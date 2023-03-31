Başkan Erdoğan Gaziantep'te temel atma töreninde konuştu | VİDEO

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep ve Kilis'te afet konutları yükseliyor. Başkan Erdoğan Gaziantep ve Kilis'teki 7 bin 736 konut ve köy evinin temel atma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Gaziantepliler, Nurdağı'nın saygıdeğer güzel insanları. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu yıl Ramazan ayına Nurdağı'yla birlikte 11 ilimizde ağır yıkım ve can kayıplarına yol açan depremin üzüntüsüyle girdik. 50 binin üzerinde şehidimiz var. Şehitlerimizin yakınlarına özellikle başsağlığı diliyorum. Yaralılarımız var. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Emin olun deprem ateşi sadece düştüğü yeri değil 81 vilayeti ve 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi yakmıştır. Cumhur İttifakı olarak buralardaydık. Kalıcı konutların temelini atmak ve sizlerle hasbihal etmek için buralardayız.

Allah'ın izniyle köyleri ve ilçeleriyle şehirlerimizin tamamını ayağa kaldırmadan durup dinlenmeyeceğiz. İlk günlerdeki arama kurtarmanın yerini enkazın kaldırılması geçici barınma alanlarının oluşturulması ve kalıcı konutların inşası süreci takip etti. Gaziantep Büyükşehir, ilçe belediyelerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce belediyelerimiz deprem bölgesinde çok güzel hizmetler verdi. Kardeş belediyeler oluşturduk. Partimizin belediyeleri buralara kardeş belediyelerle bir arada çalışmalarını yürüttüler, hala yürütüyorlar sonuna kadar yürütecekler. Tüm belediye başkan ve ekiplerine teşekkür ediyorum.

Yaklaşık 1,5 ayın ardından yoğun çalışmaların tamamında önemli bir safhaya geldik. Enkazın neredeyse yarısını kaldırdık. Geçici barınma alanlarını konteynerlarıyla prefabrik ve çadırlarıyla yaygınlaştırıyoruz. Bu alanları altyapısıyla sosyal ihtiyaçları karşılayacak birimleriyle parkı, yeşil alanıyla mahalle kurma anlayışıyla yapıyoruz. Diğer şehirlere giden vatandaşlar yavaş yavaş yuvalarına dönüyorlar. İşyerleri açılmaya, fabrikalarda çarklar dönmeye başladı. Halen yaklaşık 2,5 milyon insanımızı deprem bölgesi dışındaki şehirlerde, 2,5 milyon insanı geçici barınma alanlarında misafir ediyoruz. Bunun için kalıcı konutların inşa sürecini depremin hemen ardından başlattık. Yürüttüğümüz hasar tespitleri sonrasında 313 bin binadaki 894 bin bağımsız bölümün yıkılacak olduğunu gördük. 319 bini 1 yıl içinde olmak üzere 650 bin yeni konut yaparak depremzede vatandaşlarımıza teslim etmektir. Zemin+3 ve4 katı geçmeyecek binalarda 3+1 olarak yapıyoruz. Köy evlerimizi de tek katlı, ahırı ve bahçesiyle her türlü talebe cevap verecek şekilde hazırlıyoruz.

7 bin 87 konutun temelini bugün buradan atıyoruz. Kilis'te inşa edeceğimiz 649 konutun temelini de bugün atıyoruz. Deprem konutlarımızın hak sahiplerimize hayırlı olmasını diliyorum. Projelerimizi bilim insanlarımızı ve mühendislerimizin yanında şehrin yönetici, kanaat önderlerinin görüşlerini alarak şekillendiriyoruz. Her adımda şehirlerin tarih, kültür, ticaret ve tarımını mutlaka gözetiyoruz. Yeni yerleşim yerlerinin tespitini, mevcut yerlerin dönüşümünü anlayışla tasarlıyoruz. 67 binin üzerinde konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık. Biraz sonra atacağımız temellerle 30 bin konutun inşası da fiilen yürüyor.

Neredeyse her gün yeni konut ihaleleri yapılıyor, yeni inşaatlara girişiliyor. 500 bin konut, 1 milyon altyapı, arsa ve 50 bin iş yeri projesinin kuralarını çekerek sürdürüyoruz. Deprem, seller ve yangınlarda kimseyi mağdur etmeden evleri teslim ettiysek burada da aynısını gerçekleştireceğiz. Depremzede her kardeşimin hakkını, hukukunu bizzat takip edecek, çalışmaların aksamadan yürümesini sağlayacağız. Riskli binaların dönüşümüyle ilgili kapsamlı hazırlık yapıyoruz. Ulusal Risk Kalkanı modeliyle şehirleri deprem, sel, heyelan ve yangınlara karşı dayanıklı güvenli huzurlu hale getirmekte kararlıyız.

30 yıldır belediye başkanı, başbakan Cumhurbaşkanı olarak milletimizin hizmetkarı bir kardeşinizim. Bugüne kadar verdiğimiz her sözü tuttuk. Tarihimizin en kapsamlı demokrasi ve kalkınma atılımlarının altında imzamız var. Milletimiz de sağolsun bizi hiçbir zaman yalnız koymadı. Cumhur İttifakı olarak desteğinize talibiz. CUmhuriyetimizin ilk asrı acısıyla tatlısıyla bizleri bu noktaya kadar getirdi. 20 yılda ülkemize kazandırdığımız güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısıyla önceki dönemlerin eksiğini telafi etti. Büyük şahlanışın eşiğindeyiz. Önümüzde 14 Mayıs seçimleri var. Kazasız, belasız şekilde bu seçimi de atlattıktan sonra tüm vakti ve enerjiyi Türkiye Yüzyılı'nın inşasına vereceğiz. Bu yolda Cumhur İttifakı'yla birlikte yürümeye var mıyız? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız.

Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi 7'li koalisyonlarla bu ülke geçmişte bir yere gidemediyse bilin ki şimdi de bir yere gidemez. Ben sizlere inanıyorum. Dün nasıl durmak yok yola devam dediysek mücadele verdiysek şimdi de bunu Cumhur İttifakı olarak vereceğiz. Dünya ve ülkemizin kritik yol ayrımında olduğu dönemde doğru adımlarla yola devam diyerek Türkiye'yi daha büyük vizyona ulaştırmak istiyoruz. Biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.

"İŞPORTACI MANTIĞIYLA ULUFE DAĞITIYORLAR"

Ülkemizin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, haberleşme, enerjide, tarımda, sanayide, sporda, sosyal desteklerde nereden nereye geldiğini görenler bu sözümüzle neyi vaat ettiğimizi iyi bilir. 40 gün kaldı. Durmadan usanmadan, ana kademeler, kadın kolları, gençler. Bu çalışmayı yürütüyor muyuz? Derdi millet olmayanlar, ülke olmayanlar, gelecek olmayanlar işportacı mantığıyla bu makamı ulufe dağıtma yeri haline getirmeye çalışıyor. Ulufe dağıtıyorlar. Biz hizmetin peşindeyiz. 20 yıl bunu yaptık. Milletimiz bu göreve aday olanlardan kime ne dağıtacağının sözü değil, hangi hizmet ve eserlerin programını bekliyor.

"AYM'NİN NE KARAR VERDİĞİNDEN HABERİ YOK"

20 yıllık tecrübemizden aldığımız güç ve birikimle Türkiye Yüzyılı'nın inşası sürecinde hayata geçireceğimiz programları hazırlamaya başladık. Seçim beyannamemizle açıklayacağız. Dış politikada ülkemizin etki alanı ve itibarını güçlendirecek duruşu yeni adımlarla tahkim edeceğiz. Yönetim sistemini daha da geliştirmek için kapsamlı çalışmalar yaptık. Yeni anayasa için taslağı belli seviyeye getirdik. Erdoğan aday olamaz. E ne oldu. YSK suratlarına vurdu mu? Şimdi ne diyorlar, AYM'ye gidiyoruz, yolunuz açık olsun. AYM'nin ne kararı verdiklerinden bunların haberi yok. Bunlar ne anayasa bilir ne kanun...

Bunların demokrasiyle alakası yok. Bunlar teröristlerle el ele kol kola yol yürürler. 14 Mayıs'ta bunları Cudi'ye Gabar'a Bestler Deresi'ne gömmeye var mıyız? Yine gömeceğiz. İşte terörle ülkemizde bunlar neler çektirdi biliyorsunuz. Diyarbakır'da 251 kardeşimizi sokağa dökerek şehit etmediler mi? Şu anda içeride değil mi? Şimdi söz veriyor, şunu da bunu da kurtaracağız. Bay Bay Kemal bu millet sana bu yolu açmayacak.

"CHP İKTİDARININ GAZ YAĞI, EKMEK KUYRUKLARINI EMSALLERİM İYİ BİLİR"

Salgın döneminde adeta kurtarıcımız olan şehir hastanelerimizi yaygınlaştırıyoruz. İHA, SİHA yaptık mı? Akıncı yaptık mı? Kızılelma'yı yaptık mı? Türkiye nereden nereye geldi. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki, e bunların hepsini gözden geçireceğiz, yol vermeyiz. Ya sen hayatında bu millete en ufak hizmeti vermedin ki. Enerjide müjde üstüne müjde açıklıyoruz, yenileri sırada... Türkiye öylesine dinamik bir ülke ki burada durmak demek gerilemeye kaybetmeye başlamak demektir. Muhalefetin tek vaadi ülkeyi eski günlere döndürmektir. Kaos, kargaşa, yokluk ve yoksulluk dönemlerinin Türkiye'si. Bu CHP iktidarlarının gaz yağı kuyruklarını nasıl gerçekleştirdiklerini benim emsalim olanlar iyi bilir. Yağ, ekmek kuyruklarını biliyoruz değil mi? Hiç kimsenin gücü Türkiye'yi çeyrek, yarım asır önceye götürmeye yetmeyecektir.







SÜRPRİZ DETAY: CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILAN ERBAKAN DA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Başkan Erdoğan'ın konuşması öncesi Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehirclik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gayretle, azimle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın, Gaziantep'te 7.087 konut ve köy evi, Kilis'te 649 konut ve köy evinin temelini atacağız" ifadelerini kullandı.

"KONUT SAYISI 319 BİN OLACAK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından 8 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Bakan Kurum Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde konu ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumda. Diğer illerimizde de sona yaklaştık. İçerisinde 894 bin bağımsız bölümden oluşan 312 bin binanın acil yıkılacak ağır hasarlı yıkık veya orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

Depremden etkilenen 11 ilde, gerek köylerimiz gerek il ve ilçe merkezlerimizde 67 bin konutun ve köy evinin yapım sürecini başlattık.

Hatay'da mayıs ayı içerisinde merkezde 60 bin konutumuzun ihalesini yapacağız.

Nisan'da ihalesi yapılacak konut sayısı 319 bin olacak."

ADIYAMAN'DA 27 BİN 949 KONUT

Son olarak Adıyaman'da, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 4 bin 431'i Adıyaman'da olmak üzere 27 bin 949 kalıcı deprem konutunun daha temeli atılmıştı.

Erdoğan, Örenli Mahallesi'ndeki temel atma bağlantısında, "Bay Kemal sağda solda diyor ki 'Bir yıl içinde diyor bunlar yapılır mı?' Ya bay bay Kemal, biz 1 milyonun üzerinde konut yaptık, haberin yok. Bu yaptığımız konutlardan eğer arzu edersen bir tane de sana verebiliriz." diyerek muhalefetin eleştirilerine cevap vermişti.