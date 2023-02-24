CHP'li Yaşar Okuyan'ın Meral Akşener dosyasında ne var? 6'lı masada dosyalar savaşı

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık deprem felaketinin yaralarını sararken 6'lı masa bıraktığımız yerde saymaya devam ediyor. Adaylık kavgasında her gün gündeme bomba gibi düşen yeni gelişmeler yaşanıyor.
6'LI KOALİSYON ADAYLIK KRİZİNİ PERDELEMEK İÇİN DEPREM MASKESİNE SIĞINDI
Mevcuttaki adaylım krizini perdelemek isteyen 6'lı koalisyon 'deprem' maskesine sığınarak 13 Şubat'ta açıklanması beklenen aday isminin tarihi erteledi.
AKŞENER KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU BİR KEZ DAHA VETO ETTİ
Bu durum mevcuttaki adaylık krizini gözler önüne sererken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etti.
Akşener daha önce yaptığı ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı işaret ettiği konuşmasını hatırlatarak, "Konuşunca bozguncu oluyorum. Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum." diyerek adaylık meselesine ilişkin net mesajı verdi.
Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkındaki bu tavrı CHP kesimini gererken son günlerin en çok konuşulan ismi takdir edersiniz ki Yaşar Okuyan oldu.
YAŞAR OKUYAN'DAN "ELİMDE AKŞENER HAKKINDA DOSYALAR VAR" BOMBASI
Adaylık tartışmasına boyut kazandıran Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, katıldığı bir programda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında "O masayı dağıttığı anda ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler var, dosyalar var. Konuşturtmasın beni. Çok net söylüyorum, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili partisinin içinden negatif konuşmaların hepsi bilgisi dahilinde oluyor." demişti.
Okuyan sözlerine şu şekilde devam etmişti:
6'lı masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına aklınca bir terslik yaparsa ben de burada söylüyorum, sen de seçime gir, kim sevinir buna? AK Parti. Bunu düşünemeyecek kadar siyasi tecrübesi yok mu?"