Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na bir veto daha! "Aynı yerde duruyorum..."

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Altaylı'nın Akşener ile yaptığı görüşmeye ilişkin yazısının ilgili kısmı şu şekilde;

"'Peki sizin, yani Altılı Masa'nın adayı 14 Mayıs'a yetişir mi?' dedim.

Bir "Oh" çekti.

Israr ettim. "Birkaç gün önce yine toplandınız bir gelişme oldu mu?" diye sordum.

"O toplantı deprem gündemli idi. Aday konusu konuşulmadı" dedi.

"Peki ne zaman konuşulacak?" dedim.

"Umarım ayın 2'sinde yapacağımız toplantıda konuşulur. O toplantının en önemli konusu bu olur herhalde" dedi.

Sesinde hafif bir bezginlik hissettim.

"Umutsuz gibisiniz" dedim.

"Yok. Olur mu hiç. Siyaseten tek bir hedefimiz var. Bu iktidardan Türkiye kurtulmalı. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmalıyız. Umutsuz olma hakkımız da yok, umutsuz olmamızı gerektirecek bir durum da yok."

"Peki adaylık konusunda oluşmuş bir fikir var mı? 15 gün öncesine oranla daha uzlaşabilir bir yerde mi masanın çevresinde oturanlar" dedim.

Çok net bir yanıt verdi.

"Fatih Bey, ben konuşunca bozguncu muamelesi görüyorum. Kimseye saygısızlık etmeden, kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Ama ne desem kabahat oluyor. Bu yüzden konuşmayacağım. Çünkü bu iktidardan Türkiye'yi kurtarmayı, sizin kızınızın, benim oğlumun, milyonlarca evladımızın güzel bir geleceği olmasının başka çaresi yok. Bunun için susuyorum. Ama şunu bilin. Ben sizinle program yaptığımız gün nerede duruyorsam aynı yerde duruyorum. Türkiye'deki milyonlarca insan nerede duruyorsa orada duruyorum. Milyonlarca genç ne diyorsa, ben onların taleplerini duyuyor ve onu seslendiriyorum. Ama konuşmayacağım."

AKŞENER O PROGRAMDA NE DEMİŞTİ?

Peki Akşener Altaylı'ya, "Ben sizinle program yaptığımız gün nerede duruyorsam aynı yerde duruyorum. " diyerek neyi anlatmaya çalıştı...

Akşener söz konusu programda Kemal Kılıçdaroğlu'nu veto etmiş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı işaret etmişti.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ ADAY GÖSTERİLİRSE VARIZ"

Akşener kazanacak aday vurgusu yaparak, "Mansur Bey veya Ekrem Bey aday gösterilirse biz varız dedim. Çünkü amaç kazanmak. Çok endişem var" demişti. Akşener, "Bizim CHP'ye borcumuz yok. Biz bir borç varsa da onu 31 Mart'ta ödedik. Hatta alacaklı duruma geçtik" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na sert göndermelerde bulunmuştu.