nereden nereye geldiğini görenler bu sözümüzle neyi vaat ettiğimizi iyi bilir. 40 gün kaldı. Durmadan usanmadan, ana kademeler, kadın kolları, gençler. Bu çalışmayı yürütüyor muyuz? Derdi millet olmayanlar, ülke olmayanlar, gelecek olmayanlar işportacı mantığıyla bu makamı ulufe dağıtma yeri haline getirmeye çalışıyor. Ulufe dağıtıyorlar. Biz hizmetin peşindeyiz. 20 yıl bunu yaptık. Milletimiz bu göreve aday olanlardan kime ne dağıtacağının sözü değil, hangi hizmet ve eserlerin programını bekliyor.