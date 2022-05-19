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    • 20.05.2022 01:49
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    Ekşi Sözlük isimli çöplük skandallara doymuyor! Bu kez de başörtülü kadınlar hedef alındı

    İnternetin lağım çukuru olan Ekşi Sözlük (Çöplük) yine büyük bir skandalla gündemde. Toplumsal değerlerin ayaklar altına alınarak, İslam'a ve Müslümanlar'a hakaret edilen mecrada bu kez de başörtülü kadınlar hedef alındı. "Havelsan'ın linkedin'deki tersine beyin göçü ilanı" başlığı altında toplanan 'ekşi'si çıkan hadsiz güruh, ahlaksız ifadelerle nefret kustu. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Ekşi Sözlük'ün kirli sicili...

    takvim.com.tr
    Ekşi Sözlük isimli çöplük skandallara doymuyor!

    İftiraya dayalı yanlış yönlendirmeler, provokatif yayınlar ve kara propaganda oyunları ile gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli çöplükte yeni bir skandal patlak verdi.

    Her seferinde toplumsal değerlerin ayaklar altına alındığı, İslam'a ve Müslümanlara hakaretler edilen platformda bu kez de Havelsan'ın LinkedIn'dan yayınladığı ilan üzerinden başörtülü kadınlar hedef alındı.

    İnternetin lağım çukuru olan mecrada "havelsan'ın linkedin'deki tersine beyin göçü ilanı" ifadeleriyle açılan başlıkta birbirinden iğrenç ifadelere yer verildi.



    AHLAKSIZ YORUMLAR...
    "Dodge Dart"     mahlaslı bir Ekşi kullanıcısı büyük bir hadsizlik örneği sergileyerek Havelsan'ın ilanı üzerinden başörtülü kadınlara nefret kustu ve "Başını örten karılar ve sakallı heriflerin kuruluşunu hiç dinlemem si..." ifadelerini kullandı.



    Bir başka kullanıcı ise ilan ile ilgili "havelsan'ın linkedin'deki tersine beyin göçü ilanı" başlığı altında yaptığı yorumda terbiyesizce "Açmayın türbanlı bacı" yorumunu yaptı.



        İNTERNETİN LAĞIM ÇUKURU EKŞİ
        Ekşi Sözlük'teki hadsiz güruhun böyle bir olay üzerinden rol devşirerek başörtülüleri hedef alması büyük bir tepkiyle karşılanırken söz konusu mecranın internetin lağım çukuru olduğu da bir kez daha gözler önüne serildi.

        SİCİLİ KİRLİ BİR MECRA
        Yaşanan bu gelişmeler, Ekşi Sözlük isimli süreklli skandallarla gündeme gelen portalın kirli sicilini bir kez daha akıllara getirdi.

        Ekşi Sözlük'te sadece toplumsal değerler hedef alınmıyor. Ezana hakaret ediliyor, terör örgütü PKK propagandası ve bebek katillerine övgüler düzülüyor.

        İşte o skandallar;




        PKK/PYD/YPG/HPG GÜZELLEMESİ YAPTILAR
        Ekşi Sözlük'ün, bölücü terör örgütü PKK'nın da kara propagandasını yaptığı ortaya çıktı.




        Bebek katili örgüt PKK/PYD'nin demokratik parti diye tanımlandığı maddelerden biri şu şekilde;

        "Demokratik birlik partisi. suriye'de örgütlenmiş olan ve "suriye'deki kürt sorunun çözümünde demokratikleşme ve kendi kaderini tayin hakkını" savunan kürt siyasal örgütü. pkk'nın suriye'deki legal örgütü olarak da tanımlanmaktadır."



            TERÖRİSTBAŞI BEBEK KATİLİ APO'YA 'EKŞİ'Lİ SELAM
            Sosyal paylaşım sitesinde "hpg" adıyla açılan başlıkta teröristbaşı Abdullah Öcalan'a atıfta bulunularak "apocu felsefede zafere yürüyen halkın teminatı" sözleri sarf edildi.



            İSLAM'I HEDEF ALAN SKANDAL BAŞLIK
            "Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması"             diye açılan başlıkta İslam düşmanları adeta içlerindeki düşmanlığı kustular.

            KUTSAL DEĞERLERİ AŞAĞILADILAR
            Mehmet Akif Ersoy'un "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli" diye tanımladığı kutsallarımız Ekşi'de "yoksul ve cahil halkın kafasını bulandırma aracı" olarak tarif edilip aşağılandı.

            İslam'la ilgili en temel bilgilerden dahi yoksun yazarlar 5 vakit ezan okunmasından da rahatsız olacak ki ezanın nasıl ve kaç defa okunacağına dair ahkam kesmekten de geri kalmadılar.



            İDEOLOJİ DAYATMASI HAKİM!
            400 bini aşkın üyesi olan Ekşi Sözlük'e günlük giren okuyucu sayısı 1 milyonu geçiyor. Bunlarında ezici çoğunluğu 25 yaş altı yani Z kuşağı. Büyük oy potansiyeline sahip gençler gündemi haber sitelerinden ziyade genelde sosyal medya ve Ekşi Sözlük'ten takip ediyor. Bu da planlı bir şekilde kamuoyunu yanlış yönlendiren sitenin provokasyon gücünü artırıyor.

            Sözlük, okuyucu havuzuna mesnetsiz bilgilerin yanı sıra kendi ideolojisini sunuyor.
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            Hegemonya Belgeseli
            Haberler Güncel Ekşi Sözlük isimli çöplük skandallara doymuyor! Bu kez de başörtülü kadınlar hedef alındı
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