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    • 26.03.2023 08:54
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    • 26.03.2023 09:14
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    Belediye başkanı seçilemeyince CHP'li İBB'de Mezarlıklar Daire Başkanı olan Ayhan Koç mezarları sattı aday adayı oldu!

    Mezar satışlarını durduran CHP'li İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Ayhan Koç, 15 Mart’ta “özel müşteriler için” 107 mezarı satışa açıp 2 gün sonra yeniden kapattı. 14 Mayıs’ta ise vekillik için CHP’den aday adayı oldu. Koç, daha önce de CHP'den Sultanbeyli Belediye Başkan adayı olmuş ancak kazanamayınca İBB'ye Mezarlıklar Daire Başkanı olarak atanmış ve maaşa bağlanmıştı.

    takvim.com.tr
    Mezarları sattı aday adayı oldu

    2019 yerel seçimleriyle göreve gelen CHP'li yönetim İstanbul'daki birçok uygulamayı değiştirdiği gibi mezarlık satışlarını da değiştirdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından Mezarlıklar Daire Başkanı olarak atanan Ayhan Koç imzasıyla, 18 Temmuz 2022'de Mezarlıklar Destek Hizmetleri Şube Müdürlükleri, Anadolu ve Avrupa yakası mezarlıklar şube müdürlüklerine gönderilen yazıyla İstanbul'da boş mezarlık yeri satışı kapatıldı.

    "ÖZEL MÜŞTERİYE TAHSİS"
    Yakınlarını kaybeden İstanbullular, boş mezar yeri bulamayıp başka illere definlerini yaparken Koç, şube müdürlüklerine yazı göndererek "özel müşterilere" tahsis edilmesi için mezarlık satışının 15 Mart itibarıyla tekrar açıldığını ilan etti.


        İBB Meclis'ince Aralık ayında alınan ve 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan fiyat tarifesiyle 107 mezar yeri toplam 65 kişi tarafından satın alındı. Sabah'ta yer alan habere göre, 15-16 Mart tarihleri arasında yapılan satışların hemen akabinde 17 Mart'ta mezar yeri satışı yeniden durduruldu.



        14 Mayıs parlamento seçimleri için CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurusu yapan Koç'un başvurudan hemen önce yaptığı bu satışlar dikkat çekti.

        BELEDİYE BAŞKANI OLAMAYINCA MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ OLMUŞTU
        Öte yandan Ayhan Koç'un devam ettiği göreve de liyakate bakılmaksızın getirildiği ortaya çıktı. CHP'de belediye başkan adayı olan 6 isimden 4'ünün İBB'nin iştiraklerinde maaşa bağlandığı belirlenmişti. Koç, CHP'den Sultanbeyli Belediye Başkan adayı olmuş ancak kazanamayınca İBB'ye Mezarlıklar Daire Başkanı olarak atanmış ve maaşa bağlanmıştı.

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        Haberler Haberler Belediye başkanı seçilemeyince CHP'li İBB'de Mezarlıklar Daire Başkanı olan Ayhan Koç mezarları sattı aday adayı oldu!
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