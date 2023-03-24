Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.03.2023 23:35
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.03.2023 23:36
    ABONE OL

    Erkan Baş'tan 'yargılarız' tehdidi! 6+1'li koalisyonun küçük ortakları Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da hedefte!

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kirli pazarlıklar ve kavgalar sonrası aday olmasının ardından CHP ve yandaşları tehdit diline sarıldı. Kılıçdaroğlu'nun iktidar olacağı hayalini kuran ve tehdit dilini benimseyen isimlere son olarak TİP Genel Başkanı Erkan Baş eklendi. Yargılama tehdidi savuran Erkan Baş, koalisyonun küçük ortağı Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı da hedef aldı. Bu durum Babacan ve Davutoğlu için "Kullanıp atılacaklar" yorumuna sebep oldu.

    takvim.com.tr
    Erkan Baş’tan ’yargılarız’ tehdidi!

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun kirli pazarlıklar ve büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

    Terör örgütü PKK Kandil'den 6'lı koalisyona "yolunuz açık" mesajları gönderirken başını terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin çektiği Türkiye İşçi Partisi'nin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı da 'aday çıkarmayacağız' diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.

    TİP'Lİ ERKAN BAŞ'TAN CHP'NİN KANALINDAN TEHDİT
    Kılıçdaroğlu'na destek veren TİP'in Genel Başkanı Erkan Baş CHP'nin kanalı Halk TV'de tehditler savurdu.

    KÜÇÜK ORTAKLAR ALİ BABACAN VE AHMET DAVUTOĞLU DA HEDEFTE
    Kılıçdaroğlu'nun iktidar olmasının hayalini kuran Erkan Baş yargılamalar yapılacağını belirterek "Açık konuşayım sonuçta Millet İttifakı'nın içerisinde daha önce bu iktiarın parçası olmuş topluluklar da var. Mesela yargılama süreci... Acaba ucu bana dokunur mu diye frenlemeye çalışan birileri varsa kusura bakmayın arkadaşlar biz size de karşı durururuz. Ya eski defterleri açmayalım... Hayır!" ifadeleriyle Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı da hedef aldı.

    KULLANIP ATILACAKLAR
    Erkan Baş'ın bu tehditleri CHP yandaşı İsmail Küçükkaya bile şaşırırken Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ses çıkarmıyor.

    Sosyal medyada kullanıcılar Erkan Baş'ın bu sözleri sonrası Babacan ve Davutoğlu için "Kullanıp atılacaklar" yorumunu yaptı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    6’lıya Malatya’da tepki üstüne tepki...
    Haberler Güncel Erkan Baş'tan 'yargılarız' tehdidi! 6+1'li koalisyonun küçük ortakları Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da hedefte!
        loading
        SON DAKİKA