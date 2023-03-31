Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babasından terör ortaklığına tepki: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler

31 Mart 2015 günü İstanbul Adalet Sarayında rehin alındıktan sonra DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilen Savcı Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesinin üzerinden 8 yıl geçti. Türkiye'yi yasa boğan menfur saldırının yaşandığı 31 Mart'ta savcı Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Oğlunun acısını halen ailece yüreklerinin derinliklerinde yaşadıklarını belirten Kiraz, devletin bekası için oğlunun can verdiğini ancak son dönemlerde koltuk sevdası uğruna PKK terör örgütünün siyası kanadı ile iş birliği yapanların şehit ailelerini görmezden geldiğini belirtti.
TERÖRİSTLERLE PAZARLIĞA GİRDİ
Hakkın Kiraz yaptığı açıklamada son zamanlarda özellikle siyasilerin sırf iktidara geçebilmek için terör örgütüyle iltisaklı kişilerle aynı masaya oturup pazarlık yapmasına sert çıktı. Suskunluğunu bozan Hakkı Kiraz, "31 Mart günü 2 tane terörist avukat kılığında adliyeye girerek oğlumu şehit ediyorlar. Bu yaşanan olay üzerine söylenecek o kadar çok şey varki sözler yeterli kalmıyor. Bu hainlerin ne bu dünyada ne ahirette yaşamamaları gerekiyor.
Berkin Elvan davasının bitmesine yakın bu eylemi gerçekleştirmeleri asıl amacın devlete zarar vermek olduğunu gösteriyor. Gariban bir ailenin çocuğu, kimseye zararı olmayan bir evlat tesadüfen gelmiş iddia edilen dosyaya bakıyor. Dosya Adli Tıp Kurumuna kadar gelmişken hain eylem gerçekleştiriliyor. Böyle davalara arka çıkıp teröristleri temizlemeye çalışanlar var. Bu eylemlerini de demokrasi, hukuk gibi terimler kullanarak yapıyorlar.