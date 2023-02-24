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    • Haberler
    • 24.02.2023 11:15
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    • 24.02.2023 11:15
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    Başkan Erdoğan talimatı verdi afet konutları başladı! Asrın felaketi sonrası konut projelerinin hemen başlaması küresel çeteyi rahatsız etti!

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Başkan Erdoğan'ın konut sürecini hızla başlatmasına karşı küresel çetenin Almanya ayağının kirli algı operasyonu deşifre oldu. Deutsche Welle'in "Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?" başlıklı skandal yazıyı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, "Erdoğan'ın seçmene samimi görünmek için yapması gereken, seçime kadar imar faaliyetlerini ağırdan almak mıdır mesela?" diyerek muhalefete sufle veren haberi sert bir dille tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    Projelerin hemen başlaması küresel çeteyi rahatsız etti!

    Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma yol açtı. Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber oldu.

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: "KONUTLARIN İNŞAAT SÜRECİ HEMEN BAŞLIYOR"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslahiye Afet Koordinasyon Merkezi'nde 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık. Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 297 olmak üzere toplam 1797 konutun inşaat süreci hemen yarın başlıyor." dedi.

    Türkiye'nin asrın felaketinin hemen ardından ayağa kalkma çabaların karşı algı operasyonuna başlayan uluslararası çetenin Almanya kolu Deutsche Welle, "Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?" başlıklı skandal değerlendirmelerin yer aldığı bir yazı kaleme aldı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, kirli algı operasyonunu deşifre etti. Altınok, "Erdoğan'ın seçmene samimi görünmek için yapması gereken, seçime kadar imar faaliyetlerini ağırdan almak mıdır mesela? Tabanlarında bile "Bu işin altından kalkarsa Erdoğan kalkar" algısının oluşmasının sebeplerini düşünen muhalefet cevabı uzakta aramasın." ifadelerini kullandı.

    İşte Altınok'un bugünkü yazısı:

    Depremden dakikalar sonra "Devlet çöktü, felç oldu" demeye başlamışlardı...
    Şimdi de iktidarın depremin yaralarını sarmak, yıkılan kentleri, köyleri ayağa kaldırmak, o bölgedeki hayatı normale çevirmek için acele ettiğini söylüyorlar.
    Başlıktaki mizahi skeçlere konu olacak soru da birkaç gündür muhalefet medyasında elden ele gezen Alman Deutsche Welle'nin özel haberinden...
    200 kişinin hayatını yitirdiği sel felaketinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hâlâ yaraları saramadığı için eleştirilen Alman devletinin gayri resmi yayın organı DW, ta oralardan Türk hükümetinin anında imar hamlesine başlamasından "işkillenmiş"...

    Buralı editörleri de Erdoğan'ın "Tıpkı şehir merkezlerimiz gibi köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızı bir yıl içerisinde kalıcı konutlara yerleştireceğiz" sözlerini bir şehir planlamacısına, bir de siyaset bilimcisine sormuş...


    Şehir planlamacısı, "Bu kadar erken hareket edilmesinin sakıncalarına" dikkat çekmiş... Geçici yerleşimlerin, konteyner ve çadır kentlerin altyapısını daha uygun hale getirip cazip kılmak varken hemen kalıcı konutların inşa edilmeye başlanmasını uygun bulmamış.
    Kendisine aynı "uzman tavsiyesini" deprem bölgesine gidip evsiz kalan vatandaşlara da anlatmasını öneririm. Tezini sınamak açısından aydınlatıcı bir deneyim olacaktır. Bu arada "Zemin etüdü yapmayı da unutmayın ha" diye hatırlatan mimarların, mühendislerin inşa ettiği ve depremde bir teki bile yıkılmayan on binlerce TOKİ konutundan birkaçını incelemiş olur.


    Erdoğan'ın depremin şokunun hemen ardından imar hazırlıklarına başlamakta elini çabuk tutmasını "AKP'nin yaklaşan seçimlere yönelik yatırımı" olarak değerlendiren siyaset bilimcilerine de sormak lazım...
    Erdoğan'ın seçmene samimi görünmek için yapması gereken, seçime kadar imar faaliyetlerini ağırdan almak mıdır mesela?
    Tabanlarında bile "Bu işin altından kalkarsa Erdoğan kalkar" algısının oluşmasının sebeplerini düşünen muhalefet cevabı uzakta aramasın.

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        Türkiye'nin dört bir yanından afet bölgesine yardım giderken hasar tespit çalışmalarında da sona geliniyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 11 ile yapılacak afet konutlarının ayrıntılarını açıkladı.

        GAZİANTEP İLİ KONUT ALANLARI 70 BİN KÖY EVİ YAPILACAK
        Köy halkının yaşamlarını sürdürebilmesi ve köylerin kalkındırılmasıyla ilgili de hassas bir çalışma sürecinin yürütüldüğünü vurgulayan Kurum il il yapılacak konut sayısını sıraladı: "Köylerimizi ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130, Kilis'te 1002, Adıyaman'da da 10 bin köy konutumuzu şehrin ihtiyaçlarına, kültürel dokusuna uygun bir şekilde 70 bin köy evimizi parkıyla, bahçesiyle hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz."


        ADIYAMAN İLİ KONUT ALANLARI CUMHURİYET TARİHİ'NİN EN BÜYÜK AFET KONUT SEFERBERLİĞİ
        İnşasına başlanacak konutlarla ilgili gerekli sözleşmelerin imza altına alınmaya başlandığını aktaran Kurum, şöyle konuştu: "Buna göre en doğru yer seçimine şehrin ileri gelenleriyle karar vermeye gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda biliyorsunuz; Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te toplamda 1797 konutumuzun sözleşmelerini imzaladık ve inşaat sürecine başladık. Adana'da 590, Gaziantep'te 600, Hatay'da 364, Kahramanmaraş'ta 1019, Şanlıurfa'da 534 olmak üzere 3 bin 107 yeni yuvamızın sözleşmesini imzaladık. Gaziantep ilçelerinde 400, Hatay'da 1317, Malatya'da 599 konut olmak üzere 2 bin 316 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini imzalıyoruz. Depremin ardından 18'inci gün itibarıyla baktığımızda, son üç günde 7 bin 222 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım inşaat sürecini hızlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz."


            KAHRAMANMARAŞ İLİ KONUT ALANLARI 270 BİN KONUTUN İNŞASINA EŞ ZAMANLI BAŞLANACAK
            Bakan Kurum, 270 bin konutun inşasına eş zamanlı başlanacağını dile getirerek, konuşmasını şöyle tamamladı: "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milletimize vermiş olduğu, bir yıl içerisinde vatandaşlarımızı güvenli ve sağlam konutlara yerleştirme sözümüzü tutma anlayışını kararlı şekilde yürüteceğiz.


            HATAY İLİ KONUT ALANLARI



            MALATYA İLİ KONUT ALANLARI



                OSMANİYE İLİ KONUT ALANLARI



                1999 ÖNCE İNŞA EDİLEN HASARLI VE YIKIK YAPILAR



                ADANA-ÇUKUROVA
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                                    Haberler Haberler Başkan Erdoğan talimatı verdi afet konutları başladı! Asrın felaketi sonrası konut projelerinin hemen başlaması küresel çeteyi rahatsız etti!
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