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    • Haberler
    • 26.03.2023 10:06
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    • 26.03.2023 10:25
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    PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile el sıkışan 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Hakkımızı helal etmiyoruz, zehir zıkkım olsun"

    Terörden tutuklu bulunan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a FETÖ ve PKK iltisaklı KHK'lılara, Soros maşası Osman Kavala'ya özgürlük vaadiyle selam çakan 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı aday Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor. Şehit yakınları, gaziler ve diğer vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na tepki gösterirdi. Kılıçdaroğlu'nun teröre çanak tuttuğunu belirten şehit yakınları, "Yüreğinde vatan aşkı yok. Ülkeyi bölmenin peşinde. Şehitlerin kemiklerini sızlatmasına engel olacağız" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Hakkımızı helal etmiyoruz, zehir zıkkım olsun

    6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Halk TV'de katıldığı programda Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve KHK ile meslekten men veya ihraç edilmişlere yargı sürecini hiçe sayarak özgürlük vaadinde bulunması başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere toplumun bütün kesimi tarafından büyük tepki çekti.

    Konya Şehit Aileleri Dernek Başkanı Recep Pekdemir: Bunların yüreğinde zerre kadar vatan aşkı yok. Teröre çanak tutuyorlar. Helalleşmek dedikleri buysa maazallah helalleşmeseler ne yaparız bilmiyorum. Hani bir söz vardır ya görünen köy kılavuz istemez diye. Maalesef Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi ihanette, alicengiz oyunlarında başrolde. Vatan hainlerine özgürlük istiyorlar. Buradan yüreğinde zerre kadar vatan aşkı, bayrak aşkı olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Vallahi başka Türkiye yok. Hakkımızı helal etmiyoruz, zehir zıkkım olsun.

    Şehit ağabeyi ve 15 Temmuz Gazisi Ömer Faruk Çatal: Ülkeyi nasıl yönetirizin değil, nasıl satarızın derdindeler. Allah bu ve bunun zihniyetindekilere fırsat vermesin. Bu adam hukukçu olmuş bizim haberimiz yok. Muhaliflik yapılmalı, tamam anlarım ama vatana düşmanlık ve ihanet edenleri serbest bırakmayı istemek başka bir amaçla açıklanır. Milletimiz bu insanların ülkeyi yönetmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını görüyor. 'Ülkeyi nasıl böleriz, nasıl satarız'ın peşindeler. Allah bunlara fırsat vermesin.



    Erdoğan Güneş: Kılıçdaroğlu bu söyledikleri ile kimlere hizmet etmektedir? Bu ülke çok bedel ödedi, çok şehit ve gazi verdi. Siz çıkıp Demirtaş'ı serbest bırakacağız, Kavala'yı serbest bırakacağız derseniz şehitlerin kemiklerini sızlatırsınız. Bu millet buna asla müsaade etmez.

    Sabah'ta yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren görme engelli Ahmet Özkan, "Bizim milletimiz kimin ne olduğunu, kimlere hizmet ettiğini çok iyi biliyor. Milletimiz gerçekleri görüyor." dedi.

    VATANSEVERLER BU İHANETE ASLA İZİN VERMEYECEK
    Göksel Hoyrazpınar:     Bizler hayatta oldukça ne Kılıçdaroğlu ne de bir başkası vatana ihanet edenleri asla serbest bırakamaz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunu söylemek, dillendirmekle kime hizmet ediliyor? Anlıyoruz ki birileri onları dışarı çıkarmak için düğmeye basmış. Unutmasınlar ki vatanseverler oldukça bu hayallerinde boğulacaklar.



    İŞTE KANDİL-HDPKK-CHP HATTINDAKİ 18 GÜNLÜK SKANDAL SÜREÇ
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak aday olarak açıklayan Altılı Masa, 6 Mart'tan bu yana Kandil'deki terör elebaşlarını coşturdu. Peş peşe videolar yayınlayan PKK elebaşları, 6'lı koalisyona methiyeler düzerken, Kılıçdaroğlu'na tam destek verdi. Edirne'de tutuklu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da masa ortaklarına parmak sallayıp Tutum Belgesi'ni dayattı. İşte Kandil-HDP-CHP hattındaki 18 günlük skandal süreç...



    6 MART: Meral Akşener zoraki masaya döndü. 6'lı koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu oldu.

    18 günde Kandil çaldı Kılıçdaroğlu oynadı



        8 MART: Selahattin Demirtaş "HDP masaya gelemez" diyen Akşener'e açık mektup yazıp adeta parmak salladı.



        12 MART: PKK elebaşı Mustafa Karasu "Altılı Masa'ya ilgi oldu, toplumda umut yarattı. HDP sorumluluğunu yerine getirecek" diyerek talimat verdi.

        6'lı koalisyona Kandil'den destek!



        15 MART: PKK elebaşlarından Murat Karayılan da Altılı Masa'ya destek vererek, "Önder Apo'nun özgür olma vakti geldi" dedi.

        18 MART: Demirtaş kaleme aldığı yazıda, "Tutum Belgesi'ndeki politikalara yaklaşım nasıl olacak?" diye sorarak Kılıçdaroğlu'na destek için dayatmayı yaptı.



            20 MART: Günlerce konuşulan HDP-Kılıçdaroğlu görüşmesinde bir dizi pazarlıkların ardından anlaşma sağlandı. İki taraf arasında bakanlık-vekillik pazarlığı yapıldığı iddiaları şok etkisi yarattı.



            21 MART: Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" sloganlarının atıldığı Nevruz kutlamalarında ön sırada saf tutan CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "Bu bahar başka güzel gelecek" dedi.



            22 MART: HDP, Kılıçdaroğlu lehine cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmama kararı aldı. İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'na "HDP'nin olduğu denklemde olmayız" diyerek tepki gösterdi.

            23 MART: PKK elebaşı Duran Kalkan Kalkan, "AK Parti- MHP'yi yıkmak için mücadele edeceğiz. Seçimde biz bu temeldeyiz" dedi.



                KHK, FETÖ VE PKK'LILARA SESLENDİ: BANA OY VERECEKSİNİZ
                6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halk TV'de katıldığı canlı yayında Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasının yanı sıra, KHK ile meslekten men veya ihraç edilenlerin de haklarının iade edileceğini yineledi.



                SAKIK'TAN HADSİZ SÖZLER
                Kılıçdaroğlu, sunucu İsmail Küçükkaya'nın, "Demirtaş ve Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine büyük bir heyecanla araya girerek, "KHK mağdurları. Onlar da var. KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız bana oy vereceksiniz" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Kandil ve Pensilvanya'nın ne talebi varsa Kemal Bey vaat olarak ifade ediyor. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle aynı zamanda yürütmenin yargıyı kontrol edeceğini ve mahkemeleri rafa kaldıracağını açıkça itiraf ediyor. CHP despottur, değişmez!" dedi. Öte yandan Artı TV'ye konuşan eski HDP milletvekili Sırrı Sakık da "100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" diyerek skandal sözler sarf etti.



                SON SÖZÜ MİLLET SÖYLEYECEK
                15 Temmuz Derneği, "KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesi için bana oy vereceksiniz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na, sosyal medyada yayımladığı mesajla tepki gösterdi. Derneğin mesajında, "FETÖ ve PKK ile açıktan ittifak kuran Kılıçdaroğlu'na 15 Temmuz gecesi vatan için canını hiçe sayan bu milletin henüz son sözü söylemediğini hatırlatmak isteriz" denildi. Twitter'da da vatandaşlardan tepki yağdı. İşte mesajlar:
                Aslan Değirmenci: Kılıçdaroğlu'nun KHK'lı dediği kişiler FETÖ/PDY, PKK ve DHKP-C'ye üyelik, iltisak veya bunlarla irtibat nedeniyle görevden alınan kişiler.
                Haluk Mustafa Toker: FETÖ dostu, PKK kardeşi ve LGBT üyesi!
                Ekrem Susta: Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyenler milliyetçilik masalları anlatmasın.
                Serdar Atayurt: Cumhurbaşkanı adayı, yargıya müdahale ederek vatan hainlerini serbest bırakacağını vaat etti.
                Hüseyin Baytemir: Allah devletimizi Bay Bay Kemal'in eline düşürmesin.



                    KHK'LILAR HAVUCU ALDI, DESTEĞİ AÇIKLADI
                    Sabah'ta yer alan habere göre, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Olağanüstü Hâl (OHAL) gereği FETÖ ile PKK gibi terör örgütleriyle ilişkisi bulunan isimler KHK ile görevden uzaklaştırılmıştı. Kılıçdaroğlu, KHK'lıları yeniden devlet kurumlarına yerleştirmeyi seçim vaadi olarak sunuyor. KHK'lı Platformları Birliği, Kılıçdaroğlu'nu 14 Mayıs'ta destekleyeceklerini açıkladı.

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                    Hakkımızı helal etmiyoruz, zehir zıkkım olsun
                    Haberler Haberler PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile el sıkışan 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Hakkımızı helal etmiyoruz, zehir zıkkım olsun"
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