CHP, FETÖ'ye kucak açmaya devam ediyor! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz'den skandal KHK çıkışı

6+1'li koalisyonun pazarlıklar ve kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari üyeleri adeta sevince boğuldu.
FETÖ İLE CHP ARASINDA TEMAS!
FETÖ'cü firari Hakan Şükür'ün Kılıçdaroğlu'na "Yolunuz açık olsun" mesajı ve CHP'li Fatma Yavuz'un Şükür'e yönelik mesajları sıcaklığını korurken bir skandal daha patladı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI RECEP CENGİZ'DEN SKANDAL KHK ÇIKIŞI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz FETÖ'cü oldukları için KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan hakim-savcı-asker ve bürokratların görevlerine iade edileceği itirafında bulundu.
Cengiz, "Onlara ihtiyacımız var" şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Cengiz katıldığı bir programda şunları söyledi;
"Yaşları uygunsa tekrar göreve çağıracağız. Sadece adli ve savcılar değil, asker de bürokrasi de göreve... KHK ile çeşitli yol ve yöntemlerle emekli edilerek bu bürokratların görevlerine son verildi. Bunlarla çalışacağız."
FETÖ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA MESAJLAR
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası FETÖ'den Kılıçdaroğlu'na destek mesajları gelmişti.