Son dakika: CHP'den 6'lı masaya tehdit: Ya Kılıçdaroğlu aday olur ya da masa dağılır

6'lı masada bir araya geldiği ilk günden bu yana sürekli olarak birtakım anlaşmazlıklara şahit oluyoruz.
Masa içinde absorbe edilen küçük anlaşmazlıklar HDP'ye bakanlık sözleriyle bir anda patlak verdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Gürsel Tekin'in açıklamalarının ardından "HDP'yle aynı masada olmayız" dedi.
Üstüne bir de katıldığı canlı yayında kendilerini solcu olarak tanıtan bir kesimin "HDP ile olmuyorsa masadan kalkın" diye parmak salladığını söyledi.
Anlayacağınız İYİ Parti iktidar tarafından değil de ortakları tarafından sıkıştırılıyor.
Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, şu ifadeleri kullandı:
Malum, muhalefete yol gösterenlerin önemli bir kısmı, HDP'nin desteğini almadan seçimlerin kazanılamayacağını düşünüyorlar. Ve potadaki parti olan İyi Parti'yi kritik tercihlere zorluyorlar. Halbuki sağ seçmenin hassasiyetlerini bilen Akşener, HDP'nin açık desteğinin milliyetçi seçmeni kaçıracağını görüyor. Yine, HDP'nin açıktan aday ve politika dayatmasının Cumhur İttifakı tarafından etkili kampanya yapımında kullanılabileceğini iyi biliyor. Daha önemlisi, zaten 6 parçalı muhalefetin adayının kazanması durumunda 7. ortak olarak HDP'nin siyasetinin ve taleplerinin Türkiye'yi taşıyacağı yer hususunda kaygılanıyor. Seçmenin ve milliyetçi elitin içindeki derin kaygıları duyuyor. Ülkenin yönetilemezlik sarmalına düşmesi riskini anlıyor.