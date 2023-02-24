Sıra Meral Akşener'de! Ekşi Sözlük'e sahip çıktı: Doğru bilgiye erişim kısıtlanmış! Amerikan malı FOX'ta yerli ve milli medyayı hedef aldı

Ekşi Sözlük dini ve milli değerlere yönelik saldırı, aleni darbe çağrısı, iç savaş kışkırtıcılığı ile terör propagandası ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hakaretlerin adeta yuvası olmuştu. Mahkeme kararlarını hiçe sayan sözlük yönetimi, son olarak afet zamanında bölgedeki yardım çalışmalarını hedef alan ve devlet kurumlarını hedef alan çirkin ithamları görmezden gelince BTK harekete geçti. Mahkeme kararıyla siteye erişim engelllendi.
ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
BTK, Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden, "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2021.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleriyle duyurmuştu.
KEMAL KILIÇDAROĞLU LAĞUM ÇUKURUNA SAHİP ÇIKTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, provokatif yayınlarla kaossever bir tutum sergileyen, kara propaganda oyunları ve iftiraya dayalı yanlış yönlendirmelerin merkezi haline gelmiş olan Ekşi Sözlük isimli çöplüğe sahip çıktı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu tehditkar bir dille, "Twitter'ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de sözlük'ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük'ten hemen çek!" ifadelerini kullandı.