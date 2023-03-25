18 günde Kandil, Kemal'e erdi! Kirli ortaklıkta bölücülüğe giden yolun her taşını PKK elebaşları döşedi





SAKIK'TAN HADSİZ SÖZLER

Kılıçdaroğlu, sunucu İsmail Küçükkaya'nın, "Demirtaş ve Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" şeklindeki sözlerini hatırlatması üzerine büyük bir heyecanla araya girerek, "KHK mağdurları. Onlar da var. KHK mağdurlarının mağduriyetinin giderilmesini istiyorsanız bana oy vereceksiniz" şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Kandil ve Pensilvanya'nın ne talebi varsa Kemal Bey vaat olarak ifade ediyor. Kılıçdaroğlu bu sözleriyle aynı zamanda yürütmenin yargıyı kontrol edeceğini ve mahkemeleri rafa kaldıracağını açıkça itiraf ediyor. CHP despottur, değişmez!" dedi. Öte yandan Artı TV'ye konuşan eski HDP milletvekili Sırrı Sakık da "100 yıllık Cumhuriyeti değiştireceğiz" diyerek skandal sözler sarf etti.