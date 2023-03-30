PKK 7'li koalisyona selam çaktı, ABD'den terörist aklama yayınları başladı! National Geographic'den skandal paylaşım





6'lı koalisyondan şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti.

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Kılıçdaroğlu'na ilk destek PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den geldi, HDPKK aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ilan etti. Kandil'deki elebaşları da 6'lı koalisyona methiyeler düzdü. PKK'nın büyükbaşlarından Duran Kalkan, "6'lı masanın önü" açık dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu. Amaçlarının siyaset yapmak olduğunu dile getiren Ok, "Tabbi ki destek vereceğiz" diyerek 7'li koalisyona selam gönderip arka çıktı.

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PKK'YA VERDİĞİ DESTEĞİ AÇIK ETTİ

Sabri Ok 'Uluslararası güçler bizi destekliyor' diyerek küresel çetenin PKK'ya verdiği desteği de açık etmiş oldu. Tüm bu yaşananların gölgesinde PKK'nın 6+1'lik koalisyona yanlamasıyla eşgüdümlü olarak ABD medyasının PKK aklama yayınları dikkat çekti.