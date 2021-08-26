Ekşi Sözlük (Çöplük) milletin iradesine saygı duymuyor! 'Sokak' çağrılarının ardından şimdi de Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi





Bir Ekşi Sözlük yazarı, "RTE'nin en az 2028'e kadar ülkeyi yönetecek olması" başlığı altında yapılan yorumlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı açıktan ölümle tehdit etti.

Yorumların birinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı birisi öldürsün" şeklindeki ifadeleri büyük bir tepkiyle karşılandı.



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının %52'sinin oyunu alarak bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başkomutanı olan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili yapılan bu alçak paylaşım sonrası 'Ekşi Sözlük kapatılsın' çağrıları bir kez daha gündeme geldi.