Belediye başkanı seçilemeyince CHP'li İBB'de Mezarlıklar Daire Başkanı olan Ayhan Koç mezarları sattı aday adayı oldu!

BELEDİYE BAŞKANI OLAMAYINCA MEZARLIKLAR MÜDÜRÜ OLMUŞTU

Öte yandan Ayhan Koç'un devam ettiği göreve de liyakate bakılmaksızın getirildiği ortaya çıktı. CHP'de belediye başkan adayı olan 6 isimden 4'ünün İBB'nin iştiraklerinde maaşa bağlandığı belirlenmişti. Koç, CHP'den Sultanbeyli Belediye Başkan adayı olmuş ancak kazanamayınca İBB'ye Mezarlıklar Daire Başkanı olarak atanmış ve maaşa bağlanmıştı.

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