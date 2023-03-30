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    • 31.03.2023 06:56
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    PKK 7'li koalisyona selam çaktı, ABD'den terörist aklama yayınları başladı! National Geographic'den skandal paylaşım

    2023 seçimlerine sayılı zaman kala 7'li koalisyonun en büyük destekçilerinden küresel çetenin medya ayağında faaliyet gösteren kirli aktörler, devreye girmeye devam ediyor. Bunun son örneği ABD merkezli National Geographic ile bir kez daha tescillenmiş oldu. PKK'nin 7'li koalisyona destek vermesiyle manidar bir zamanlamada National Geographic skandal bir paylaşıma imza atti. Belgesel kanalı, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantılarından olan YPJ'ye methiyeler düzdü. Kadın teröristleri 'kahraman' olarak tanımlandı 'asker' oldukları öne sürüldü. Bununla yetinmeyen National Geographic DEAŞ'a 'İslam Devleti' nitelendirmesi yaparak 'Müslümanlar terörist' algısı da işlendi.

    takvim.com.tr
    Küresel çeteden PKK güzellemesi!

    Küresel çetenin medya ayağında faaliyet gösteren kirli aktörler, 2023 seçimlerine sayılı günler kala zaman ayarlı provokasyonlara soyunuyor. Bunun son örneği ABD merkezli National Geographic ile bir kez daha tescillenmiş oldu.


    BELGESEL KANALI YPJ'YE METHİYELER DÜZDÜ
    Belgesel kanalı, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantılarından olan YPJ'ye methiyeler düzdü. Kadın teröristleri 'kahraman' olarak tanımlandı 'asker' oldukları öne sürüldü.



    MÜSLÜMANLAR TERÖRİST ALGISI
    National Geographic'in terörist aklayan ilgili içeriğinde DEAŞ'a 'İslam Devleti'nitelendirmesi yapılarak 'Müslümanlar terörist' algısı da işlendi.ABD'nin her türlü silah yardımında bulunarak palazlandırdığı teröristleri, kendi medyası aracılığıyla kahramanlaştırması; işlenen kara propagandayı ve kirli planı da açık etti. Öte yandan birçok kullanıcı da National Geographic'e tepki gösterdi.



        MANİDAR ZAMANLAMA
        Dünya genelinde 269 milyon takipçisi olan @natgeo uzantılı Instagram hesabından yapılan PKK propagandasının zamanlaması ise manidar. Bilindiği üzere Türkiye'nin ikinci yüzyılının en önemli dönemeci olan 2023 seçimlerine artık sayılı bir zaman kaldı.



        6'lı koalisyondan şartlı 'evet' alan Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etti.

        (Haberi okumak için lütfen görsele tıklayınız)

        Kılıçdaroğlu'na ilk destek PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den geldi, HDPKK aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ilan etti. Kandil'deki elebaşları da 6'lı koalisyona methiyeler düzdü. PKK'nın büyükbaşlarından Duran Kalkan, "6'lı masanın önü" açık dedi. Diğer bir üst düzey PKK'lı hain Sabri Ok ise "100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız" imasında bulundu. Amaçlarının siyaset yapmak olduğunu dile getiren Ok, "Tabbi ki destek vereceğiz" diyerek 7'li koalisyona selam gönderip arka çıktı.

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        PKK'YA VERDİĞİ DESTEĞİ AÇIK ETTİ
        Sabri Ok 'Uluslararası güçler bizi destekliyor' diyerek küresel çetenin PKK'ya verdiği desteği de açık etmiş oldu. Tüm bu yaşananların gölgesinde PKK'nın 6+1'lik koalisyona yanlamasıyla eşgüdümlü olarak ABD medyasının PKK aklama yayınları dikkat çekti.

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        Haberler Güncel PKK 7'li koalisyona selam çaktı, ABD'den terörist aklama yayınları başladı! National Geographic'den skandal paylaşım
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