Lağım çukuru Ekşi Sözlük'te 7 yaşındaki çocuğa istismar itirafı kan dondurdu

HESAP VERSİN ÇAĞRISI

Ancak, Ekşi sadece bu kadarını yaptı. Söz konusu iğrenç paylaşıma gelen tepkiler ise kullanıcının hukuk önünde hesap vermesi yönünde oldu.

EKŞİ SÖZLÜK'TEKİ İLK ALÇAKLIK DEĞİL

Bu iğrenç paylaşıma Ekşi Sözlük yabancı değil. Bebek katili terör örgütü PKK güzellemesi yapanlara kucak açan, İslam'a hakaret edenlere ses çıkarmayan seçmenleri aşağılayanlara sahip çıkan ve algı oyunu yapmak için konu başlıklarına müdaha eden Ekşi Sözlük'ün geçmişi kirli işlerle dolu.

Provokatif yayınlarla kaossever bir tutum sergileyen, kara propaganda oyunları ve iftiraya dayalı yanlış yönlendirmelerle sokakları karıştırma peşine düşerek alenen ayaklanma çağrısı yapan 'Ekşi Sözlük' isimli lağım çukuru, her geçen gün skandal başlıklar altında nefret kusmaya devam ediyor.Geçtiğimiz günlerdebaşlığını gündeme sokarak darbe çağrısı yapılan vebaşlığı altındayorumlarına yer verilen Ekşi Sözlük'ün (Çöplük) toplumu ateşe sürükleyen skandallarının ardından Twitter'daçağrıları dolaşıma girdi.