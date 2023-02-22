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    • 22.02.2023 10:55
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    Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener'i dosyalarla mı sıkıştıracak! Yaşar Okuyan'la dikkat çeken temas...

    Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılırken CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı koalisyonda adaylık kavgası tam gaz sürüyor. Dün Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bir kez daha veto etmesinin ardından terör tutuklusu HDP'li Selahattin Demirtaş 'Yürü Bay Kemal' diyerek masaya 'Aday Kılıçdaroğlu olsun' mesajı gönderdi. Gelişmelerin ışığında bomba bir detay daha ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Meral Akşener'le ilgili elimde belgeler ve dosyalar var. Masayı dağıttığı an açıklarım." diyen Yaşar Okuyan ile görüştüğü ortaya çıktı. Yaşar Okuyan'ın elindeki dosya dikkat çekerken "Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i dosyalarla mı sıkıştıracak?" sorusu akıllara geldi.

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener’i dosyalarla mı sıkıştıracak! Yaşar Okuyan’la dikkat çeken temas...

    Yaşar Okuyan Kemal Kılıçdaroğlu'na Meral Akşener ile ilgili dosyalar mı verdi?

    Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremin felaketini sararken 6'lı masanın adaylık kavgasında bomba gelişmeler yaşandı.

    6'LI KOALİSYON ADAYLIK KRİZİNİ PERDELEMEK İÇİN DEPREM MASKESİNE SIĞINDI
    Mevcuttaki adaylım krizini perdelemek isteyen 6'lı koalisyon 'deprem' maskesine sığınarak 13 Şubat'ta açıklanması beklenen aday isminin tarihi erteledi.

    AKŞENER KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUI BİR KEZ DAHA VETO ETTİ
    Bu durum mevcuttaki adaylık krizini gözler önüne sererken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etti.

    Akşener daha önce yaptığı ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı işaret ettiği konuşmasını hatırlatarak, "Konuşunca bozguncu oluyorum. Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum." diyerek adaylık meselesine ilişkin net mesajı verdi.

    6'LI KOALİSYONA 'BİRLİK OLUN' ÜLTİMATOMU
    Akşener'in çıkışının ardından koalisyonun örtülü HDP'li Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabı üzerinden 6'lı koalisyona ültimaton niteliğinde bir açıklama yaparak 'birlik olun' dedi.

    Demirtaş, "Yürü Emek ve Özgürlük İttifakı! Yürü Sosyalist Güç Birliği! Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal! Yan yana yürüyün" ifadelerini kullandı.




    HDPKK'nın içerisinde olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ile 6'lı koalisyonun yan yana gelmesi gerektiğini vurgulayan Selahattin Demirtaş'ın saman altından yürütülen ittifakı resmiyete dökme çabası dikkatlerden kaçmadı.

        Selahattin Demirtaş Akeşener'e karşı "Yürü Bay Kemal" diyerek CHP Genel Başkanına destek verirken 6'lı koalisyona yaptığı 'Aday Kılıçdaroğlu olsun' baskısı da net bir şekilde gözler önüne serildi.

        BOMBA GÖRÜŞME: KEMAL KILIÇDAROĞLU VE YAŞAR OKUYAN
        Yaşananlar 6'lı koalisyonu sallarken bomba bir temas daha ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Meral Akşener'le ilgili elimde belgeler ve dosyalar var. Masayı dağıttığı an açıklarım." diyen Yaşar Okuyan ile görüştüğü ortaya çıktı.

        Okuyan Twitter üzerinden görüşmeye ilişkin görüntüler paylaşırken, "Bugün CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yarım saati aşan bir süre TBMM'de ki CHP Grup odasında görüştük. Deprem ve seçimleri ele aldık." notunu düştü.

        YAŞAR OKUYAN'IN ELİNDEKİ DOSYALAR
        Paylaşılan fotoğraflarda Yaşar Okuyan'ın elindeki dosya dikkat çekerken "Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'i dosyalarla mı sıkıştıracak?" sorusu akıllara geldi.

        YAŞAR OKUYAN AKŞENER'İ HEDEF ALMIŞTI: DOSYALAR VAR

        Öye ki geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı CHP'li Yaşar Okuyan, Meral Akeşener'i hedef almış ve "Elimde dosyaları var" demişti.

            Bir programa katılan Okuyan şunları söylemişti;


            "O masayı dağıttığı anda ben ve benim neslimin söyleyecekleri var. Belgeler var, dosyalar var. Konuşturtmasın beni. Çok net söylüyorum, Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili partisinin içinden negatif konuşmaların hepsi bilgisi dahilinde oluyor.

            6'lı masayı dağıtır, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına aklınca bir terslik yaparsa ben de burada söylüyorum, sen de seçime gir, kim sevinir buna? AK Parti. Bunu düşünemeyecek kadar siyasi tecrübesi yok mu?"

            "MERAL HANIM İLE İLGİLİ KILIÇDAROĞLU'NA BİR DOSYA VERDİM"
            Okuyan sözlerini şöyle sürdürdü:

            "Yaptığı bir iş kime yarıyor ben ona bakarım. Sen 6'lı masayı zora sokacak bir şeyi yapıyorsan, bu kime yarar? Olay 13 Şubat'ta başlayacak. Diğer partilerin tutumlarını da biliyorum 6'lı masa içinde. İyi Parti'nin de ne yapacağını görüyorum. Kılıçdaroğlu'na ben bunu 1 sene önce masa kurulurken söyledim. 3 gün önce de hatırlattım ve ona bir dosya verdim. Meral Hanım ile ilgili bir dosya verdim. O kullanmayacak onu ben kullanacağım."



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