Başkan Erdoğan talimatı verdi afet konutları başladı! Asrın felaketi sonrası konut projelerinin hemen başlaması küresel çeteyi rahatsız etti!

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma yol açtı. Türkiye depremin yaralarını sarmak için seferber oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI: "KONUTLARIN İNŞAAT SÜRECİ HEMEN BAŞLIYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İslahiye Afet Koordinasyon Merkezi'nde 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada, "Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık. Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 297 olmak üzere toplam 1797 konutun inşaat süreci hemen yarın başlıyor." dedi.

Türkiye'nin asrın felaketinin hemen ardından ayağa kalkma çabaların karşı algı operasyonuna başlayan uluslararası çetenin Almanya kolu Deutsche Welle, "Erdoğan neden hemen konut projesine başlamak istiyor?" başlıklı skandal değerlendirmelerin yer aldığı bir yazı kaleme aldı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, kirli algı operasyonunu deşifre etti. Altınok, "Erdoğan'ın seçmene samimi görünmek için yapması gereken, seçime kadar imar faaliyetlerini ağırdan almak mıdır mesela? Tabanlarında bile "Bu işin altından kalkarsa Erdoğan kalkar" algısının oluşmasının sebeplerini düşünen muhalefet cevabı uzakta aramasın." ifadelerini kullandı.

İşte Altınok'un bugünkü yazısı:

Depremden dakikalar sonra "Devlet çöktü, felç oldu" demeye başlamışlardı...

Şimdi de iktidarın depremin yaralarını sarmak, yıkılan kentleri, köyleri ayağa kaldırmak, o bölgedeki hayatı normale çevirmek için acele ettiğini söylüyorlar.

Başlıktaki mizahi skeçlere konu olacak soru da birkaç gündür muhalefet medyasında elden ele gezen Alman Deutsche Welle'nin özel haberinden...

200 kişinin hayatını yitirdiği sel felaketinin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hâlâ yaraları saramadığı için eleştirilen Alman devletinin gayri resmi yayın organı DW, ta oralardan Türk hükümetinin anında imar hamlesine başlamasından "işkillenmiş"...