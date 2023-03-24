Erkan Baş'tan 'yargılarız' tehdidi! 6+1'li koalisyonun küçük ortakları Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da hedefte!

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyonun kirli pazarlıklar ve büyük kavgalar sonrası adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu.
Terör örgütü PKK Kandil'den 6'lı koalisyona "yolunuz açık" mesajları gönderirken başını terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin çektiği Türkiye İşçi Partisi'nin de içinde bulunduğu Emek ve Özgürlük İttifakı da 'aday çıkarmayacağız' diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
TİP'Lİ ERKAN BAŞ'TAN CHP'NİN KANALINDAN TEHDİT
Kılıçdaroğlu'na destek veren TİP'in Genel Başkanı Erkan Baş CHP'nin kanalı Halk TV'de tehditler savurdu.
KÜÇÜK ORTAKLAR ALİ BABACAN VE AHMET DAVUTOĞLU DA HEDEFTE
Kılıçdaroğlu'nun iktidar olmasının hayalini kuran Erkan Baş yargılamalar yapılacağını belirterek "Açık konuşayım sonuçta Millet İttifakı'nın içerisinde daha önce bu iktiarın parçası olmuş topluluklar da var. Mesela yargılama süreci... Acaba ucu bana dokunur mu diye frenlemeye çalışan birileri varsa kusura bakmayın arkadaşlar biz size de karşı durururuz. Ya eski defterleri açmayalım... Hayır!" ifadeleriyle Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı da hedef aldı.
KULLANIP ATILACAKLAR
Erkan Baş'ın bu tehditleri CHP yandaşı İsmail Küçükkaya bile şaşırırken Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu ses çıkarmıyor.
Sosyal medyada kullanıcılar Erkan Baş'ın bu sözleri sonrası Babacan ve Davutoğlu için "Kullanıp atılacaklar" yorumunu yaptı.