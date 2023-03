Başkan Erdoğan'dan İskenderun'daki Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Başkan Erdoğan katılacağı törenle 3.112'si Hatay'da olmak üzere temeli atılan konut sayısını 22.464'e çıkacağını bildirdi. Başkan Erdoğan Hatay'daki temel atma töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ülke ve millet olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki insanımız ile yaşadığımız ağır yıkımın acısı yüreklerimizdedir. Depremde yitirdiğimiz insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Kaybımız öylesine büyük, acımız öylesine derin ki anlatmaya kelimeler kıfayet etmiyor. Vefat eden kardeşlerimizin aziz hatıraları yüreklerimizde ebediyen yaşayacaktır. Bize düşen asıl görev ise can kaybı yaşaan 11 ilimizi ve özellikle en büyük yıkıma ve acıya maruz kalan Hatay'ı bir an önce ayağa kaldırmaktır. Ancak bu şekilde insanlarımızın yeniden hayata tutunmalarını, umutlarını yeşertmelerini, geleceklerine güvenle bakmalarını sağlayabiliriz. Attığımız her adımı, başlattığımız her projeyi bu gaye ile planlıyor, yürütüyoruz.