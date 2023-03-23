Deprem bölgesinde yeniden inşa: Başkan Erdoğan 17 bin 902 konutun temelini attı

"YILMADIK, ÇÖKMEDİK, TESLİM OLMADIK"

Kimi zaman tıpkı 56 Şubat depremleri gibi tabi felaketlerle sarsıldık, kimi zaman haçlı seferlerinden Moğol akınlarına, terör örgütlerinin ihanetlerine kadar doğrudan varlığımızı hedef alan saldırılara uğradık. Yılmadık, çökmedik, teslim olmadık. Tüm terör örgütlerinin başını ezerek sürdürdük. Sınırlara dayanan tacizlere harekatlarla cevap verdik.Burada işaret ettiği gibi inanç ve iradeyle şartların zorluğuna aldırmadan vatanımıza sahip çıktık. Deprem yıkıntılarının altında kaybettiğimiz canlar için döktüğümüz göz yaşlarını geleceğe sahip çıkmanın ahdine dönüştürüyoruz.

Yıkılan her binamızı yeniden yaparak şehirlerimizi inşa ve ihya ederek adım adım Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Deprem felaketi karşısında da aynısını yapacağız. Onlara layık olmak için hep birlikte daha çok çalışacak, daha iyi mücadele edecek, daha büyük hedeflere ulaşacağız. 14 Mayıs'a da böyle hazırlanacağız.

"FELAKETLER TÜRKİYE YÜZYILI'NI GERÇEKLEŞTİRME KARARLILIĞINI ASLA ELİMİZDEN ALAMAYACAKTIR"

Dünyanın krizden krize sürüklendiği dönemde ancak bu şekilde ayakta kalabilir, hak ettiğimiz aydınlık geleceğe ulaşabiliriz. Deprem canımızı yakmış olabilir bu felaket mücadele azmimizi başarma irademizi Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirme kararlılığını asla elimizden alamayacaktır. Siz birilerinin buralara gelip umutlarını söndürmeye çalışmasına, nifak tohumları ekmesine özellikle kesinlikle aldırmayın. Bu devlet deprem felaketinin yaralarını sarmaya da büyük güçlü Türkiye hedefini gerçekleştirmeye muktedirdir. Depremin 45'inci gününde arama kurtarma faaliyetlerini tamamlamış, hasar tespitte sona gelmiş, enkaz kaldırmada önemli mesafe kat etmiş, kalıcı konutların inşasına başlamış durumdayız. Dünyada Türkiye'den başka böylesine büyük alanda bir felaket karşısında bu kadar kısa sürede toparlanıp inşa aşamasına gelecek başka ülke yoktur. Bizim farkımız devlet ve millet el ele vererek her türlü zorluğun üstesinden gelme kabiliyetine sahip olmamızdır.