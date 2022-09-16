Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.09.2022 09:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2022 09:48
    ABONE OL

    Son dakika: CHP'den 6'lı masaya tehdit: Ya Kılıçdaroğlu aday olur ya da masa dağılır

    6'lı masada İYİ Parti ve CHP arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in FOX TV'de katıldığı bir programda Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkındaki açıklamaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Akşener'in açıklamaları CHP'nin 14. katını bir hayli rahatsız etmiş. Cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun olması gerektiği dayatmasında bulunan CHP'nin 'A Takımı'ndan bomba bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu resmen “Ya Kılıçdaroğlu’nu aday yaparsınız ya da masa dağılır” açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    Ya Kılıçdaroğlu aday olur ya da masa dağılır

    6'lı masada bir araya geldiği ilk günden bu yana sürekli olarak birtakım anlaşmazlıklara şahit oluyoruz.

    Masa içinde absorbe edilen küçük anlaşmazlıklar HDP'ye bakanlık sözleriyle bir anda patlak verdi.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li Gürsel Tekin'in açıklamalarının ardından "HDP'yle aynı masada olmayız" dedi.

    Üstüne bir de katıldığı canlı yayında kendilerini solcu olarak tanıtan bir kesimin "HDP ile olmuyorsa masadan kalkın" diye parmak salladığını söyledi.

    Anlayacağınız İYİ Parti iktidar tarafından değil de ortakları tarafından sıkıştırılıyor.

    Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran, şu ifadeleri kullandı:

    Malum, muhalefete yol gösterenlerin önemli bir kısmı, HDP'nin desteğini almadan seçimlerin kazanılamayacağını düşünüyorlar. Ve potadaki parti olan İyi Parti'yi kritik tercihlere zorluyorlar. Halbuki sağ seçmenin hassasiyetlerini bilen Akşener, HDP'nin açık desteğinin milliyetçi seçmeni kaçıracağını görüyor. Yine, HDP'nin açıktan aday ve politika dayatmasının Cumhur İttifakı tarafından etkili kampanya yapımında kullanılabileceğini iyi biliyor. Daha önemlisi, zaten 6 parçalı muhalefetin adayının kazanması durumunda 7. ortak olarak HDP'nin siyasetinin ve taleplerinin Türkiye'yi taşıyacağı yer hususunda kaygılanıyor. Seçmenin ve milliyetçi elitin içindeki derin kaygıları duyuyor. Ülkenin yönetilemezlik sarmalına düşmesi riskini anlıyor.

        Yine Akşener, ortak adayın Kılıçdaroğlu olması ve kazanması durumunda Yavaş tarzı isimlere göre HDP'nin ağırlığının daha fazla olacağını da kestirebilecek tecrübeye sahip. Akşener'in sözüne ek yapmalı. HDP eliyle sadece İyi Parti değil, CHP'nin milliyetçi kesimleri de tedip ediliyor. Yine, 6'lı masanın ortak adayı olarak adı geçenlerden Akşener ve Yavaş isimlerini eleyenin HDP yetkilileri olduğunu hatırlatmaya gerek var mı? Ayrıca, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu isimlerini de öne çıkaran yine HDP, Demirtaş. Bu itibarla Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ismini geri plana itse de İmamoğlu'nun uygun bir zamanı kollayabilecek bir fırsatı hâlâ var. Muhalefet siyasetinde HDP'nin etkisi giderek güçleniyor.

        YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        "YA ADAY KILIÇDAROĞLU OLUR YA DA MASA DAĞILIR"
        Öte yandan Akşener'in Kılıçdaroğlu kazanabilecek bir aday mı? Sorusuna da 'Henüz bilmiyorum' yanıtını veren Akşener'in açıklamaları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

        Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkındaki açıklamaları CHP yönetimini hayli rahatsız etmiş. Öyle ki CHP'nin 14. Katı diye adlandırdığımız A Takımı'ndan yeni bir tehdit ve dayatma daha geldi.

        Hürriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu resmen "Ya Kılıçdaroğlu'nu aday yaparsınız ya da masa dağılır" açıklamasında bulundu.

        İşte Kuşoğlu'nun Hande Fırat'a verdiği yanıtlar:

        6'lı masanın tamamı Kılıçdaroğlu'nu destekliyor mu?

        Kuşoğlu: Aday altılı masanın en büyük partisinden olmalı, bu normal. Karşı çıkan yok. Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Çalışkan, dürüst, birikimli bir devlet adamı. Buna rağmen olmazsa, Alevi olduğu için reddedildi algısı yerleşecek. Bunu toplum da demokrasi de hazmedemez. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır.

            - Akşener seçimin riske atılamayacağını söyledi. Anketleri masaya getirirse?

            Kuşoğlu: Anketlerle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı tespit etmek doğru mudur? Anketler popülariteyi gösterir sadece. Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir. En büyük partinin isteği olmazsa bozulur.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Erdoğan ile sohbet eden gençler: Sanki arkadaş gibi!
            Haberler Güncel Son dakika: CHP'den 6'lı masaya tehdit: Ya Kılıçdaroğlu aday olur ya da masa dağılır
                SON DAKİKA