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    • Güncel
    • 21.09.2022 10:51
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    • 21.09.2022 10:54
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    Lağım çukuru Ekşi Sözlük'te 7 yaşındaki çocuğa istismar itirafı kan dondurdu

    Daha önce PKK'ya güzelleme yapan, İslam'a hakaret eden ve AK Parti'ye oy veren seçmenleri aşağılayan Ekşi Sözlük'te kan donduran bir metin yayınlandı. Bir Ekşi Sözlük kullancısı 7 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu mide bulandıran detaylarıyla anlattı. Söz konusu içerik gelen tepkiler üzerine silindi. Yaşanan bu durum Ekşi Sözlük'teki geçmişteki ahlaksızlıkları bir kez daha hatırlattı.

    takvim.com.tr
    Ekşi Sözlük’te 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismar itirafı

    Ekşi Sözlük, yaptığı algı oyunları bir yana İslam'a hakaret edenlere terör örgütü PKK'ya güzelleme yapanlara ve seçmen kitlesini aşağılayanlara çanak tutmasıyla bilinirken yaşanan son skandal mide bulandırdı, 'pes' dedirtti.

    7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR İTİRAFI
    Ekşi Sözlük'te 'ekşi itiraf' başlığı altında bir kullancı 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Hem de bunu yaparken iğrenç detaylar da verdi. Kendisini savunan 'krneac ırkam' isimli kullanıcı inanmayanlara ise kanıt gönderebileceğini ifade etti.

    HESAP KAPATILDI
    Gelen tepkiler üzerine Ekşi Sözlük, söz konusu içeriği sildi ve 'krneac ırkam' isimli kullancının hesabını kapattı.

    HESAP VERSİN ÇAĞRISI
    Ancak, Ekşi sadece bu kadarını yaptı. Söz konusu iğrenç paylaşıma gelen tepkiler ise kullanıcının hukuk önünde hesap vermesi yönünde oldu.

    EKŞİ SÖZLÜK'TEKİ İLK ALÇAKLIK DEĞİL
    Bu iğrenç paylaşıma Ekşi Sözlük yabancı değil. Bebek katili terör örgütü PKK güzellemesi yapanlara kucak açan, İslam'a hakaret edenlere ses çıkarmayan seçmenleri aşağılayanlara sahip çıkan ve algı oyunu yapmak için konu başlıklarına müdaha eden Ekşi Sözlük'ün geçmişi kirli işlerle dolu.

    Provokatif yayınlarla kaossever bir tutum sergileyen, kara propaganda oyunları ve iftiraya dayalı yanlış yönlendirmelerle sokakları karıştırma peşine düşerek alenen ayaklanma çağrısı yapan 'Ekşi Sözlük' isimli lağım çukuru, her geçen gün skandal başlıklar altında nefret kusmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlığını gündeme sokarak darbe çağrısı yapılan ve "RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birisi öldürsün" yorumlarına yer verilen Ekşi Sözlük'ün (Çöplük) toplumu ateşe sürükleyen skandallarının ardından Twitter'da "Ekşi Sözlük kapatılsın" çağrıları dolaşıma girdi.



        MİLLETİN İRADESİ BAŞKOMUTAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR
        Yapılan paylaşımlarda Ekşi Sözlük'ün milli iradenin temsilcisi Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti seçmeni hedef alan başlıklarına ve yorumlarına da yer verildi.



        30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü ile ilgili yapılan paylaşımlarından birinde Başkan Erdoğan'ın ölmesi istendi.



        EKŞİ'DEKİ TEHLİKELİ ZİHNİYETİN HASTALIKLI DÜŞÜNCELERİ
        2014 tarihli "akp'nin üst kadrosuna verilebilecek en etkili ceza" başlığı altında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Partili kurmaylar hakkında "Giyotinle idam edilsin" çağrılarının yapılması dikkatlerden kaçmazken tehlikeli zihniyetin hastalıklı düşünceleri bir kez daha gözler önüne serildi.



            Erdoğan'ın annesi merhume Tenzile Erdoğan ile ilgili de had sınırlarını zorlayan skandal yorumlara müsaade edildi.



            SEL MAĞDURU KADIN HAKKINDA AHLAKSIZ YORUMLAR
            Geçtiğimiz günlerde Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından devletin seferber olarak yaraları sarması üzerine sel mağduru bir kadının "CHP'liydim AK Partili oldum" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

            Konuya ilişkin Ekşi Sözlük'te yapılan yorumlar ise kan donduran cinstendi... Sel mağduru kadına ağza alınmayacak hakaretler eden ve küfürler yağdıran Ekşi Çöplük'teki hastalıklı düşünceye sahip yazarlardan bir tanesi "Neden sele kapılmadığını düşündüğüm kadın beyanı" yorumunu yaptı.



            Ekşi Sözlük'te İslam'a ve Müslümanlara da alenen hakaretler ediliyor. Skandallarla gündemden düşmeyen portalda Kur'an-ı Kerim ve ezanı hedef alan birçok entry var.



                PKK/PYD/YPG/HPG GÜZELLEMESİ YAPTILAR
                Ekşi Sözlük'ün, bölücü terör örgütü PKK'nın da kara propagandasını yaptığı ortaya çıktı.



                Bebek katili örgüt PKK/PYD'nin demokratik parti diye tanımlandığı maddelerden biri şu şekilde;

                "Demokratik birlik partisi. suriye'de örgütlenmiş olan ve "suriye'deki kürt sorunun çözümünde demokratikleşme ve kendi kaderini tayin hakkını" savunan kürt siyasal örgütü. pkk'nın suriye'deki legal örgütü olarak da tanımlanmaktadır."



                TERÖRİSTBAŞI BEBEK KATİLİ APO'YA 'EKŞİ'Lİ SELAM
                Sosyal paylaşım sitesinde "hpg" adıyla açılan başlıkta teröristbaşı Abdullah Öcalan'a atıfta bulunularak "apocu felsefede zafere yürüyen halkın teminatı" sözleri sarf edildi.

                İDEOLOJİ DAYATMASI HAKİM!
                400 bini aşkın üyesi olan Ekşi Sözlük'e günlük giren okuyucu sayısı 1 milyonu geçiyor. Bunlarında ezici çoğunluğu 25 altı yani Z kuşağı. Büyük oy potansiyeline sahip gençler gündemi haber sitelerinden ziyade genelde sosyal medya ve Ekşi Sözlük'ten takip ediyor. Bu da planlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendiren sitenin provokasyon gücünü artırıyor. Sözlük, okuyucu havuzuna mesnetsiz bilgilerin yanı sıra kendi ideolojisini sunuyor.



                    ARKALARINDA CHP VAR
                    CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yayınladığı çirkin hakaret ve küfürlerle tepki toplayan Ekşi Sözlük'ün pisliklerine destek verdi.

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                    Haberler Güncel Lağım çukuru Ekşi Sözlük'te 7 yaşındaki çocuğa istismar itirafı kan dondurdu
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