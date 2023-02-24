Sıra Meral Akşener'de! Ekşi Sözlük'e sahip çıktı: Doğru bilgiye erişim kısıtlanmış! Amerikan malı FOX'ta yerli ve milli medyayı hedef aldı





CHP TAM DESTEK VERİYOR!

Manipülasyon merkezi gibi işleyen Ekşi Sözlük'e CHP'nin verdiği destek de gizli değil! 2013 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'ün kurucusu Sedat Kapanoğlu ve 8 ekşi yazarı ile toplantı yapmıştı. Kılıçdaroğlu Gezi provokasyonunun yapıldığı günlerde Kapanoğlu'na gaz maskesi ve bir de teşekkür sertifikası hediye etmişti.

NEYİN DOĞRU BİLGİSİ?

Ekşi Sözlük denilen lağım çukuruna sahip çıkma sırası İP Genel Başkanı Meral Akşener'e geldi. FOX Tv'de katıldığı canlı yayında konuşan Akşener, sözlüğe erişimin engellemesinin doğru bilgiye ulaşılmasını zorlaştıracağını öne sürdü.

Akşener, "Şimdi FOX'u kapatın, Ekşi Sözlük'ü kapattınız, AHBAP'a uyuz oldunuz BABALA TV'ye gıcık oldunuz peki TELE 1'i kapattınız, HALK TV'yi de kapattınız başka kimler var kapattınız. Kapattınız elinize ne geçti. Yahu bizim elimizde telefonlarımız var. Sosyal medyayı kısıtladınız. Yav arkadaş bugün dünyanın en önemli konusu ve en önemli ilerlemesi ve kendimizi uydurmamız gereken en önemli bilgisi, bilgiye erişimİN bu derece kolay olması." ifadelerini kullandı.