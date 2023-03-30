PKK 7'li koalisyona selam çaktı, ABD'den terörist aklama yayınları başladı! National Geographic'den skandal paylaşım

Küresel çetenin medya ayağında faaliyet gösteren kirli aktörler, 2023 seçimlerine sayılı günler kala zaman ayarlı provokasyonlara soyunuyor. Bunun son örneği ABD merkezli National Geographic ile bir kez daha tescillenmiş oldu.
BELGESEL KANALI YPJ'YE METHİYELER DÜZDÜ
Belgesel kanalı, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantılarından olan YPJ'ye methiyeler düzdü. Kadın teröristleri 'kahraman' olarak tanımlandı 'asker' oldukları öne sürüldü.
MÜSLÜMANLAR TERÖRİST ALGISI
National Geographic'in terörist aklayan ilgili içeriğinde DEAŞ'a 'İslam Devleti'nitelendirmesi yapılarak 'Müslümanlar terörist' algısı da işlendi.ABD'nin her türlü silah yardımında bulunarak palazlandırdığı teröristleri, kendi medyası aracılığıyla kahramanlaştırması; işlenen kara propagandayı ve kirli planı da açık etti. Öte yandan birçok kullanıcı da National Geographic'e tepki gösterdi.