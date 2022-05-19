Ekşi Sözlük isimli çöplük skandallara doymuyor! Bu kez de başörtülü kadınlar hedef alındı





İSLAM'I HEDEF ALAN SKANDAL BAŞLIK

"Hala camilerden Arapça saçmalıkların bağırılması" diye açılan başlıkta İslam düşmanları adeta içlerindeki düşmanlığı kustular.

KUTSAL DEĞERLERİ AŞAĞILADILAR

Mehmet Akif Ersoy'un "Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli" diye tanımladığı kutsallarımız Ekşi'de "yoksul ve cahil halkın kafasını bulandırma aracı" olarak tarif edilip aşağılandı.



İslam'la ilgili en temel bilgilerden dahi yoksun yazarlar 5 vakit ezan okunmasından da rahatsız olacak ki ezanın nasıl ve kaç defa okunacağına dair ahkam kesmekten de geri kalmadılar.