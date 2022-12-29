İYİ Parti 'çoklu aday' sinyali verip İmamoğlu ve Yavaş'ı veto eden Kılıçdaroğlu'na 'tek' attı! Savaşta yeni perde...

Türkiye seçimlere giderayak, muhalefetin kavga, kaos ve küçük hesaplaşmalarına maruz kalıyor.
ABD ve Londra'da icazet yoklayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu her seferinde aday benim sinyali verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
SARAÇHANE OPERASYONU SONRASI AHLATLIBEL ZİRVESİ
Öte yandan Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kılıçdaroğlu'na çektikleri 'Saraçhane Operasyonu' Ahlatlıbel'de iki ismin ani bir kararla görüşmelerine sebep oldu. Görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akşener'e 'aday benim' dediği öğrenilirken Meral Akşener ise yine 'kazanacak aday' vurgusu ile Kılıçdaroğlu'nun önüne set çekti.
Görüşmenin yankıları sürerken Kemal Kılıçdaroğlu ateşi harlayacak açıklamalar yaptı.
Parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çoklu aday sinyali verdi.
Daha önce çoklu adaya ilişkin soruya, bu konuyu hiç konuşmadıkları yönünde yanıt verdiğini hatırlatan CHP lideri, "Altılı masada konuşulmadı. Ama birisi gelir konuşursa konuşuruz. İlla çoklu aday olacak, tekli aday olacak değil. Şu ana kadar altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı konusu konuşulmadı. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konuşuldu ve o nitelikler bir metne bağlandı, kamuoyuyla paylaşıldı." dedi.