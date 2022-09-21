Lağım çukuru Ekşi Sözlük'te 7 yaşındaki çocuğa istismar itirafı kan dondurdu

Ekşi Sözlük, yaptığı algı oyunları bir yana İslam'a hakaret edenlere terör örgütü PKK'ya güzelleme yapanlara ve seçmen kitlesini aşağılayanlara çanak tutmasıyla bilinirken yaşanan son skandal mide bulandırdı, 'pes' dedirtti.
7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR İTİRAFI
Ekşi Sözlük'te 'ekşi itiraf' başlığı altında bir kullancı 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Hem de bunu yaparken iğrenç detaylar da verdi. Kendisini savunan 'krneac ırkam' isimli kullanıcı inanmayanlara ise kanıt gönderebileceğini ifade etti.
HESAP KAPATILDI
Gelen tepkiler üzerine Ekşi Sözlük, söz konusu içeriği sildi ve 'krneac ırkam' isimli kullancının hesabını kapattı.
HESAP VERSİN ÇAĞRISI
Ancak, Ekşi sadece bu kadarını yaptı. Söz konusu iğrenç paylaşıma gelen tepkiler ise kullanıcının hukuk önünde hesap vermesi yönünde oldu.
EKŞİ SÖZLÜK'TEKİ İLK ALÇAKLIK DEĞİL
Bu iğrenç paylaşıma Ekşi Sözlük yabancı değil. Bebek katili terör örgütü PKK güzellemesi yapanlara kucak açan, İslam'a hakaret edenlere ses çıkarmayan seçmenleri aşağılayanlara sahip çıkan ve algı oyunu yapmak için konu başlıklarına müdaha eden Ekşi Sözlük'ün geçmişi kirli işlerle dolu.
Geçtiğimiz günlerde "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlığını gündeme sokarak darbe çağrısı yapılan ve "RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birisi öldürsün" yorumlarına yer verilen Ekşi Sözlük'ün (Çöplük) toplumu ateşe sürükleyen skandallarının ardından Twitter'da "Ekşi Sözlük kapatılsın" çağrıları dolaşıma girdi.