Başkan Erdoğan ve Al Sani COP31'de el ele! Bu kare dostluğa dostluk 'Katar'
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da liderlerle usta işi diplomasi trafiği yürüttü. Bazı liderler Erdoğan'ı görür görmez sarılırken, bazıları da selfie çekerek anı ölümsüzleştirdi. Ankara-Doha hattında da dostluk rüzgarları esti. Başkan Erdoğan, COP31 için Antalya'da bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile el ele yürüdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi düzenlendi.
Erdoğan COP31'de liderleri milli muharip uçağımız KAAN'ın motiflerine yer verilen yeşil renkli kravatla karşıladı.
Karşılama törenine Erdoğan'ın Aliyev, Şerif, Şara ve Lula ile olan diyalogları damga vurdu.
Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., Başkan Erdoğan'la tokalaştıktan sonra selfie çekerek anı ölümsüzleştirdi.
Öte yandan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir süre ayaküstü sohbet etti.
İki lideri sohbetine Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.
EL ELE AİLE FOTOĞRAFINA
Daha sonra Başkan Erdoğan ve Al Sani aile fotoğrafının çekiminin yapılacağı salona el ele birlikte yürüdü.