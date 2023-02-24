CHP'li Yaşar Okuyan'ın Meral Akşener dosyasında ne var? 6'lı masada dosyalar savaşı

Akşener daha önce yaptığı ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı işaret ettiği konuşmasını hatırlatarak, "Konuşunca bozguncu oluyorum. Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum." diyerek adaylık meselesine ilişkin net mesajı verdi.

Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkındaki bu tavrı CHP kesimini gererken son günlerin en çok konuşulan ismi takdir edersiniz ki Yaşar Okuyan oldu.

YAŞAR OKUYAN'DAN "ELİMDE AKŞENER HAKKINDA DOSYALAR VAR" BOMBASI

Adaylık tartışmasına boyut kazandıran Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, katıldığı bir programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "O masayı dağıttığı anda ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler var, dosyalar var. Konuşturtmasın beni. Çok net söylüyorum, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili partisinin içinden negatif konuşmaların hepsi bilgisi dahilinde oluyor." demişti.

Okuyan sözlerine şu şekilde devam etmişti:

6'lı masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına aklınca bir terslik yaparsa ben de burada söylüyorum, sen de seçime gir, kim sevinir buna? AK Parti. Bunu düşünemeyecek kadar siyasi tecrübesi yok mu?"