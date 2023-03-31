CHP, FETÖ'ye kucak açmaya devam ediyor! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'den skandal KHK çıkışı





Firari Emre Uslu, "Sonuçta Savaş Genç hocamızın 2 yıldır söylediği yere geldiler, aklın yolunu buldular" demiş, Fuat Avni isimli hesabın kurucusu olan firari Said Sefa da Twitter hesabından, "En zor zamanlarda dedim, hep dedim. Ümitsizliğe yer yok, şimdi ayağa kalkma vaktidir. Saray ve müttefikleri kaybetti. Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Kazanan Türkiye oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve yardımcılarının sembolik önemi. Ülke için artık çok daha ümitvarım" paylaşımını yapmıştı.



Bir başka FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan ise "Dağılan masayı MİLLET toplamış oldu" dedi.

KILIÇDAROĞLU FETÖ İLE MÜCADELE SORUSUNU GEÇİŞTİRMİŞTİ

Adaylığının ardından CHP'nin yayın organlarından Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu'na, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle mücadele sorulmuştu.

"FETÖ'ye PKK'ye karşı bir yol haritanız var mı?" şeklinde net bir soru yöneltilen Kemal Kılıçdaroğlu net bir cevap veremedi.

Açık olarak "Planımız yol haritamız var" diyemeyen Kılıçdaroğlu, "Tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadelerinin ardından meseleyi suç örgütlerine getirerek, "Aynı zamanda yeraltı suç örgütleriyle de kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu ülkenin her bir karış toprağı, kentleri, sokakları, okulları, meydanları terörden, yeraltı suç örgütlerinin hakimiyetinden kısa sürede temizlenecek; göreceksiniz." ifadeleriyle soruyu geçiştirdi.

Yaşananlar 6+1'li koalisyonun terörle nasıl mücadele etmeyeceğini ve kucak açacağını bir kez daha ortaya koydu.