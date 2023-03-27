Başkan Erdoğan bugün Adıyaman'da 4 bin 431 konutun temellerini atacak!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişkliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'taki depremlerin yıkıma yol açtığı 11 ilden biri olan Adıyaman'da, Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle 4 bin 431 yeni konut için temel atma töreni düzenleneceğini duyurdu.

Bakan Kurum: 4 bin 431 konutun daha temeli atılıyor | Video