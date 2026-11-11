Karşılama törenine Erdoğan'ın Aliyev, Şerif, Şara ve Lula ile olan diyalogları damga vurdu.

Başkan Erdoğan Al Sani ile ayaküstü sohbet etti (Foto: AA)





Öte yandan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir süre ayaküstü sohbet etti.



İki liderin sohbetine Emine Erdoğan da eşlik etti (Foto: AA)

İki lideri sohbetine Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.



Başkan Erdoğan ve Al Sani el ele yürüdü (Foto: DHA)





EL ELE AİLE FOTOĞRAFINA



Daha sonra Başkan Erdoğan ve Al Sani aile fotoğrafının çekiminin yapılacağı salona el ele birlikte yürüdü.