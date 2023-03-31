Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babasından terör ortaklığına tepki: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler

KOLTUK İÇİN DEVLETİ SATACAKLAR

Son olarak oğlunu devlet için feda ettiğini belirten Hakkı Kiraz koltuk ve makam için gözü kararmış kişilere fırsat vermeyeceklerini söyleyerek, "Bize 8 yıldır acılar içerisindeyken siz neye dayanarak HDP'ye bakanlık versek, ona buna af çıkarsak diyebiliyorsunuz? Ben de o zaman şunu söyleyeyim, sizinde çocuğunuz şehit olsun o zaman kimi isterseniz çıkarın ya da bakanlık verin. Onlar için birşey fark etmiyor ama bizim için çok şey fark ediyor. Siyaseler yada destekçileri bu şekilde konuştukları zaman tabiri caizse cinler tepeme çıkıyor.