Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener’i dosyalarla mı sıkıştıracak! Yaşar Okuyan’la dikkat çeken temas...

Yaşar Okuyan Kemal Kılıçdaroğlu'na Meral Akşener ile ilgili dosyalar mı verdi?

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremin felaketini sararken 6'lı masanın adaylık kavgasında bomba gelişmeler yaşandı.

6'LI KOALİSYON ADAYLIK KRİZİNİ PERDELEMEK İÇİN DEPREM MASKESİNE SIĞINDI

Mevcuttaki adaylım krizini perdelemek isteyen 6'lı koalisyon 'deprem' maskesine sığınarak 13 Şubat'ta açıklanması beklenen aday isminin tarihi erteledi.

AKŞENER KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUI BİR KEZ DAHA VETO ETTİ

Bu durum mevcuttaki adaylık krizini gözler önüne sererken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün bir kez daha CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etti.

Akşener daha önce yaptığı ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı işaret ettiği konuşmasını hatırlatarak, "Konuşunca bozguncu oluyorum. Konuşmayacağım ama aynı yerde duruyorum." diyerek adaylık meselesine ilişkin net mesajı verdi.