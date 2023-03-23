DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu dil PKK dili

6'lı koalisyonun pazarlıklar ve kavgalar sonrası adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin de açık desteğini aldı.

HDP'nin bölücü taleplerinin gündemde olduğu sırada yapılan görüşmeden birkaç gün sonra HDP "aday çıkarmayacağız" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini açıkça gösterdi.



Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyareti sonrası yaptığı açıklamada kullandığı "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir." açıklamasını yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı görüşme sonrası kullandığı "Kavgayı bitireceğiz" ifadeleri ise DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın tepkisini çekti.

A Haber canlı yayınına katılan ve siyasette devam eden ittifak genişleme ihtimallerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aksakal, Kılıçdaroğlu'nun PKK dilini benimsediğini savundu.

Aksakal, "Kılıçdaroğlu kavgayı bitireceğiz siyasette dedi ben siyasette bir kavga olduğunu düşünmüyorum. Bir mücadele olduğunu biliyoruz ama kavga kavramı Türk siyaseti içerisinde olan bir hadise değil. Bu söz tamamen PKK dili onlara göre çatışmanın adını biraz daha TBMM'de yumuşatarak kavga haline getirmişler ve bunun da mealen karşılığı sınır ötesi harekatların durdurulacağı o bölgedeki teröre karşı verilen mücadelenin geri çekileceği anlamını taşır ki bu çok tehlikeli bir girişim bunu konuşmak bile aslında abesle iştigal olur." ifadelerini kullandı.

Aksakal A Haber ekranlarında şu ifadeleri kullandı;

Yaşanan hadiseler esasen bilinen hadiselerdi. Biz öteden beri de bir yılı geçti. 28 Şubat tarihinde bu 6'lı masa kurulmuştu. Kurulduğu zamanki amacı ve hedefi içerisinde cumhurbaşkanlığı seçimini öncelikli olarak almak yani mevcut cumhurbaşkanını görevden uzaklaştırmak, daha sonrasında da kendi söylemleri ile güçlendirilmiş parlamenter sistemi hayata geçirmek gibi bir ideal üzerine kurgulanmıştı.