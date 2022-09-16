Son dakika: CHP'den 6'lı masaya tehdit: Ya Kılıçdaroğlu aday olur ya da masa dağılır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Gürsel Tekin'in açıklamalarının ardından "HDP'yle aynı masada olmayız" dedi.

Üstüne bir de katıldığı canlı yayında kendilerini solcu olarak tanıtan bir kesimin "HDP ile olmuyorsa masadan kalkın" diye parmak salladığını söyledi.

Anlayacağınız İYİ Parti iktidar tarafından değil de ortakları tarafından sıkıştırılıyor.