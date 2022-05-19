Ekşi Sözlük isimli çöplük skandallara doymuyor! Bu kez de başörtülü kadınlar hedef alındı

İftiraya dayalı yanlış yönlendirmeler, provokatif yayınlar ve kara propaganda oyunları ile gündeme gelen Ekşi Sözlük isimli çöplükte yeni bir skandal patlak verdi.
Her seferinde toplumsal değerlerin ayaklar altına alındığı, İslam'a ve Müslümanlara hakaretler edilen platformda bu kez de Havelsan'ın LinkedIn'dan yayınladığı ilan üzerinden başörtülü kadınlar hedef alındı.
İnternetin lağım çukuru olan mecrada "havelsan'ın linkedin'deki tersine beyin göçü ilanı" ifadeleriyle açılan başlıkta birbirinden iğrenç ifadelere yer verildi.
AHLAKSIZ YORUMLAR...
"Dodge Dart" mahlaslı bir Ekşi kullanıcısı büyük bir hadsizlik örneği sergileyerek Havelsan'ın ilanı üzerinden başörtülü kadınlara nefret kustu ve "Başını örten karılar ve sakallı heriflerin kuruluşunu hiç dinlemem si..." ifadelerini kullandı.
Bir başka kullanıcı ise ilan ile ilgili "havelsan'ın linkedin'deki tersine beyin göçü ilanı" başlığı altında yaptığı yorumda terbiyesizce "Açmayın türbanlı bacı" yorumunu yaptı.