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    Ekşi Sözlük (Çöplük) milletin iradesine saygı duymuyor! 'Sokak' çağrılarının ardından şimdi de Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi

    İnternetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük (Çöplük), milletin iradesini hedef alan büyük bir skandala imza attı... Daha önce alenen ayaklanma çağrısı yapılan, İslam'a ve Müslümanlara hakaret dolu içerik yayınlanan, LGBT sapkınlığı dayatılan, PYD-PKK-YPG güzellemesi yapılan ve bebek katili Abdullah Öcalan'a methiyeler düzülen portalda şimdi de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a açıktan ölüm tehdidi yapıldı. Ekşi Sözlük'ün kontrol edilemez bir hal alarak skandal başlıklar altında nefret kusması toplum nezdinde de büyük bir tepkiyle karşılandı. Yaşanan gelişmeler sonrasında 'Ekşi Sözlük kapatılsın' çağrıları bir kez daha gündeme geldi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Ekşi Sözlük milletin iradesine saygı duymuyor!

    Provokatif yayınları, kara propaganda oyunları ve iftiraya dayalı yanlış yönlendirmelerle sokakları karşıtırma peşinde olan Ekşi Sözlük isimli çöplük, haddini aşan büyük bir skandala imza attı.

    Milli iradeyi hiçe sayan muhalif yayın organı, geçtiğimiz günlerde yaptığı iç savaş çağrısının ardından bu kez de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı alenen hedef aldı.



    Bir Ekşi Sözlük yazarı, "RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında yapılan yorumlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıktan ölümle tehdit etti.

    Yorumların birinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birisi öldürsün" şeklindeki ifadeleri büyük bir tepkiyle karşılandı.

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının %52'sinin oyunu alarak bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başkomutanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yapılan bu alçak paylaşım sonrası 'Ekşi Sözlük kapatılsın' çağrıları bir kez daha gündeme geldi.


    EKŞİ ÇÖPLÜK'TEN AYAKLANMA ÇAĞRISI
    Muhalefetin propagandasını yapan 'Ekşi' Çöplük, geçtiğimiz günlerde "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlığını gündeme sokarak darbe çağrısı yapmıştı.

    Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı.



        PKK/PYD/YPG/HPG GÜZELLEMESİ YAPTILAR
        Ekşi Sözlük'ün, bölücü terör örgütü PKK'nın da kara propagandasını yaptığı ortaya çıktı.




        Bebek katili örgüt PKK/PYD'nin demokratik parti diye tanımlandığı maddelerden biri şu şekilde;

        "Demokratik birlik partisi. suriye'de örgütlenmiş olan ve "suriye'deki kürt sorunun çözümünde demokratikleşme ve kendi kaderini tayin hakkını" savunan kürt siyasal örgütü. pkk'nın suriye'deki legal örgütü olarak da tanımlanmaktadır."



        TERÖRİSTBAŞI BEBEK KATİLİ APO'YA 'EKŞİ'Lİ SELAM
        Sosyal paylaşım sitesinde "hpg" adıyla açılan başlıkta teröristbaşı Abdullah Öcalan'a atıfta bulunularak "apocu felsefede zafere yürüyen halkın teminatı" sözleri sarf edildi.



            İSLAM'I HEDEF ALAN SKANDAL BAŞLIK
            "Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması"             diye açılan başlıkta İslam düşmanları adeta içlerindeki düşmanlığı kustular.

            KUTSAL DEĞERLERİ AŞAĞILADILAR
            Mehmet Akif Ersoy'un "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli" diye tanımladığı kutsallarımız Ekşi'de "yoksul ve cahil halkın kafasını bulandırma aracı" olarak tarif edilip aşağılandı.

            İslam'la ilgili en temel bilgilerden dahi yoksun yazarlar 5 vakit ezan okunmasından da rahatsız olacak ki ezanın nasıl ve kaç defa okunacağına dair ahkam kesmekten de geri kalmadılar.



            İDEOLOJİ DAYATMASI HAKİM!
            400 bini aşkın üyesi olan Ekşi Sözlük'e günlük giren okuyucu sayısı 1 milyonu geçiyor. Bunlarında ezici çoğunluğu 25 altı yani Z kuşağı. Büyük oy potansiyeline sahip gençler gündemi haber sitelerinden ziyade genelde sosyal medya ve Ekşi Sözlük'ten takip ediyor. Bu da planlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendiren sitenin provokasyon gücünü artırıyor. Sözlük, okuyucu havuzuna mesnetsiz bilgilerin yanı sıra kendi ideolojisini sunuyor.
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            Haberler Güncel Ekşi Sözlük (Çöplük) milletin iradesine saygı duymuyor! 'Sokak' çağrılarının ardından şimdi de Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi
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