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    • 31.03.2023 13:36
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    CHP, FETÖ'ye kucak açmaya devam ediyor! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'den skandal KHK çıkışı

    7'li koalisyonun pazarlıklar ve kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla birlikte FETÖ'cüler sevince boğulurken CHP de haşhaşilere sıcak mesajlar vermeye devam ediyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz FETÖ'cü oldukları için KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim-savcı-asker ve bürokratların görevlerine iade edileceği itirafında bulundu. Cengiz, "Onlara ihtiyacımız var" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    takvim.com.tr
    CHP FETÖ’ye kucak açmaya devam ediyor!

    6+1'li koalisyonun pazarlıklar ve kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari üyeleri adeta sevince boğuldu.

    FETÖ İLE CHP ARASINDA TEMAS!
    FETÖ'cü firari Hakan Şükür'ün Kılıçdaroğlu'na "Yolunuz açık olsun" mesajı ve CHP'li Fatma Yavuz'un Şükür'e yönelik mesajları sıcaklığını korurken bir skandal daha patladı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI RECEP CENGİZ'DEN SKANDAL KHK ÇIKIŞI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz FETÖ'cü oldukları için KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim-savcı-asker ve bürokratların görevlerine iade edileceği itirafında bulundu.

    Cengiz, "Onlara ihtiyacımız var" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

    Cengiz katıldığı bir programda şunları söyledi;
    "Yaşları uygunsa tekrar göreve çağıracağız. Sadece adli ve savcılar değil, asker de bürokrasi de göreve... KHK ile çeşitli yol ve yöntemlerle emekli edilerek bu bürokratların görevlerine son verildi. Bunlarla çalışacağız."

    FETÖ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA MESAJLAR
    Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası FETÖ'den Kılıçdaroğlu'na destek mesajları gelmişti.

        Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ilk bölümünü paylaşarak, "Bölüşürsek tok oluruz. Bölünürsek yok oluruz. Halil İbrahim Sofrasına." ifadelerini kullandı.


        FETÖ firarisi Burak Çopur, "Masaya baskıyı biz kurduk, masanın liderleri masayı birleştirdi ve masanın bacaklarını daha fazla sağlamlaştırdı. İYİ Parti ve HDP'nin arasında normalleşmeyi de bizler gerçekleştireceğiz. Bunu da başaracağız, hep birlikte!" dedi.



        "UMUDUMUZ KILIÇDAROĞLU"
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, firari FETÖ'cülerin olduğu gibi örgüte ait kapatılan Zaman Gazetesi yazarı Şahin Alpay'ın da umutlarını yeşertti.

        CHP'ye yakın T24'te 'konuk yazar' olarak köşe yazısı kaleme alan Alpay, "Umudumuz Kılıçdaroğlu" diyerek CHP Genel Başkanı'nın adaylığını destekleyen isimler arasında yer aldı.




        FİRARİ HAŞHAŞİLERDEN "ŞİMDİ AYAĞA KALKMA VAKTİDİR" PAYLAŞIMLARI
        Cevheri Güven, Said Sefa, Emre Uslu, Savaş Genç gibi Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekler paylaşımlarda bulunmuştu.

        FETÖ'cü Cevheri Güven, Kılıçdaroğlu'nu "Altılı Masa'nın değil halkın adayı oldu. Bugün altı lideri bir araya getiren, krizi fırsata dönüştüren, kamuoyunun tepkisi, talebiydi. Süreci halk yönetti. Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın adayı olacaktı, halkın adayı oldu" ifadelerini kullanmıştı.



        Firari Emre Uslu, "Sonuçta Savaş Genç hocamızın 2 yıldır söylediği yere geldiler, aklın yolunu buldular" demiş, Fuat Avni isimli hesabın kurucusu olan firari Said Sefa da Twitter hesabından, "En zor zamanlarda dedim, hep dedim. Ümitsizliğe yer yok, şimdi ayağa kalkma vaktidir. Saray ve müttefikleri kaybetti. Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Kazanan Türkiye oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve yardımcılarının sembolik önemi. Ülke için artık çok daha ümitvarım" paylaşımını yapmıştı.

        Bir başka FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan ise "Dağılan masayı MİLLET toplamış oldu" dedi.

        KILIÇDAROĞLU FETÖ İLE MÜCADELE SORUSUNU GEÇİŞTİRMİŞTİ
        Adaylığının ardından CHP'nin yayın organlarından Sözcü'ye konuşan Kılıçdaroğlu'na, FETÖ ve PKK terör örgütleriyle mücadele sorulmuştu.

        Kılıçdaroğlu'nun özerklik vaadi yeniden gündemde!

        "FETÖ'ye PKK'ye karşı bir yol haritanız var mı?" şeklinde net bir soru yöneltilen Kemal Kılıçdaroğlu net bir cevap veremedi.

        Açık olarak "Planımız yol haritamız var" diyemeyen Kılıçdaroğlu, "Tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğiz." ifadelerinin ardından meseleyi suç örgütlerine getirerek, "Aynı zamanda yeraltı suç örgütleriyle de kararlılıkla mücadele edeceğiz. Bu ülkenin her bir karış toprağı, kentleri, sokakları, okulları, meydanları terörden, yeraltı suç örgütlerinin hakimiyetinden kısa sürede temizlenecek; göreceksiniz." ifadeleriyle soruyu geçiştirdi.

        Yaşananlar 6+1'li koalisyonun terörle nasıl mücadele etmeyeceğini ve kucak açacağını bir kez daha ortaya koydu.
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        Küresel çeteden PKK güzellemesi!
        Haberler Güncel CHP, FETÖ'ye kucak açmaya devam ediyor! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'den skandal KHK çıkışı
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