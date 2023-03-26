PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile el sıkışan 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na sert tepki: "Hakkımızı helal etmiyoruz, zehir zıkkım olsun"

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Halk TV'de katıldığı programda Selahattin Demirtaş, Osman Kavala ve KHK ile meslekten men veya ihraç edilmişlere yargı sürecini hiçe sayarak özgürlük vaadinde bulunması başta şehit yakınları ve gaziler olmak üzere toplumun bütün kesimi tarafından büyük tepki çekti.

Konya Şehit Aileleri Dernek Başkanı Recep Pekdemir: Bunların yüreğinde zerre kadar vatan aşkı yok. Teröre çanak tutuyorlar. Helalleşmek dedikleri buysa maazallah helalleşmeseler ne yaparız bilmiyorum. Hani bir söz vardır ya görünen köy kılavuz istemez diye. Maalesef Atatürk'ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi ihanette, alicengiz oyunlarında başrolde. Vatan hainlerine özgürlük istiyorlar. Buradan yüreğinde zerre kadar vatan aşkı, bayrak aşkı olan vatandaşlarımıza sesleniyorum: Vallahi başka Türkiye yok. Hakkımızı helal etmiyoruz, zehir zıkkım olsun.

Şehit ağabeyi ve 15 Temmuz Gazisi Ömer Faruk Çatal: Ülkeyi nasıl yönetirizin değil, nasıl satarızın derdindeler. Allah bu ve bunun zihniyetindekilere fırsat vermesin. Bu adam hukukçu olmuş bizim haberimiz yok. Muhaliflik yapılmalı, tamam anlarım ama vatana düşmanlık ve ihanet edenleri serbest bırakmayı istemek başka bir amaçla açıklanır. Milletimiz bu insanların ülkeyi yönetmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını görüyor. 'Ülkeyi nasıl böleriz, nasıl satarız'ın peşindeler. Allah bunlara fırsat vermesin.





Erdoğan Güneş: Kılıçdaroğlu bu söyledikleri ile kimlere hizmet etmektedir? Bu ülke çok bedel ödedi, çok şehit ve gazi verdi. Siz çıkıp Demirtaş'ı serbest bırakacağız, Kavala'yı serbest bırakacağız derseniz şehitlerin kemiklerini sızlatırsınız. Bu millet buna asla müsaade etmez.

Sabah'ta yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren görme engelli Ahmet Özkan, "Bizim milletimiz kimin ne olduğunu, kimlere hizmet ettiğini çok iyi biliyor. Milletimiz gerçekleri görüyor." dedi.

VATANSEVERLER BU İHANETE ASLA İZİN VERMEYECEK

Göksel Hoyrazpınar: Bizler hayatta oldukça ne Kılıçdaroğlu ne de bir başkası vatana ihanet edenleri asla serbest bırakamaz. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bunu söylemek, dillendirmekle kime hizmet ediliyor? Anlıyoruz ki birileri onları dışarı çıkarmak için düğmeye basmış. Unutmasınlar ki vatanseverler oldukça bu hayallerinde boğulacaklar.