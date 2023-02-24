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    • Haberler
    • 24.02.2023 12:16
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    • 24.02.2023 12:16
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    Sıra Meral Akşener'de! Ekşi Sözlük'e sahip çıktı: Doğru bilgiye erişim kısıtlanmış! Amerikan malı FOX'ta yerli ve milli medyayı hedef aldı

    Yalan ve provokatif haberlerin merkezi haline dönüşen Ekşi Sözlük, Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin ardından tam anlamıyla zıvanadan çıktı. Bölgedeki yardım faaliyetleri karalama ve halkı provoke etmek adına çirkin bilgilerin piyasaya sürüldüğü site için BTK harekete geçti. Mahkeme kararıyla erişime engellenen Ekşi Sözlük'e, muhalefet sahip çıkma yarışına girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yalan ve iftiranın dile getirildiği siteye erişim engelini ifade özgürlüğü altında savunmaya kalktı. Kılıçdaroğlu'nun ardından onu takip eden ortağı Meral Akşener de, 'doğru bilgiye' erişim diyerek sözlüğe sahip çıktı. Amerikan sermayeli FOX CHP fondaşı Tele 1 ile BaBaLa TV ve Ahbap'a da kol kanat geren Akşener, yerli ve milli medyayı hedef aldı.

    takvim.com.tr
    Ekşi Sözlük’e bir destek de Meral Akşener’den

    Ekşi Sözlük dini ve milli değerlere yönelik saldırı, aleni darbe çağrısı, iç savaş kışkırtıcılığı ile terör propagandası ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan hakaretlerin adeta yuvası olmuştu. Mahkeme kararlarını hiçe sayan sözlük yönetimi, son olarak afet zamanında bölgedeki yardım çalışmalarını hedef alan ve devlet kurumlarını hedef alan çirkin ithamları görmezden gelince BTK harekete geçti. Mahkeme kararıyla siteye erişim engelllendi.

    ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ
    BTK, Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı aldığını internet sitesi üzerinden, "eksisozluk.com, 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2021.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleriyle duyurmuştu.



    KEMAL KILIÇDAROĞLU LAĞUM ÇUKURUNA SAHİP ÇIKTI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, provokatif yayınlarla kaossever bir tutum sergileyen, kara propaganda oyunları ve iftiraya dayalı yanlış yönlendirmelerin merkezi haline gelmiş olan Ekşi Sözlük isimli çöplüğe sahip çıktı.



    Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu tehditkar bir dille, "Twitter'ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de sözlük'ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük'ten hemen çek!" ifadelerini kullandı.



        CHP TAM DESTEK VERİYOR!
        Manipülasyon merkezi gibi işleyen Ekşi Sözlük'e CHP'nin verdiği destek de gizli değil! 2013 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ekşi Sözlük'ün kurucusu Sedat Kapanoğlu ve 8 ekşi yazarı ile toplantı yapmıştı. Kılıçdaroğlu Gezi provokasyonunun yapıldığı günlerde Kapanoğlu'na gaz maskesi ve bir de teşekkür sertifikası hediye etmişti.

        NEYİN DOĞRU BİLGİSİ?
        Ekşi Sözlük denilen lağım çukuruna sahip çıkma sırası İP Genel Başkanı Meral Akşener'e geldi. FOX Tv'de katıldığı canlı yayında konuşan Akşener, sözlüğe erişimin engellemesinin doğru bilgiye ulaşılmasını zorlaştıracağını öne sürdü.

        Akşener, "Şimdi FOX'u kapatın, Ekşi Sözlük'ü kapattınız, AHBAP'a uyuz oldunuz BABALA TV'ye gıcık oldunuz peki TELE 1'i kapattınız, HALK TV'yi de kapattınız başka kimler var kapattınız. Kapattınız elinize ne geçti. Yahu bizim elimizde telefonlarımız var. Sosyal medyayı kısıtladınız. Yav arkadaş bugün dünyanın en önemli konusu ve en önemli ilerlemesi ve kendimizi uydurmamız gereken en önemli bilgisi, bilgiye erişimİN bu derece kolay olması." ifadelerini kullandı.

        YERLİ VE MİLLİ MEDYA HEDEFTE
        Canlı yayında Amerikan sermayeli FOX TV reklamı yapan Akşener, yerli ve milli medyayı hedef aldı. Depremde RTÜK'ün yalan haberden dolayı ceza verdiği FOX'u savunup yerli ve milli medyaya propaganda aracı suçlaması yaptı.

        TAKVİM.COM.TR KİRLİ SİCİLLERİNİ TEK TEK DEŞİFRE ETTİ
        CHP'nin de açık olarak destek verdiği, İslam ve Müslümanlara hakaret edilen, aleni darbe çığırtkanlığı yapılan, Başkan Erdoğan'a ölüm tehditleri savrulan, PKK/PYD/YPG güzellemesi yapılan hatta çocuk istismarının bile konuşulduğu Ekşi Sözlük isimli bu lağım çukurunun kirli sicilini takvim.com.tr tek tek deşifre etmişti.

        EKŞİ'DEKİ SKANDALLAR
        Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirilmesi ve muhalefetin sözlüğe verdiği destek akıllara söz konusu mecranın imza attığı skandalları getirdi.

        Ekşi Sözlük'te sadece toplumsal değerler hedef alınmıyor. Ezana hakaret ediliyor, terör örgütü PKK propagandası ve bebek katillerine övgüler düzülüyor.

        İşte Ekşi Sözlük'te yer alan o skandallar;

            Ekşi Sözlük'te yapılan iç savaş provokasyonu;



            Deprem sonrası AFAD'a yönelik yürütülen kara propaganda;



            Suriyelileri hedef gösteren nefret söylemi içerikli Ekşi Sözlük başlığı;

                Selçuk Bayraktar'ı ölümle tehdit eden entry;

                BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖLÜM ÇAĞRISI
                Milli iradeyi hiçe sayan muhalif yayın organı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alenen hedef aldı. Bir Ekşi Sözlük yazarı, "RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında yapılan yorumlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıktan ölümle tehdit etti.

                Yorumların birinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birisi öldürsün" şeklindeki ifadeleri büyük bir tepkiyle karşılandı.



                PKK/PYD/YPG/HPG GÜZELLEMESİ YAPTILAR
                Ekşi Sözlük'ün, bölücü terör örgütü PKK'nın da kara propagandasını yaptığı ortaya çıktı.




                    Bebek katili örgüt PKK/PYD'nin demokratik parti diye tanımlandığı maddelerden biri şu şekilde;

                    "Demokratik birlik partisi. suriye'de örgütlenmiş olan ve "suriye'deki kürt sorunun çözümünde demokratikleşme ve kendi kaderini tayin hakkını" savunan kürt siyasal örgütü. pkk'nın suriye'deki legal örgütü olarak da tanımlanmaktadır."



                    TERÖRİSTBAŞI BEBEK KATİLİ APO'YA 'EKŞİ'Lİ SELAM
                    Sosyal paylaşım sitesinde "hpg" adıyla açılan başlıkta teröristbaşı Abdullah Öcalan'a atıfta bulunularak "apocu felsefede zafere yürüyen halkın teminatı" sözleri sarf edildi.



                    İSLAM'I HEDEF ALAN SKANDAL BAŞLIK
                    "Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması"                     diye açılan başlıkta İslam düşmanları adeta içlerindeki düşmanlığı kustular.

                    KUTSAL DEĞERLERİ AŞAĞILADILAR
                    Mehmet Akif Ersoy'un "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli" diye tanımladığı kutsallarımız Ekşi'de "yoksul ve cahil halkın kafasını bulandırma aracı" olarak tarif edilip aşağılandı.

                    İslam'la ilgili en temel bilgilerden dahi yoksun yazarlar 5 vakit ezan okunmasından da rahatsız olacak ki ezanın nasıl ve kaç defa okunacağına dair ahkam kesmekten de geri kalmadılar.



                        Başörtülü kadınlar hedef alındı.



                        7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİMASTAR İTİRAFI
                        Ekşi Sözlük'te 'ekşi itiraf' başlığı altında bir kullancı 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etmişti.

                        Hem de bunu yaparken iğrenç detaylar da verdi. Kendisini savunan 'krneac ırkam' isimli kullanıcı inanmayanlara ise kanıt gönderebileceğini ifade etmişti.



                            ÇUKURUN KAPANMASI EKREM İMAMOĞLU'NU RAHATSIZ ETTİ
                            Ekşi Sözlük'ün kapatılması CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da rahatsız etti! İmamoğlu yaptığı paylaşımda, "Yola "3Y ile Mücadele" diyerek çıktılar. Y'lerden biri Yasaklardı. Uzun bir yasaklar listesi olan bir ülke haline döndük. Ne yazık ki; bu akşam da yasaklılar listesine Ekşi Sözlük eklendi. Gün gelecek, devran dönecek, bu yasaklar bitecek!" iddiasında bulunarak skandalların merkezi Ekşi Sözlük'ün kapatılmasını eleştirdi.



                            İNCE DE SAVUNDU!
                            CHP'den ayrılıp Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce ise yaptığı paylaşımda Ekşi Sözlük'ün imza attığı rezillikleri görmezden gelerek "Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirildiğini gördüm. Yahu bırakın çocuklar öfkelerini de, sevinçlerini de, umutlarını da, eleştirilerini de özgürce yazsınlar. Ne istiyorsunuz bu gençlerden. Benimle ilgili de eleştiriler yazıyorlar, okuyorum, yararlanıyorum. Bu kadar korkak olmayın.." dedi.

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                            Haberler Haberler Sıra Meral Akşener'de! Ekşi Sözlük'e sahip çıktı: Doğru bilgiye erişim kısıtlanmış! Amerikan malı FOX'ta yerli ve milli medyayı hedef aldı
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