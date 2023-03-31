Yeniden inşa ve ihyada sıra Gaziantep'te! Başkan Erdoğan'dan temel atma töreninde önemli açıklamalar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep ve Kilis'te afet konutları yükseliyor. Başkan Erdoğan Gaziantep ve Kilis'teki 7 bin 736 konut ve köy evinin temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEMEL ATMA TÖRENİNDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sevgili Gaziantepliler, Nurdağı'nın saygıdeğer güzel insanları. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu yıl Ramazan ayına Nurdağı'yla birlikte 11 ilimizde ağır yıkım ve can kayıplarına yol açan depremin üzüntüsüyle girdik. 50 binin üzerinde şehidimiz var. Şehitlerimizin yakınlarına özellikle başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız var. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Emin olun deprem ateşi sadece düştüğü yeri değil 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi yakmıştır. Cumhur İttifakı olarak buralardaydık. Kalıcı konutların temelini atmak ve sizlerle hasbihal etmek için buralardayız.
Allah'ın izniyle köyleri ve ilçeleriyle şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz. İlk günlerdeki arama kurtarmanın yerini enkazın kaldırılması geçici barınma alanlarının oluşturulması ve kalıcı konutların inşası süreci takip etti. Gaziantep Büyükşehir, ilçe belediyelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce belediyelerimiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Kardeş belediyeler oluşturduk. Partimizin belediyeleri buralara kardeş belediyelerle bir arada çalışmalarını yürüttüler, hala yürütüyorlar sonuna kadar yürütecekler. Tüm belediye başkan ve ekiplerine teşekkür ediyorum.
Yaklaşık 1,5 ayın ardından yoğun çalışmaların tamamında önemli bir safhaya geldik. Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Geçici barınma alanlarını konteynerlarıyla prefabrik ve çadırlarıyla yaygınlaştırıyoruz. Bu alanları altyapısıyla sosyal ihtiyaçları karşılayacak birimleriyle parkı, yeşil alanıyla mahalle kurma anlayışıyla yapıyoruz. Diğer şehirlere giden vatandaşlar yavaş yavaş yuvalarına dönüyorlar. İşyerleri açılmaya, fabrikalarda çarklar dönmeye başladı. Halen yaklaşık 2,5 milyon insanımızı deprem bölgesi dışındaki şehirlerde, 2,5 milyon insanı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Bunun için kalıcı konutların inşa sürecini depremin hemen ardından başlattık. Yürüttüğümüz hasar tespitleri sonrasında 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkılacak olduğunu gördük. 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir. Zemin+3 ve4 katı geçmeyecek binalarda 3+1 olarak yapıyoruz. Köy evlerimizi de tek katlı, ahırı ve bahçesiyle her türlü talebe cevap verecek şekilde hazırlıyoruz.