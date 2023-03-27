Başkan Erdoğan bugün Adıyaman'da 4 bin 431 konutun temellerini atacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'taki depremlerin yıkıma yol açtığı 11 ilden biri olan Adıyaman'da, Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle 4 bin 431 yeni konut için temel atma töreni düzenleneceğini duyurdu.
'4 BİN 431 KONUTUMUZUN TEMELLERİNİ ATACAĞIZ'
Bakan Kurum paylaşımda, "11 şehrimizde temeli atılan konut sayısını 27 bin 949'a yükseltiyoruz. Sn. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle yarın Adıyaman'ımızda 4 bin 431 konutumuzun temellerini atacağız." dedi.
"ŞEHİRCİLİK DESTANI YAZACAĞIZ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kalıcı konutların temel atma işlemlerini sürdürdüklerini kaydetti.
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Adana, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Elazığ'da yapım sürecine başlanan konutların videosunu paylaşan Bakan Kurum, "yeniden ihya ve inşa süreciyle 11 ilde yeni bir şehircilik destanı yazacaklarını" belirtti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı; "Şehircilik destanı yazacağız"