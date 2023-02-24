Meral Akşener’den 6'li koalisyona adaylık bombası! Kılıçdaroğlu'na veto kurmaylarına ağır hakaret: "Gerizekalılar"

6'lı koalisyonda yaşanan adaylık kavgasında liderlerden gelen açıklamalar her gün yeni bir krizin patlak verdiğini ortaya koyuyor. Son olarak CHP'li Yaşar Okuyan'ın Akşener'le ilgili "dosya tartışması" başlatmasının ardından bugün Amerikan sermayeli FOX TV'de açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener hem Kılıçdaroğlu'nun adaylığını bir kez daha veto etti hem de Kılıçdaroğlu'nun Almanya ziyareti üzerinden yanındaki kurmaylarına "ahmak","gerizekalı" şeklinde ağır hakaretlerde bulundu.