İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya katılmak isteyenlere yardım ve yataklık yaptığı belirlenen ve operasyonla gözaltına alınan 24 şüpheli, dün adliyeye sevk edildi.