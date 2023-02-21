Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bir veto daha! "Aynı yerde duruyorum..."

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak tanımlanan deprem sonrası Türkiye tek yürek olurken siyasi yağmacılığa soyunan 6'lı koalisyonun ortakları adaylık üzerinden birbirlerini yemeye devam ediyor.
12. KEZ TOPLANDILAR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na kadar masanın liderleri 'bölgeye yardım gitmiyor, devlet yok' gibi söylemlerle algılaya oynayıp siyaset devşirmeye çalışırken geçtiğimiz hafta sonu 12. kez biraya geldi.
SİYASİ YAĞMACILIĞA DEVAM AÇIKLAMASI
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantı 4 saat sürerken yine siyasi yapmacılığın yol haritası olarak belirlendiği bir metin çıktı.
Toplantı sonrası yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın talimatları ile bölgede faaliyet gösteren devlet kurumları hedef alındı.
6'LI KOALİSYON ADAYLIK ÜZERİNDEN BİRBİRİNİ YİYOR
6'lı koalisyon bir yandan siyasi yağmacılık peşinde koşarken diğer yandan da adaylık meselesinde birbirlerini yiyor.
MERAL AKŞENER'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA BİR VETO DAHA
Son toplantının ardından Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her fırsatta 'aday benim' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha veto etti.
Seçim tarihine ilişkin ve adaylık meselesine ilişkin konuşan Akşener, "Depremden etkilenen kentlerden 8'inde seçim yapılmasının önünde hiçbir engel yok. Kahramanmaraş, Adıyaman ve özellikle Hatay sorunlu ama çözüm bulunur. " dedi.
Akşener adaylık meselesine ilişkin ise bomba bir açıklama yaptı. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ettiği konuşmasını hatırlatarak, "Konuşunca bozguncu oluyorum. Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum." dedi.