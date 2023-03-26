Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: "30 bin 62 personel alımı yapacağız"

Terörle mücadelenin artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla ve "terörü kaynağında yok etme" stratejisi ile sürdüğünü vurgulayan Akar, "Terör örgütünün elebaşlarının açıklamaları ve gelen bilgiler kapsamında görülüyor ki terör örgütü ciddi bir çöküş içinde. Katılımların sıfıra yaklaşması, ayrılma ve kaçmaların en üst düzeye çıkması bunun çok açık göstergesi" açıklamasında bulundu.

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini yineleyen Bakan Akar, şunları söyledi:

"Teröristlerin adalete teslim olmaktan başka çareleri yok. Bunu bilmeleri lazım. Ayrıca teröristlere helikopter de verseler, bunları desteklemeye devam da etseler bunların beyhude çabalar olduğunu, bu örgütle bir yere varılamayacağını herkesin görmesini istiyor, bu sevdadan vazgeçmelerini bekliyoruz. 40 yıldır ülkemizin başına musallat olan terör örgütünü bitirmekte azimli ve kararlı olduğumuzu herkesin bilmesi lazım. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız."

"HİÇBİR VATANDAŞIMIZ YALNIZ DEĞİL"

Terörle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Mehmetçiğin depremin ardından da ilk andan itibaren vatandaşının yanına, yardımına koştuğunu vurgulayan Akar, "Deprem bölgesinde hayatın normalleşmesi, tüm yaraların sarılması için gece-gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.