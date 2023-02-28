Mahalle tuzla buz oldu: Geride bir tek muhtar kaldı

"BURDAN GİDENLERİN BAZILARININ CEBİNDE PARA BİLE YOKTU"

Muhtarlık binasının yıkıldığını ve arabada yaşadığını söyleyen Derviş, "Buradan gidenlerin bazılarının cebinde para bile yoktu. Kaçtılar gittiler. Mecbur çocuklarına bakacaklar. Çoğu parasız gitti buradan. Biz de sponsor arıyoruz. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"BEN ONLARLA BERABER BÜYÜDÜM BURADA"

Mahallede en büyük yıkımın yaşandığı yerin Kuğulu Sokak olduğunu belirten Derviş, "Çoğu bina için de acil yıkım kararı alındı. Mahallenin yüzde 96'sı yok artık. Ama başaracağız, güçlüyüz. Bunların hepsi benim ailem. İçeride benim ailem. Yaşamıyorlar ama yine içerideler. Buradaki insanların her şeyi gitti. Onlara moral vermem lazım. Evlerini korumam lazım. Onların çocukları benim çocuklarım. Ben onlarla beraber büyüdüm burada" diye konuştu.

Yıkılan sokakları gezerken gözyaşlarına hakim olamayan Nihat Derviş, "Köşede duran binada bir bayan 4 çocuğu ile yaşıyordu ve bu depremle birlikte o ailenin hepsi yok oldu" dedi.

Derviş en büyük umudunun ise mahallede yaşayan komşuları ile tekrar eski günlerdeki gibi bir araya gelmek olduğunu söyledi.