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Başkan Erdoğan ve Al Sani COP31'de el ele! Bu kare dostluğa dostluk 'Katar'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da liderlerle usta işi diplomasi trafiği yürüttü. Bazı liderler Erdoğan'ı görür görmez sarılırken, bazıları da selfie çekerek anı ölümsüzleştirdi. Ankara-Doha hattında da dostluk rüzgarları esti. Başkan Erdoğan, COP31 için Antalya'da bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile el ele yürüdü.

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Başkan Erdoğan ve Al Sani COP31'de el ele! Bu kare dostluğa dostluk 'Katar'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi düzenlendi.

Erdoğan COP31'de liderleri milli muharip uçağımız KAAN'ın motiflerine yer verilen yeşil renkli kravatla karşıladı.

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Karşılama törenine Erdoğan'ın Aliyev, Şerif, Şara ve Lula ile olan diyalogları damga vurdu.

Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr. ʺözçekimʺ yaptı (Foto: AA)Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr. ʺözçekimʺ yaptı (Foto: AA)

Palau Devlet Başkanı Surangel S. Whipps Jr., Başkan Erdoğan'la tokalaştıktan sonra selfie çekerek anı ölümsüzleştirdi.

Başkan Erdoğan Al Sani ile ayaküstü sohbet etti (Foto: AA)Başkan Erdoğan Al Sani ile ayaküstü sohbet etti (Foto: AA)


Öte yandan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir süre ayaküstü sohbet etti.

İki liderin sohbetine Emine Erdoğan da eşlik etti (Foto: AA)İki liderin sohbetine Emine Erdoğan da eşlik etti (Foto: AA)

İki lideri sohbetine Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Başkan Erdoğan ve Al Sani el ele yürüdü (Foto: DHA)Başkan Erdoğan ve Al Sani el ele yürüdü (Foto: DHA)


EL ELE AİLE FOTOĞRAFINA

Daha sonra Başkan Erdoğan ve Al Sani aile fotoğrafının çekiminin yapılacağı salona el ele birlikte yürüdü.

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