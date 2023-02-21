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    • Güncel
    • 21.02.2023 14:57
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    • 21.02.2023 14:58
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    Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bir veto daha! "Aynı yerde duruyorum..."

    12 kez toplanan 6'lı koalisyon adayını bir türlü beliryemedi. Son dönemde deprem üzerinden siyasi yağmacılığa soyunan masanın ortakları adaylık meselesinde birbirlerini yemeye devam ediyor! Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayatmasına karşı çıkan Meral Akşener bugün yaptığı açıklama ile bir kez daha Kılıçdaroğlu'nun adaylığına set çekti. İşte Akşener'in "konuşmayacağım" dediği ancak Kılıçdaroğlu'na karşı çok şey söylediği o açıklaması...

    takvim.com.tr
    Akşener’den Kılıçdaroğlu’na bir veto daha!

    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler 'Asrın felaketi' olarak tanımlanan deprem sonrası Türkiye tek yürek olurken siyasi yağmacılığa soyunan 6'lı koalisyonun ortakları adaylık üzerinden birbirlerini yemeye devam ediyor.

    12. KEZ TOPLANDILAR
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na kadar masanın liderleri 'bölgeye yardım gitmiyor, devlet yok' gibi söylemlerle algılaya oynayıp siyaset devşirmeye çalışırken geçtiğimiz hafta sonu 12. kez biraya geldi.

    SİYASİ YAĞMACILIĞA DEVAM AÇIKLAMASI
    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantı 4 saat sürerken yine siyasi yapmacılığın yol haritası olarak belirlendiği bir metin çıktı.


    Toplantı sonrası yapılan açıklamada Başkan Erdoğan'ın talimatları ile bölgede faaliyet gösteren devlet kurumları hedef alındı.

    6'LI KOALİSYON ADAYLIK ÜZERİNDEN BİRBİRİNİ YİYOR
    6'lı koalisyon bir yandan siyasi yağmacılık peşinde koşarken diğer yandan da adaylık meselesinde birbirlerini yiyor.

    MERAL AKŞENER'DEN KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA BİR VETO DAHA
    Son toplantının ardından Habertürk'ten Fatih Altaylı'ya konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, her fırsatta 'aday benim' mesajı veren Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir kez daha veto etti.

    Seçim tarihine ilişkin ve adaylık meselesine ilişkin konuşan Akşener, "Depremden etkilenen kentlerden 8'inde seçim yapılmasının önünde hiçbir engel yok. Kahramanmaraş, Adıyaman ve özellikle Hatay sorunlu ama çözüm bulunur. " dedi.

    Akşener adaylık meselesine ilişkin ise bomba bir açıklama yaptı. Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ettiği konuşmasını hatırlatarak, "Konuşunca bozguncu oluyorum. Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum." dedi.

        CHP'ye yakınlığıyla bilinen Altaylı'nın Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin yazısının ilgili kısmı şu şekilde;

        "'Peki sizin, yani Altılı Masa'nın adayı 14 Mayıs'a yetişir mi?' dedim.

        Bir "Oh" çekti.

        Israr ettim. "Birkaç gün önce yine toplandınız bir gelişme oldu mu?" diye sordum.

        "O toplantı deprem gündemli idi. Aday konusu konuşulmadı" dedi.

        "Peki ne zaman konuşulacak?" dedim.

        "Umarım ayın 2'sinde yapacağımız toplantıda konuşulur. O toplantının en önemli konusu bu olur herhalde" dedi.

        Sesinde hafif bir bezginlik hissettim.

        "Umutsuz gibisiniz" dedim.

        "Yok. Olur mu hiç. Siyaseten tek bir hedefimiz var. Bu iktidardan Türkiye kurtulmalı. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmalıyız. Umutsuz olma hakkımız da yok, umutsuz olmamızı gerektirecek bir durum da yok."

        "Peki adaylık konusunda oluşmuş bir fikir var mı? 15 gün öncesine oranla daha uzlaşabilir bir yerde mi masanın çevresinde oturanlar" dedim.

        Çok net bir yanıt verdi.

        "Fatih Bey, ben konuşunca bozguncu muamelesi görüyorum. Kimseye saygısızlık etmeden, kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Ama ne desem kabahat oluyor. Bu yüzden konuşmayacağım. Çünkü bu iktidardan Türkiye'yi kurtarmayı, sizin kızınızın, benim oğlumun, milyonlarca evladımızın güzel bir geleceği olmasının başka çaresi yok. Bunun için susuyorum. Ama şunu bilin. Ben sizinle program yaptığımız gün nerede duruyorsam aynı yerde duruyorum. Türkiye'deki milyonlarca insan nerede duruyorsa orada duruyorum. Milyonlarca genç ne diyorsa, ben onların taleplerini duyuyor ve onu seslendiriyorum. Ama konuşmayacağım."

        AKŞENER O PROGRAMDA NE DEMİŞTİ?
        Peki Akşener Altaylı'ya, "Ben sizinle program yaptığımız gün nerede duruyorsam aynı yerde duruyorum. " diyerek neyi anlatmaya çalıştı...

        Akşener söz konusu programda Kemal Kılıçdaroğlu'nu veto etmiş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.

        "İMAMOĞLU VE YAVAŞ ADAY GÖSTERİLİRSE VARIZ"
        Akşener kazanacak aday vurgusu yaparak, "Mansur Bey veya Ekrem Bey aday gösterilirse biz varız dedim. Çünkü amaç kazanmak. Çok endişem var" demişti. Akşener, "Bizim CHP'ye borcumuz yok. Biz bir borç varsa da onu 31 Mart'ta ödedik. Hatta alacaklı duruma geçtik" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na sert göndermelerde bulunmuştu.

        MASANIN KAVGASI
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde 'aday benim' mesajı verse de İYİ Parti vetosunu bir türlü aşamıyor.

        Meral Akşener kazanacak bir aday söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu'nun önünü açarak CHP'yi içten vuruyor. Bunun en net örneği de Akşener ve İmamoğlu'nun Saraçhane'de çektiği operasyon olmuştu.

        Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı yaptığı hamelerden biri de 6'lı masanın 9 saat süren 11. toplantısıyla gözler önüne serilmişti. Toplantı sonrası yayımlanan bildiride 'Halkın tercihleri' ibaresi ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

        Bu ifade İYİ Parti'nin aday belirleme yöntemleri olarak "anketler kullanılsın" talebini akıllara getirdi.

        Öte yandan CHP - İYİ Parti hattında karşılıklı salvolaşmalar hız kesmeden sürdü. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları adayın açıklanması için 13 Şubat'ı işaret etmiş İYİ Partililer ısrarla bu durumu inkar etmişti.

        Kılıçdaroğlu "Ben Kemal, geliyorum" diyerek adaylığını ilan etmeye kalkmış ancak Akşener yine "Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez" sözleri ile tüm dikkatleri üzerine topladı.


        Bakalım Akşener'in son açıklamaları 6'lı koaliasyonu nasıl bir krizin içine sürükleyecek.

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